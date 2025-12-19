Хвича, ван Дейк и другие топы — самые дорогие зимние трансферы в истории

Зимние трансферы – особенная футбольная пора. Команды получают отличную возможность усилиться прямо по ходу сезона. Конечно, они этим пользуются! У кого-то получается лучше, у кого-то – хуже. Однако факт в том, что зимнее трансферное окно подарило нам множество интересных переходов.

Например, крупные сделки с участием игроков из стран постсоветского пространства. «Челси» раскошелился на € 70 млн за Михаила Мудрика в 2023 году, а спустя пару лет «ПСЖ» за такую же сумму сорвал джекпот, приобретя у «Наполи» Хвичу Кварацхелию.

Однако это далеко не самые дорогие зимние трансферы в истории. В АПЛ платили огромные деньги за египтянина, причём не за Мохамеда Салаха. В Саудовской Аравии выложили более € 80 млн за колумбийца, а на первом месте трансфер…

Впрочем, смотрите нашу подборку – и сами всё узнаете!