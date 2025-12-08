Сборная 18-го тура РПЛ. Три звезды «Краснодара» и остальные

Футболисты «Спартака» и «Динамо» – только в запасе. Зато есть два человека из «Балтики» и один – из «Пари НН»!

Вот и последний тур первой части сезона МИР Российской Премьер-Лиги завершился. По его итогам определяем символическую сборную уикенда. В команду лучших игроков недели попали представители семи клубов – «Краснодара», «Локомотива», «Балтики», «Ахмата», «Ростова», «Пари НН» и «Зенита». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 4-4-2. Главный тренер – от чемпиона.

Вратарь: Денис Адамов («Зенит»)

Для «Зенита» и его вратаря Адамова матч с «Акроном» складывался легко после раннего удаления у соперника, но в концовке хозяева раньше времени ушли в зимний отпуск. В результате тольяттинцы нанесли четыре удара в створ ворот голкипера сине-бело-голубых. Денис совершил сложные сейвы после ударов Солтмурада Бакаева и Эдгара Севикяна, а как потащил удар Артёма Дзюбы головой в последней атаке – просто невероятно!

Защитник: Максим Шнапцев («Пари НН»)

Максим Шнапцев Фото: ФК «Пари НН»

Правый защитник «Пари НН» помог команде и гол победный забить в Каспийске, и в обороне сыграть «на ноль». Именно Шнапцев заработал пенальти, который реализовал бомбардир нижегородцев Хуан Босельи. Кроме того, в активе Максима девять успешных оборонительных действий, включая три отбора, и 60% выигранных единоборств (по данным Sofascore).

Защитник: Виктор Мелёхин («Ростов»)

Выбор центральных защитников для символической сборной тура на сей раз оказался самым трудным – у кого-то не было серьёзной нагрузки, кто-то сыграл так себе. По итогам матча «Ростова» с «Рубином» отметим Мелёхина, который помог команде одержать сухую победу (она состоялась вопреки тому, что его партнёр Умар Сако «привёз» пенальти). Российский центрбек собрал хорошую статистику: девять успешных оборонительных действий, 60% выигранных единоборств, девять точных длинных пасов и три удара.

Защитник: Кевин Андраде («Балтика»)

Из центральных защитников стоит прежде всего выделить игроков «Балтики», которые фактически ничего не дали сделать своим оппонентам из «Крыльев Советов». Включаем в команду лучших цепкого колумбийца Андраде. В матче с самарцами Кевин вышел победителем в 70% единоборств, совершил четыре успешных оборонительных действия, вырезал шесть точных длинных пасов и даже отметился тремя обыгрышами.

Защитник: Лукас Оласа («Краснодар»)

Лукас Оласа Фото: ФК «Краснодар»

«Краснодар» выиграл главный матч тура, поэтому неудивительно, что наибольшее число футболистов в сборной тура – из состава чемпиона. Оласа был достаточно хорош на обеих половинах поля, сделал голевую передачу в эпизоде с победным мячом Жоау Батчи. Вообще, уругваец отдал три паса под удар, а исполняя прямые обязанности, отметился восемью успешными оборонительными действиями и вышел победителем в семи из девяти единоборств.

Полузащитник: Жоау Батчи («Краснодар»)

Жоау Батчи Фото: ФК «Краснодар»

Самый результативный игрок матча «Краснодара» с ЦСКА – Батчи отдал голевую передачу на Джона Кордобу, а потом забил сам. Его гол оказался решающим и позволил «быкам» уйти в отпуск в качестве «зимних чемпионов». Батчи завершил встречу с высоким для атакующего футболиста процентом точных передач (81%), а кроме того, «отправил» в раздевалку Мойзеса, который заработал вторую жёлтую карточку за фол на Жоау.

Полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Капитан «Краснодара» также был одной из самых заметных фигур во встрече чемпиона с армейцами. Сперцян стал автором голевого паса на Виктора Са, мог забить и сам, например, когда зарядил со штрафного в перекладину. В итоговой статистике полузащитника два удара и семь передач под удар, он неплохо потрудился и без мяча – отметился тремя успешными оборонительными действиями.

Полузащитник: Алексей Батраков («Локомотив»)

Батраков красиво завершил год – прервал свою четырёхматчевую сухую серию в Сочи и внёс большой вклад в победу «Локомотива» в матче с аутсайдером РПЛ. Именно 20-летний полузащитник открыл счёт на «Фиште», а затем стал автором голевой передачи на Александра Руденко. Звезда железнодорожников закончил встречу с четырьмя ударами и четырьмя пасами под удар.

Полузащитник: Эгаш Касинтура («Ахмат»)

Эгаш Касинтура Фото: ФК «Ахмат»

Касинтура принёс «Ахмату» победу в непростом домашнем матче с «Оренбургом». Ангольский полузащитник классно исполнил эпизод – забил гол с достаточно острого угла. Да и в целом отработал так, что был признан лучшим игроком встречи: нанёс два удара, сделал 82% точных передач, совершил четыре успешных оборонительных действия и заработал на себе пару фолов.

Нападающий: Александр Руденко («Локомотив»)

Александр Руденко Фото: ФК «Локомотив»

Замечательную игру в Сочи выдал и фланговый форвард «Локомотива» Руденко. Он оформил дубль менее чем за тайм: сначала переиграл за счёт скорости и резкости Александра Солдатенкова, а в эпизоде со вторым своим голом и Руслана Магаля. Ещё на счету Александра 86% точных передач и пара успешных оборонительных действий.

Нападающий: Брайан Хиль («Балтика»)

Брайан Хиль Фото: ФК «Балтика»

Героем матча «Балтики» с «Крыльями Советов» стал лучший бомбардир калининградцев Хиль. Нападающий оформил дубль в ворота самарцев: первый гол забил с пенальти, а второй – с игры. Всего за матч Брайан нанёс семь ударов по воротам, отдал 73% точных передач и даже в борьбе преуспел – выиграл две трети единоборств.

Главный тренер: Мурад Мусаев («Краснодар»)

Мурад Мусаев Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

В 18-м туре РПЛ было семь тренеров-победителей. Со своими командами выиграли Мурад Мусаев («Краснодар»), Станислав Черчесов («Ахмат»), Джонатан Альба («Ростов»), Сергей Семак («Зенит»), Алексей Шпилевский («Пари НН»), Михаил Галактионов («Локомотив») и Андрей Талалаев («Балтика»). Каждый из этих специалистов заслуживал добрые слова и высокую оценку за свою работу на неделе. Но выбор лучшего, в общем-то, очевиден. Мусаев в тяжелейшем бою уложил конкурента по чемпионской гонке, причём взял три очка абсолютно заслуженно.

Сборная 18-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Кто не попал в сборную

Некоторые звёзды 18-го тура РПЛ в символической сборной не оказались. Упомянем этих героев здесь. Хорошо сыграли вратарь Антон Митрюшкин («Локомотив»), защитник Александр Филин («Балтика»), полузащитники Алексей Миронов, Кирилл Щетинин (оба – «Ростов»), Вильмар Барриос, Жерсон (оба – «Зенит»), Виктор Са («Краснодар»), Пабло Солари («Спартак»), Николай Титков («Балтика»), нападающие Джон Кордоба («Краснодар») и Иван Сергеев («Динамо» Москва). Кого ещё стоило добавить в список? Делитесь своим мнением в комментариях!