Топ-матчи вторника: «Интер» — «Ливерпуль», баскетбол и хоккей

Лучший спорт 9 декабря: «Барселона», «Бавария» и «Монако» Головина в Лиге чемпионов, Кучеров — в НХЛ и ЦСКА — в Единой лиге!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 9 декабря в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:30: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: прервёт ли «Тампа» серию поражений?

Ещё недавно «молнии», казалось бы, преодолели кризис старта регулярки и после продолжительной победной серии возглавили таблицу Востока, но затем подопечные Джона Купера потерпели три поражения подряд и оказались в одном очке от вылета из зоны плей-офф. Впрочем, плотность в конференции очень высокая, и победа над «Торонто», который продолжает бороться за попадание в восьмёрку, поможет «Лайтнинг» вернуться почти на самую вершину.

🏒 6:00: «Сиэтл Кракен» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: «дикари» продлят серию «кракенов»?

Команда Лэйна Ламберта не может порадовать своих болельщиков победой на протяжении пяти последних матчей, из-за чего «Сиэтл» находится в числе худших клубов Запада. «Миннесота», несмотря на два поражения подряд, довольно комфортно чувствует себя в кубковой восьмёрке, и два очка сделают её положение ещё лучше.

🎦⚽️ 18:30: «Кайрат» — «Олимпиакос», Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: одержит ли кто-то первую победу в общем этапе?

«Кайрат» впервые в истории выступает на общем этапе Лиги чемпионов. Пока получается не очень — одно очко по итогам пяти туров. «Кайрат» стартовал с двух разгромных поражений, после чего поделил очки с «Пафосом» (0:0) и дважды проиграл с минимальным счётом. Сейчас команда находится на предпоследнем месте в таблице общего этапа. «Олимпиакос» располагается двумя строчками выше — два очка по итогам пяти туров. В прошлом матче греческий клуб оказал достойное сопротивление «Реалу», однако всё равно уступил (3:4). «Олимпиакос» пока не набрал ни одного очка на выезде — два матча, два поражения.

🏀 19:30: ЦСКА — «Бетсити Парма», регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: армейцы отомстят за поражение на выезде?

Команды вышли после паузы в Единой лиге и уже одержали по победе: ЦСКА в зубодробительном матче оказался сильнее «Локомотива-Кубань», а «Парма» обыграла «Пари НН». Пермяки уже огорчали армейцев в этом сезоне, нанеся первое поражение чемпиону. Но сейчас будет уже совсем другое противостояние, потому что красно-синие дома непобедимы. Удастся ли «Парме» снова совершить чудо?

⚽️ 20:45: «Бавария» — «Спортинг», Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Бавария» снова не оставит «Спортингу» шансов?

«Бавария» стартовала в общем этапе Лиги чемпионов с четырёх побед, после чего неудачно слетала в Лондон. Там она проиграла местному «Арсеналу» со счётом 1:3. Тем не менее команда Венсана Компани располагается в верхней части таблицы — третье место. «Спортинг» набрал на два очка меньше, чем «Бавария», и пока находится на восьмой строчке. Португальская команда не проигрывает в Лиге чемпионов на протяжении трёх туров. Правда, у «Спортинга» есть проблемы с выездными матчами — одно очко в двух встречах. В последний раз соперники встречались друг с другом в 2009 году, и у фанатов португальского клуба остались очень плохие воспоминания. Тогда «Спортинг» дважды уступил «Баварии» в 1/8 финала — 0:5 и 1:7.

Как остановить этого бомбардира? Гарри Кейн обновил личный рекорд по количеству забитых мячей за календарный год

⚽️ 23:00: «Монако» — «Галатасарай», Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как Головин проявит себя в матче Лиги чемпионов?

«Монако» пока что располагается в топ-24, но французскую команду ждут достаточно непростые встречи на финише общего этапа. Оба домашних матча «Монако» в турнире завершились вничью — команда поделила очки с «Манчестер Сити» (2:2) и «Тоттенхэмом» (0:0). «Галатасарай», в свою очередь, располагается на 14-м месте. Команда стартовала с поражения, после чего одержала три победы подряд. Однако в прошлом туре клуб из Стамбула неожиданно уступил на своём поле «Юниону» — 0:1. Нас интересует, отметится ли Александр Головин результативными действиями? В этом сезоне российский полузащитник отыграл три матча в Лиге чемпионов и ни в одном из них не забил.

