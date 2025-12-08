Таблица РПЛ за 2025 год. «Балтика» за 18 туров перебила цифры многих команд с 30 играми!

Лидер вполне ожидаемый, но «Зенит» и ЦСКА близко. «Спартак» — пятый, а главный провал — у «Динамо».

Мир РПЛ ушла за длительную зимнюю паузу. До марта можно будет оценить лишь товарищеские матчи российских клубов — и то уже после наступления Нового 2026 года. А какой была бы общая таблица завершающегося 2025-го, то есть за вторую половину предыдущего сезона и первую – нынешнего?

Понятно, она ни на что не влияет. Но картина весьма любопытна. Особенно в контексте «Балтики», которая после подъёма из Первой лиги за 18 туров уже успела феноменально перебить показатель многих команд с 30 сыгранными матчами.

Тройка лучших команд года

Место Клуб Матчи В Н П Очки 1-е «Краснодар» 30 21 5 4 68 2-е «Зенит» 30 19 9 2 66 3-е ЦСКА 30 19 7 4 64

«Зенит» опередил прошлогодний показатель на пять очков. Тем удивительнее упущенное весной чемпионство после шести титулов кряду и нынешнее второе место. «Набрали 66 очков. Думаю, это достаточно хороший сезон по набранным очкам. Этого не хватило именно в нынешнем году. У всех бывают определённые сложности, трудности», — рассуждал Сергей Семак в мае. С ним трудно не согласиться — раньше с таким набором праздновали бы золото, да и сейчас шли бы с отрывом. А теперь конкуренты подтянулись. Более того, один стал сильнее прежнего гегемона.

У «Краснодара» годом ранее было 57 очков, у ЦСКА — вообще 51. И вот насколько они провели мощную весну, подкрепив её не менее шикарной первой частью сезона-2025/2026. Мурад Мусаев поставил команде, пожалуй, сильнейшую позиционную атаку в лиге. По-прежнему прекрасен Джон Кордоба. Сверкает Дуглас Аугусто. Удалось сохранить Эдуарда Сперцяна — и вот он тащит «быков» к званию двукратных чемпионов.

Армейцы весной преобразились при Марко Николиче. А когда потеряли тренера летом, даже без мощного захода на трансферный рынок стали главным открытием РПЛ с Фабио Челестини. Во многом спасибо становлению молодых воспитанников — Матвея Кисляка и Кирилла Глебова.

«Спартак» — только пятый, у «Динамо» — провал

Место Клуб Матчи В Н П Очки 4-е «Локомотив» 30 14 13 3 55 5-е «Спартак» 30 14 7 9 49 6-7-е «Рубин» 30 12 6 12 42 6-7-е «Динамо» Москва 30 11 9 10 42

«Локомотив» показал, что можно быть конкурентоспособным и с практически полностью состоящим из россиян составом. Тем не менее пока ему не хватает стабильности: железнодорожники способны выдать победную серию (как с 1-го по 4-й тур), а потом устроить парад ничьих (как с 5-го по 9-й). В 2024-м у них было 57 очков — есть небольшое отставание.

Столько же тогда набралось и у «Спартака». Красно-белые шагнули в топ-3 первой части прошлого сезона и казались одним из претендентов на золото. Однако кошмарная весна всё заруинила. Исправить недочёты не удалось, поэтому Деян Станкович сейчас безработный.

Возможности московского «Динамо» и «Рубина» несопоставимы — в первую очередь финансовые. При этом они здесь наравне. Но это вовсе не говорит о том, что казанцы выступают блестяще. За 13 последних туров у них всего лишь три победы. Команде стали крайне тяжело даваться голы — лишь один с середины октября. Не идёт у Мирлинда Даку — не идёт у всего «Рубина».

Для бело-голубых же этот год получился целиком переходным: поздние смутные времена Марцела Лички, два временных (второй — скорее всего) захода Ролана Гусева, провал с Валерием Карпиным. За 2024 год у «Динамо» 59 очков, за 2025-й — 42. Комментарии излишни.

