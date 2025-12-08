Салах демаршем перечеркнул все заслуги в «Ливерпуле»? Уйти красиво теперь просто нереально

О том, как сильно Мохамед Салах неправ, высказались, кажется, уже все. И выше клуба себя поставил, и с тренером в открытый конфликт вступил. Да ещё и на фоне такого тяжёлого сезона! Который воспринимается ещё тяжелее по сравнению с сезоном предыдущим – когда «Ливерпуль» вынес всех и выиграл АПЛ с гигантским запасом.

Насколько плох сегодняшний «Ливерпуль» – настолько же плох лично Салах. И то, как плох Мо, особенно ярко проявляется в сравнении с прошлым сезоном – когда египтянин дал инопланетную статистику и в прекрасном «Ливерпуле» был прекраснее всех. В топовой команде он был самым топовым. А теперь в команде, которая может рассыпаться в любом матче в любой момент, Салах выглядит одним из главных флопов. От него ждут – а он не тащит. Хотя ещё в прошлом сезоне сиял.

Со своей пламенной речью Салах выступил совсем не к месту и не ко времени. Ожидать, что после таких слов, сказанных в такой трудный для команды момент, тебя резко поддержат, как минимум странно. Особенно учитывая, как Салах играет. Сейчас точно не тот случай, когда Мохамед – лучший на поле, а вся остальная команда тянет его вниз. Скорее наоборот: когда Салах на поле – команде только хуже. Ну или, во всяком случае, не лучше.

Недовольство болельщиков словами Салаха и тем, в какой момент он их произнёс, абсолютно понятно. Удивляет другое – многие поражены, что это сказал именно Салах. Как же, мол, он мог? Он же так давно в «Ливерпуле», так много сделал. Он же наш! Как у него язык повернулся?

Да вот именно так он и мог, так язык и повернулся! Салах – очень большой игрок. Кроме того, нападающий. А как говорил мудрейший Гус Хиддинк, хороший нападающий должен быть говнюком. В данном случае «говнюком» – по значению равно «эгоистом».

Мохамед Салах и Арне Слот Фото: Richard Martin-Roberts/Getty Images

Как может удивлять, что большой игрок ОЧЕНЬ МНОГО о себе думает? Как может удивлять, что он видит виноватыми всех, кроме себя? Говорит ли это о его проблемах с критическим мышлением? Очень может быть. Стоит ли выносить на публику всё, о чём думаешь? Точно нет. Однако иногда эгоизм перевешивает, такое бывает. И в такие моменты то, что на уме, оказывается на языке. Правильно ли это? Конечно, нет.

Но что же может быть удивительного в том, что у Салаха такие мысли? Это типичное мышление большого футболиста, обладающего яркой индивидуальностью. «Я – лучший!», «Меня недооценивают». «Дело не во мне, а в ком-то другом». Это же классика!

Это ни в коем случае не попытка оправдать Салаха. Ещё раз: он повёл себя по-идиотски. Эмоции взяли верх над разумом. А если так выступить подсказал именно разум, тогда, кажется, разум допустил ошибку. Однако нет ничего удивительного в том, что это выдал именно Салах.

Возможно, сейчас его дополнительно прибивает ещё и груз прошлого сезона. Мохамед был так хорош, выдал лучший сезон в жизни! И тут – такой резкий провал. И его лично, и всей команды. А Салаху в следующем году 34. Вероятно, он понимает, что, как в сезоне-2024/2025, уже не будет. И потому так остро реагирует на неудачи сейчас.

Нет сомнений, что Салах представлял себе конец карьеры в «Ливерпуле» иначе. Наверняка последнее, чего бы он хотел – это уйти из главного клуба своей жизни на негативе. Но при этом своими руками Мо этот негатив и устроил. Его слова после матча с «Лидсом» забыть и простить болельщикам будет гораздо сложнее, чем неудачную игру в этом сезоне.

Ещё свеж в памяти уход из «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда. Негатива там тоже было полно. Однако Трент, как к нему ни относись, держал язык за зубами, пока оставался в «Ливерпуле».

С «Реалом» он, вероятно, договорился заранее. Мерсисайдцы ещё и компенсацию мизерную получили. А могли не получить вообще ничего, если бы мадридцы не пожелали заполучить Трента уже к клубному чемпионату мира. Но, во-первых, защитник ушёл на фоне победы в АПЛ. Во-вторых, он не сказал ни одного плохого слова о партнёрах, тренере или болельщиках. И, наконец, в-третьих, за него отдельно вступился Клопп. Это наверняка повлияло на восприятие многих.

Трент Александер-Арнольд Фото: Liverpool FC/Getty Images

В итоге, когда Трент в последний раз вышел на поле «Энфилда» в форме «Ливерпуля», аплодисменты было слышно громче, чем свист. Осадочек у фанов и у клуба наверняка остался. Но с точки зрения публичного освещения эта история закончилась гораздо менее гадко, чем могла бы. Все хотя бы попытались сделать хорошую мину.

Сделать хорошую мину сейчас, в ситуации с Салахом, сложнее. Ещё недавно невозможно было подумать, что уход Мохамеда может получиться более скандальным, чем уход Трента. А теперь это похоже на реальность! Во-первых, Салах высказался очень громко. Причём в заявлении демонстративно дистанцировался ото всех. Там сплошное «я» в отрыве от команды. В главной песне «Ливерпуля» поётся «ты никогда не останешься один». Так вот Салах намеренно остался один. Его не бросали – он сам отошёл в сторону.

Во-вторых, в отличие от ситуации с Трентом, скорее всего, не будет сглаживающего фактора в виде большой победы. По крайней мере, пока предпосылок к этому не видно. Ни летом, ни тем более зимой. Выглядит так, что Салах, с которым недавно продлили контракт, бросает команду на фоне первых же трудностей при Слоте и обвиняет всех, кроме себя. В моменте даже 250 голов, 116 ассистов и девять трофеев за годы в «Ливерпуле» не перекроют общего негативного эффекта.

Со временем все наверняка остынут и, может быть, даже друг друга простят. Однако прямо сейчас всё это выглядит очень плохо. И очень грустно, что одна из главных легенд «Ливерпуля» в XXI веке заканчивает в клубе именно так.

Ни о чём пока официально не объявили, но нет сомнений, что заканчивает. И, пожалуй, чем скорее это произойдёт, тем лучше. Будет здорово, если Салах выйдет против «Брайтона» на «Энфилде», болельщики пересилят себя, несмотря ни на что, тепло его встретят, и после этого Мо уедет на Кубок Африки, а затем – в новый клуб. С учётом всех последних обстоятельств попрощаться красивее, скорее всего, просто невозможно.