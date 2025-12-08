Звезда «Зенита», герой «Краснодара» или бомбардир «Балтики». Кто лучший в 18-м туре?

18-й тур МИР РПЛ остался в прошлом. Футболисты уйдут в отпуск, после чего их ждёт изнурительная работа на зимних сборах. А пока пришло время выбрать лучшего игрока минувшего тура. Мы отобрали несколько кандидатов, а ваша задача — распределить их по местам.
Алексей Батраков («Локомотив»)
20-летний полузащитник «Локомотива» завершил первую часть сезона в статусе лучшего бомбардира РПЛ (забил 11 мячей). Алексей ярко показал себя во встрече с «Сочи» (4:2) — он не только прервал безголевую серию из четырёх матчей, но и отметился результативным пасом на Александра Руденко.
Хавбек нанёс пять ударов (два — в створ), отдал 21 точную передачу в финальную треть поля (больше всех в команде), выиграл четыре единоборства из восьми, совершил одну успешную обводку и сделал два перехвата. Плюс полузащитник снова вошёл в историю «Локомотива». Теперь он первый игрок команды в XXI веке, кто забил больше 10 мячей в двух сезонах РПЛ подряд (данные от Opta).
Брайан Хиль («Балтика»)
Нападающий «Балтики» — одно из открытий первой части сезона в РПЛ. Хиль забивает чаще одного раза за два матча (10 голов в 18 встречах). Футболист из Сальвадора встретил зимний перерыв в статусе второго бомбардира РПЛ. Больше его забил только Алексей Батраков. Очень интересно, сохранит ли Хиль такую результативность на весеннем отрезке чемпионата России.
Во встрече с «Крыльями Советов» (2:0) Брайан оформил дубль — первый в нынешнем сезоне. Нападающий нанёс семь ударов, три раза попал в створ, отдал девять точных передач из 11, выиграл шесть единоборств из 14, совершил одну успешную обводку, выполнил один отбор и совершил один перехват.
Александр Руденко («Локомотив»)
Нападающий провёл лучший матч за железнодорожников в РПЛ с точки зрения голов. До этого Александр ни разу не забивал больше одного мяча в форме «Локомотива». Во встрече с «Сочи» он сделал дубль — оформил по голу в каждом из таймов. Теперь Руденко делит третье место в списке лучших бомбардиров команды в нынешнем сезоне.
Форвард нанёс два удара, (оба — в створ), отдал 15 точных передач из 19, выиграл три единоборства из восьми, совершил один отбор и шесть перехватов. К слову, Руденко впервые в нынешнем сезоне РПЛ забил за пределами Москвы. Любопытно, что «Сочи» — достаточно комфортный соперник для Руденко. В первом круге он отметился голом и результативной передачей в домашней встрече с черноморской командой.
Эдуард Сперцян («Краснодар»)
Капитан «Краснодара» прекрасно закрыл 2025 год. Сначала он набрал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас» в матче с «Крыльями Советов» (5:0), а затем отметился голевым пасом во встрече с ЦСКА. Подача Эдуарда от углового флажка привела к тому, что Виктор Са переправил мяч в ворота армейцев.
Полузащитник отдал уже 12 результативных передач в нынешнем сезоне. В истории «Краснодара» был только один случай, когда футболист оформлял больше голевых пасов. В сезоне-2015/2016 Павел Мамаев отдал 13 голевых передач. Во встрече с ЦСКА Сперцян нанёс два удара (ни одного — в створ), заработал на себе один фол, отдал 32 точные передачи в финальную треть поля (больше всех в «Краснодаре»), выиграл шесть единоборств из 12, совершил две успешные обводки, один отбор и два перехвата. Эдуард занимает первое место в РПЛ по количеству результативных передач, а также по системе «гол+пас».
Жоау Батчи («Краснодар»)
Анголец отлично показал себя в матче с ЦСКА (3:2). Сначала отметился результативным пасом на Джона Кордобу, а затем оформил победный гол. Батчи провёл второй матч в нынешнем сезоне с двумя результативными действиями. В первом круге он набрал 1+1 в гостевой встрече с «Крыльями Советов» (6:0).