⚽️ 23:00: «ПСВ Эйндховен» — «Атлетико» Мадрид, Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

Интрига: «Атлетико» впервые наберёт очки в гостевом матче ЛЧ?

«Атлетико» располагается на 12-м месте в таблице общего этапа Лиги чемпионов. Но при этом команда Диего Симеоне набирает очки исключительно на домашнем стадионе, а вот в гостях всё плохо — два поражения в двух встречах. Впрочем, до этого «Атлетико» летал исключительно в Англию, а теперь его ждёт игра в Нидерландах. ПСВ в прошлом туре шокировал болельщиков «Ливерпуля» — разгромил соперника на «Энфилде» (4:1). Команда из Эйндховена не проигрывает в турнире на протяжении четырёх туров. Любопытно, что ПСВ ни разу не забил «Атлетико» в четырёх предыдущих очных встречах. В 2016 году «Атлетико» прошёл соперника в 1/8 финала ЛЧ. Тогда обе встречи завершились без голов, а в серии пенальти удачливее оказались игроки испанского клуба. После этого соперники сыграли в том же году на групповом этапе. Тогда «Атлетико» одержал две победы — 1:0 и 2:0.

⚽️ 23:00: «Барселона» — «Айнтрахт» Франкфурт, Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Айнтрахт» снова удивит «Барселону»?

В это трудно поверить, но сейчас «Барселона» занимает всего лишь 18-е место в общем этапе Лиги чемпионов. Команда Ханс-Дитера Флика не одержала ни одной победы в двух предыдущих турах и пропустила в общей сложности шесть мячей. «Айнтрахт» совсем не радует своих фанатов в нынешнем розыгрыше турнира — 28-е место в таблице, четыре очка после пяти туров. В стартовом матче клуб из Франкфурта разгромил «Галатасарай» (5:1), после чего трижды уступил в четырёх следующих встречах. Впрочем, «Айнтрахт» знает, как обыгрывать «Барселону». В 2022 году он прошёл соперника в четвертьфинале Лиги Европы. Тогда в Германии сыграли вничью (1:1), однако на «Камп Ноу» победа досталась гостям (3:2).

⚽️ 23:00: «Интер» — «Ливерпуль», Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Интер» справится с проблемным соперником?

В прошлом туре «Интер» потерял первые очки в Лиге чемпионов. Команда Кристиану Киву приехала в гости к «Атлетико» и не справилась с бандой Диего Симеоне — 1:2. «Ливерпуль» подходит к встрече в ужасном состоянии. Во-первых, команда проиграла в прошлом туре ПСВ (1:4). Во-вторых, в минувший уикенд «Ливерпуль» упустил победу в гостевом матче АПЛ с «Лидсом» (3:3). После игры полыхнуло ещё сильнее — Мохамед Салах устроил демарш. Позднее появилась информация, что английский клуб исключил египтянина из заявки на предстоящий матч. В 2022 году команды встретились друг с другом в 1/8 финала Лиги чемпионов и тогда обменялись гостевыми победами. «Ливерпуль» победил в Милане (2:0), а итальянский клуб добился успеха в Англии (1:0).

⚽️ 23:00: «Аталанта» — «Челси», Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продлит ли «Аталанта» серию без пропущенных мячей в ЛЧ?

В прошлом туре «Челси» ярко показал себя в домашней встрече с «Барселоной» — 3:0. Команда Энцо Марески отлично играет на домашнем стадионе (три победы в трёх матчах), а вот на выезде всё намного хуже — одно очко в двух встречах. «Аталанта» набрала такое же количество очков, что и «Челси» (10). Бергамаски не проигрывают в турнире на протяжении четырёх встреч. Более того, в трёх предыдущих матчах Лиги чемпионов они не пропустили ни одного мяча.