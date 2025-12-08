«Реал» сурово раскатали на «Бернабеу». Второй гол — просто издевательство

Можно было подумать, что за последнее время «Реал» потерял уже достаточно очков в чемпионате, упустив первую строчку. Только вот три недавние ничьих оказались ещё не таким плохим вариантом по сравнению с тем, что случилось на этот раз. В 15-м туре «Реал» натурально перегорел.

Из-за травм Трента и Карвахаля на позиции правого защитника вышел Асенсио. И встреча началась для него не лучшим образом. Сначала его накрутил Сарагоса, прокинув мяч между ног. Затем Асенсио в безобидной ситуации поскользнулся и подарил гостям владение. Следом для защиты «Реала» случилась уже настоящая проблема. Милитао получил травму, догоняя Дурана. Бразилец смог уйти с поля, лишь опираясь на двух врачей – на замену вышел Рюдигер.

Эдер Милитао Фото: Denis Doyle/Getty Images

Что касается самой игры, то у «Реала» при позиционной атаке слева ширину давал Винисиус, а справа – Асенсио. Доминирование «Реала» в центре поля (да и у чужой штрафной) не вызывало сомнений, однако моментов в первом тайме получалось маловато. За первые 45 минут у хозяев можно вспомнить разве что удар Беллингема головой и удар Гюлера практически с точки пенальти. При этом и у «Сельты» возникали свои моменты на контратаках. Игру нельзя было назвать односторонней.

В целом первый тайм стал своеобразным конкурсом грязненькой игры – доставалось и тем, и другим. Победителем можно признать Рюдигера, который непринуждённо сбил Сарагосу, когда мяч был далеко от них. Получилось даже без штрафного в пользу «Сельты». Идеальное преступление.

Антонио Рюдигер Фото: Diego Souto/Getty Images

Во втором тайме «Реал» продолжил нагнетать, но счёт открыли гости. Причём сделали это весьма изящно. Прострел Сарагосы с фланга аккуратно подправил в ворота Сведберг. И на этом проблемы «Реала» далеко не закончились. Фран Гарсия умудрился получить две жёлтые карточки за 62 секунды. Сначала завалил соперника, сорвав опасную атаку «Сельты», а затем попал по ноге Сведбергу. Обе жёлтые особо вопросов не вызывают, однако удивительно, как прямо перед этим игрок «Сельты» не получил предупреждения за разбитую бровь Беллингема.

Алонсо на скамейке выдавал огромный объём недовольства. И, кажется, не всё было направлено на судью, но что-то – и на своих игроков. В свою очередь, гости, у которых оказалось на игрока больше, никуда не торопились, катая мяч. И праздновали, даже когда просто удавалось заработать аут. При этом у «Реала» даже в такой ситуации были шансы. Например, Мбаппе в одном из эпизодов перекинул и голкипера, и ворота. А затем Тчуамени опасно бил головой.

Альваро Каррерас Фото: Angel Martinez/Getty Images

Однако закончилось всё эмоциональным взрывом. Игроки «Реала» получили четыре жёлтых за споры с судьёй. Причём две из них оказались у Каррераса! Третье удаление прилетело на скамейку Эндрику, но это как раз не беда для тренера «Реала».

А вот последний гол выглядел уже издевательством. На 90+3-й минуте «Сельта» на контратаке просто раскатала защиту «Реала» и Сведберг забил второй мяч, буквально зайдя с мячом в пустые ворота. Обескураживающий матч для мадридцев, новая порция контента для «Реал Мадрид ТВ» и минус четыре очка в таблице по сравнению с «Барселоной».