«Я понял Левникова в игре «Краснодар» — ЦСКА. И делал бы так же». Судейство 18-го тура РПЛ

По мнению Игоря Федотова, арбитр матча в Каспийске сам не понял своё решение. А вот по игре «Спартака» и «Динамо» вопросов к Танашеву нет.

В МИР РПЛ наступило время длительного зимнего перерыва. Заключительные матчи турнира в 2025 году получились богатыми на моменты, связанные с судейством. Насколько качественно свою работу выполнили арбитры РПЛ?

Специально для чемпионата судейство в 18-м туре разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,4. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений. 0,1 балл может быть добавлен, если матч был повышенной сложности.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Ахмат» — «Оренбург» — 1:0

Здесь работал Иванов, который не судил с 11-го тура. Долгое наказание получилось. В целом — неплохо после такой паузы, но за один эпизод оценку я ему снизил. На 86-й минуте он показал карточку не тому футболисту: вместо Болотова — Савельеву. Вмешался Карасёв, всё исправили. Кроме этого, всё в матче было нормально, однако и сложностей в игре особо не было.

Оценка Иванова — 8,3.

«Ростов» — «Рубин» — 2:0

Тут в поле впервые с 13-го тура работал Казарцев, тоже достаточно долгий перерыв. На 21-й минуте ошибочно не показал жёлтую карточку Дардану Шабанхаджаю за грубую игру. Далее, по пенальти в ворота «Рубина» — назначил его правильно, но почему-то через паузу. Со своей позиции должен был зафиксировать фол сразу. Может, ему подсказал ассистент — это не запрещено. Что касается 11-метрового на 87-й минуте в ворота «Ростова», то тут вопросов нет: Сако обхватил соперника двумя руками, соперник был впереди — обоюдной борьбой это считаться не может. Карточку, которая стала для Сако второй, показал за срыв перспективной атаки — тут всё тоже верно.

Оценка Казарцева — 8,3.

«Спартак» — «Динамо» — 1:1

Дерби доверили молодому Танашеву. И было видно, что парень волнуется. С этим я бы и связал, что он решил сдерживать игроков. Мягко говоря — присадил всех на свисток. Это нормально с его стороны, я понимаю — человек полгода в РПЛ, а ему дают «Спартак» — «Динамо». Но да, драйва из-за этого в игре было поменьше — не как у ЦСКА и «Краснодара». С другой стороны, если бы не такая манера судейства — удержать всё в своих руках Танашеву было бы тяжело. А так — хорошая работа, для первого дерби в карьере-то. Показал, что есть куда расти, что хорошее стоит добавить.

Инал Танашев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Отдельно пройдусь по двум эпизодам с VAR. За них неправильно что-то предъявлять арбитрам в поле. Первое — гол Тюкавина из офсайда. Тут мы снова возвращаемся к вопросам с трансляцией, и я делаю это уже почти каждый тур. Людям показали неправильную картинку! Как можно делать стоп-кадр не в момент контакта ноги и мяча, а при замахе? Офсайд — это момент передачи, когда нога с мячом контактирует. Вместо этого — повтор за несколько секунд до эпизода, и все начинают эти стоп-кадры разгонять по телеграм-каналам и ругаться. Только потом уже появились нормальные линии: Тюкавин в момент паса (именно контакта пасующего с мячом) был за линией офсайда. Это очевидно. Я не вижу повода не доверять офсайдным линиям.

Дальше — момент с отменой гола Маричаля. Никто не понял, зачем Танашеву вообще показывали такой повтор. Видимо, хотели, чтобы он посмотрел вмешательство Маухуба в игру. Но, во-первых, он был в очевидном офсайде. Во-вторых — касался мяча. Может, арбитры VAR не увидели контакта Маухуба с мячом, поэтому решили позвать Танашева смотреть повтор на влияние форварда на эпизод. Оно тоже было — руки лежали на плече соперника, единоборство, а дальше ещё и в мяч сыграл. Кое-как всё-таки разобрались тут арбитры и правильно гол отменили.

Оценка Танашева — 8,5, так как матч повышенной сложности.

«Зенит» — «Акрон» — 2:0

Не очень хороший матч для Кукуяна. И дело даже не в удалении, с которым я согласен. Но давайте разберём сначала его, это момент на 15-й минуте. Кукуян вовремя не стартанул к моменту. Это его проблема — Павел и в принципе не быстрый судья, взрывной скорости, спринтов — этим он никогда не отличался. Да и возраст забывать не надо. И тут он молодец — не стал ничего выдумывать, так как нормально эпизод не видел. Вмешался VAR, на повторах видно, что рука игрока у футболиста «Акрона» двигается не так, как она должна естественно двигаться при беге. Он поднимает её вверх и в сторону, делает дополнительное усилие — и попадает по лицу Педро. При этом Педро был впереди, мяч проходил дальше — так что это лишение явной возможности забить гол. Чистая красная карточка.

