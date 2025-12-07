«Балтике» не нужен Талалаев. Если есть Хиль

Казалось, в середине недели «Крылья» получили мотивационный укол. Сначала губернатор области заявил, что проблем с финансированием из-за выплаты долга «Ростеху» не будет. А потом добавил: главный тренер Магомед Адиев доработает до конца сезона в Мир РПЛ. Явный сигнал всем – от сотрудников клуба до футболистов – жить и работать придётся в таких условиях. И революции клуб избежит. Однако оставался другой вопрос: понимает ли, как изменить неудачную тенденцию, тренерский штаб? Шесть поражений в девяти матчах – явно не тот результат, на который все рассчитывают. Игра с «Балтикой» могла дать ответы на некоторые вопросы.

А там Андрей Талалаев-старший заработал трёхматчевую дисквалификацию и наблюдал за встречей с трибуны. Это всё последствия игры со «Спартаком». Впрочем, принципиально структура управления не изменилась: со скамейки команде подсказывал тоже Андрей Талалаев – сын главного. И с учётом структурности и подготовки балтийцев едва ли это могло стать нерешаемой проблемой.

Однако на первых минутах кто-то точно подумал: как же хозяевам на скамейке не хватает главного. Ведь Самара здорово начала матч. Прижала «Балтику» к воротам, много контролировала мяч и даже организовала несколько неплохих подходов. В этот момент балтийцам словно не хватало мощного мотивационного пинка, чтобы включиться. Пропускать для этого не хотелось. А вот эмоциональный нагоняй со скамейки мог помочь. Видимо, это почувствовал Талалаев-младший. И начал активно подсказывать игрокам.

Примерно с 10-й минуты его стали слышать. Балтийцы выравняли игру и уже сами стали подбираться к чужим воротам. «Крылья» вроде бы уверенно держались: не просто так же вышли с тремя центральными защитниками. Однако потом Ильзат Ахметов решил показать необычные прыжковые способности в собственной штрафной. По задумке, полузащитник должен был блокировать удар. Но сделал это собственной рукой. Главный этого не заметил, однако ему помогли видеоассистенты. Очевидный пенальти, который реализовал Хиль.

В следующие две минуты мы увидели травму Ивана Олейникова и подготовку к перестановкам, которые стал готовить Адиев. Но замены тренер произвести не успел. Ведь всё тот же Хиль забил второй. Через четыре минуты после первого. В этот раз уже Титков прострелил вдоль штрафной, а оборона ничего не смогла сделать.

Адиев всё-таки провёл двойную замену. Выяснилось, что Олейников и Бабкин получили травмы. Этот инцидент – словно олицетворение сезона: когда всё раз за разом идёт не по плану. Естественно, его нарушили и замены, и два пропущенных. «Крылья» просто не знали, что делать. Поэтому не делали ничего. На 26-й минуте Титков забил третий гол, однако его отменили из-за офсайда. А потом наступил штиль. Все всё понимали и, вероятно, не хотели тратить слишком много сил.

Да, «Крылья» периодически вспоминали, что 2:0 – не приговор. Например, у них был шанс в конце первого тайма, когда Баньяц и Хубулов проверили возможности Бориско. После перерыва особых поводов для этого не возникало. «Балтика» подтвердила статус самой малопропускающей команды лиги. В обороне всё было слаженно и надёжно. А самарцы только теряли игроков – например, замену попросил Лепский.

Так что скорее у балтийцев был шанс забить третий, чем у «Крыльев» – первый. Но в итоге не забил никто. «Балтика» одержала девятую победу в сезоне и теперь – в одном очке от ЦСКА. «Крылья» же – в двух очках от зоны стыковых матчей. И если ничего не изменить, у них есть все шансы там оказаться.