Кого за полгода обошла невероятная «Балтика» Талалаева

Место Клуб Матчи В Н П Очки 8-е «Балтика» * 18 9 8 1 35 9-11-е «Акрон» 30 9 7 14 34 9-11-е «Ростов» 30 8 10 12 34 9-11-е «Ахмат» 30 8 10 12 34

* поднялись из Первой лиги

«Балтика» стоит здесь особняком. Вырваться из Первой лиги и за 18 туров набрать показатель круче, чем многие конкуренты — за 30, — дорогого стоит. Всего одно поражение в пассиве, звание с отрывом самой сухой команды РПЛ — абсолютное величие. Андрей Талалаев сконструировал могучую машину. Неизвестно, как калининградцы проведут весну — вдруг зимой расхватают её лидеров, а альтернатива окажется не столь эффективной. Тем не менее они уже вписали себя в историю.

«Акрон», «Ахмат» и «Ростов» поделили в общей таблице места с девятого по 11-е. Тольяттинцы сразу же после подъёма в классе показали достойный уровень и при этом не сломались после стартовых неудач в начале этого сезона: шли в зоне стыков, а потом катапультировались в середину таблицы. Грозненцы закончили предыдущий розыгрыш на 14-м месте, тем не менее прошли испытание стыковыми встречами и после возвращения Станислава Черчесова держат статус крепкого середняка.

Ростовчане доказали, что жизнеспособны и без Карпина — с ранее не работавшим главным тренером Джонатаном Альбой. Весной они сконцентрировались на Фонбет Кубке России и дошли до финала, а после провального летнего отрезка уступили всего трижды за 13 туров. Испанец сохранил пост, и это максимально логично.

Место Клуб Матчи В Н П Очки 12-е «Крылья Советов» 30 7 9 14 30 13-е «Динамо» Мх 30 6 9 15 27

«Крылья Советов» и в 2024 году набрали 30 очков — получается, стабильность. Правда, по самой команде такого не скажешь. При финальном периоде Игоря Осинькина её затащил яркий отрезок с 22-го по 26-й тур с тремя победами и двумя ничьими. Магомед Адиев же столкнулся с большими кадровыми проблемами, но во многом за счёт Вадима Ракова шёл в топ-3 по итогам четырёх туров. Воспитанник «Локо» сломался, и начались трудности — самарцы уже вблизи зоны стыков.

Махачкалинское «Динамо», несмотря на весьма скромный бюджет, показало — просто в матчах с ним соперникам бывает крайне редко. Особенно в Каспийске: бело-голубые — 10-е по выступлениям дома в этом сезоне. И 11-е — в прошлом. Тем не менее борьбы за выживание это не отменяет: сейчас дагестанцы в зоне стыков. А будущее тренера Хасанби Биджиева остаётся загадкой.

Худшие из аутсайдеров

Место Клуб Матчи В Н П Очки 14-е «Пари НН» 30 7 4 19 25 15-е «Оренбург» 30 5 8 17 23

«Оренбург» и «Пари НН» — команды-побратимы. Оренбуржцы должны были вылететь напрямую и даже готовились к сезону в Pari Первой лиге. Но «Торпедо» вляпалось в скандал из-за попытки организовать договорняки — и «Оренбург» экстренно вернули. Нижегородцы же уступили в стыках «Сочи» — и всё равно остались за счёт исключения «Химок». Сражаются за выживание они и теперь.

Место Клуб Матчи В Н П Очки 16-е «Химки» ** 12 3 4 5 13 17-е «Сочи» * 18 2 3 13 9 18-е «Факел» ** 12 0 4 8 4

* поднялись из Первой лиги

** опустились в Первую лигу

К слову, о «Химках». Они в таблице лишь третьи с конца, хотя уже в 2024-м было известно — в команде давно не выплачивают зарплату. Потом там даже вводили внешнее управление. Просто состав у них имелся совсем не аутсайдерский, и даже на фоне жизненных неурядиц он порой показывал класс. К тому же футболистам нужно было себя проявить и заинтересовать серьёзные клубы.

«Сочи» возвращение в элиту пока не удаётся: они тонули с Робертом Морено и продолжают торчать на последнем месте с Игорем Осинькиным. Хоть победы над «Пари НН» и «Ахматом» российский тренер всё же добыл, случились они ещё в октябре.

«Факел» продержался в РПЛ три сезона и всё-таки отправился в Первую лигу, вчистую провалив весенний отрезок. Зато там команда с отрывом лидируют. Только уже не с Игорем Шалимовым, а с Олегом Василенко. Ждём обратно — воронежской атмосферы в Премьер-Лиге не хватает.