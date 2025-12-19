Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Самые дорогие футбольные трансферы зимой: рекордные переходы в истории зимнего трансферного окна

Хвича, ван Дейк и другие топы — самые дорогие зимние трансферы в истории
Иван Бровар
Хвича Кварацхелия
Очень большие деньги.

Зимние трансферы – особенная футбольная пора. Команды получают отличную возможность усилиться прямо по ходу сезона. Конечно, они этим пользуются! У кого-то получается лучше, у кого-то – хуже. Однако факт в том, что зимнее трансферное окно подарило нам множество интересных переходов.

Например, крупные сделки с участием игроков из стран постсоветского пространства. «Челси» раскошелился на € 70 млн за Михаила Мудрика в 2023 году, а спустя пару лет «ПСЖ» за такую же сумму сорвал джекпот, приобретя у «Наполи» Хвичу Кварацхелию.

Однако это далеко не самые дорогие зимние трансферы в истории. В АПЛ платили огромные деньги за египтянина, причём не за Мохамеда Салаха. В Саудовской Аравии выложили более € 80 млн за колумбийца, а на первом месте трансфер…

Впрочем, смотрите нашу подборку – и сами всё узнаете!

Реклама
О рекламодателе
18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanymahvnE
Выиграй яблочный смартфон 17
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android