В матче с ЦСКА Батчи нанёс два удара, один раз попал в створ, заработал на себе один фол, отдал 16 точных передач в финальную треть поля и совершил два перехвата. На следующий день после игры появилась приятная для африканца новость — «Краснодар» продлил с ним контракт до 2029 года.
Лучшим был другой игрок
Возможно, в нашем списке нет футболиста, который выступил ярче других в прошедшем туре. К примеру, голкипер «Зенита» Денис Адамов совершил несколько классных спасений в матче с «Акроном», а нападающий «Динамо» Иван Сергеев принёс команде ничью в дерби со «Спартаком». В составе красно-белых неплохо себя показал Пабло Солари. Пишите в комментариях, кого мы, на ваш взгляд, ещё забыли.
Хуан Босельи («Пари НН»)
Нижегородский клуб ушёл на зимний перерыв в отличном настроении. Команда Алексея Шпилевского обыграла на выезде «Акрон» (2:1) и махачкалинское «Динамо» (1:0). Благодаря таким результатам «Пари НН» поднялся из зоны прямого вылета. Босельи оформил в каждом матче по голу, оба оказались победными.
Хуан безумно важен для нынешнего «Пари НН». Он забил больше половины от общего количества мячей команды (7 из 12). А ещё Хуан догнал Николая Калинского. Теперь они делят первое место в списке лучших бомбардиров за всю историю клуба (у каждого по 20 голов). Во встрече с махачкалинцами Босельи нанёс пять ударов, два раза попал в створ, заработал на себе три фола, отдал 11 точных передач из 15, совершил одну успешную обводку и выполнил один отбор. Сейчас Хуан входит в десятку лучших бомбардиров РПЛ.
Жерсон («Зенит»)
Минувшим летом клуб из Санкт-Петербурга купил бразильца за € 25 млн. Однако дорогостоящий легионер оформил первый гол в РПЛ только в 18-м туре. «Зенит» продлил победную серию до трёх матчей, переиграв дома «Акрон» (2:0). Жерсон, в отличие от прошлого матча с «Рубином», вышел в стартовом составе и отметился победным голом. Ранее он забивал только в Кубке России.
В заключительном матче в 2025 году бразилец заработал на себе три фола — лучший результат среди всех участников игры. Помимо этого, он нанёс два удара, один раз попал в створ, отдал 89% точных передач (две из которых – под удар) и совершил пять перехватов. До матча с «Акроном» у Жерсона не было ни одного результативного действия в РПЛ.
Кирилл Щетинин («Ростов»)
Донской клуб завершил 2025 год домашней победой — переиграл «Рубин» со счётом 2:0. Щетинин же отдал голевую передачу Егору Голенкову. Помимо этого, Кирилл осуществил 14 возвратов мяча на чужой половине поля — лучший результат среди всех участников матча.
Также Щетинин отдал три передачи под удар (самый высокий показатель среди всех футболистов встречи), выиграл девять единоборств из 17, совершил три отбора и два перехвата. У Кирилла всего два результативных действия в нынешнем сезоне РПЛ — 1+1. Любопытно, что в каждой из этих встреч «Ростов» набирал три очка.
Эгаш Касинтура («Ахмат»)
Клуб из Грозного завершил первую часть сезона РПЛ двумя домашними победами. Сначала команда Станислава Черчесова справилась с московским «Динамо» (2:1), а затем – с «Оренбургом» (1:0). Касинтура — автор последнего гола «Ахмата» в 2025 году. Эгаш — лучший бомбардир грозненцев в первой части сезона (шесть голов).
Такого футболиста очень не хватает махачкалинскому «Динамо» (бывшей команде Касинтуры), но сейчас он приносит существенную пользу «Ахмату». В матче с «Оренбургом» Эгаш нанёс два удара в створ, отдал 19 точных передач из 23, совершил две успешные обводки, сделал два отбора и три перехвата. Интересно, надолго ли Касинтура задержится в «Ахмате»?