Павел Кукуян (слева) Фото: РИА Новости

А вот на 56-й минуте медлительность Кукуяна его же и подставила. Он не сместился в свою диагональ и не увидел, что игры рукой у футболиста «Акрона» в своей штрафной не было. Мяч попал в грудь. А Павел, видимо, принял решение по вторичным признакам, так как после футболист гостей убирал руки за спину. И вот это дёргание рукой стало для него ключевым, а так нельзя. Есть заповедь: не видишь — не назначай. VAR верно позвал, пенальти отменили. В любом случае мяч попал от своего к своему — даже если бы это была рука, то следовало бы продолжить игру.

Оценка Кукуяна — 7,9.

«Динамо» Махачкала — «Пари НН» — 0:1

Здесь вопросов было много. Первый — к Фисенко, который работал на VAR и зачем-то позвал Сухого посмотреть повтор эпизода, в котором Алексей удалил Табидзе. Я не мог понять, что там зовут посмотреть. И у меня в голове не укладывается, что это связано с тем, что мяч уходил чуть-чуть правее. Потому что мяч всё равно был перед атакующим футболистом, это явное лишение возможности забить гол. Сухой посмотрел повтор и оставил своё решение в силе. Тут молодец.

Дальше — пенальти в ворота хозяев. И вот тут у меня есть большие сомнения. Мяч был у Босельи, он финтил, обыгрывал соперника. Он не навешивал в створ! В этот момент в штрафной была борьба: там не было агрессивного действия со стороны защитника, не было очевидной отмашки или чего-то ещё. Оба хватались за руки друг друга, кружились, но ключевое — мяч вообще не шёл в ту зону! Для меня это невозможный пенальти. И, судя по тому, как Сухой объявлял своё решение — он сам не понял, зачем его звали смотреть повтор и почему он назначил пенальти. Ведь он не объяснил, за что он назначен!

Представьте такое решение в матче «Краснодара» и ЦСКА — даже не знаю, что сделали бы с Левниковым. Это был бы не просто скандал. Плюс оценка Сухому снижена, так как он не показал Босельи карточку в добавленное к первому тайму время за грубую игру.

Оценка Сухого — 7,8.

«Сочи» — «Локомотив» — 2:4

Тут судил Кукуляк — ещё один арбитр, который не работал с 11-го тура. На 12-й минуте ошибочно не показал жёлтую Карпукасу, при этом правильно назначил пенальти в ворота «Сочи» после VAR. Сам момент в поле он увидеть не мог, и удивительно, как увидел его на повторе — ему дали совершенно не те повторы. С другой камеры, не офсайдной, а центральной, наступ видно гораздо лучше. Однако решение правильное — это главное.

Оценка Кукуляка — 8,3.

Евгений Кукуляк Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Балтика» — «Крылья Советов» — 2:0

Простой матч для Фролова, однако и тут в простой позиции он не увидел, что Ахметов выставлял локоть под удар. Судья должен был сам зафиксировать фол. Пускай даже без назначения пенальти, это уже вопрос географии, но попадание мяча в руку он видеть был обязан. Может, посчитал, что это была спина. В любом случае VAR вмешался, руку Фролову показали, географию эпизода проверили, пенальти назначили правильно.

Оценка Фролова — 7,9 (8,4, так как в целом по игре вопросов минимум).

«Краснодар» — ЦСКА — 3:2

Я понимал, что и как делает Левников в этом матче. И это было логичным, и я бы поступил так же. Думаю, у Кирилла была установка — оставить всех в одинаковых условиях.

Давайте по моментам: Кордоба должен был получить карточку за симуляцию, когда лежал, хватался за голову, а потом подсматривал и смеялся, как он всех обманул. Мойзес тоже мог получить вторую жёлтую раньше — когда была стычка с Черниковым. Хотя там Мойзеса провоцировали, и Левников правильно удалять его не стал (хотя и мог), а дал карточку первому попавшемуся футболисту ЦСКА без жёлтой. По такому матчу — верное решение.

Но в целом было понятно: Кордоба или Мойзес встречу «Краснодара» и ЦСКА не доиграют. Это две главные, самые эмоциональные фигуры матча. Кто первый бы сорвался — того бы и удалили. Не повезло Мойзесу. Он выпрыгнул, выставил руки, попал по голове — для меня карточка особых вопросов не вызывает. Хотя Левников мог удалить обоих ещё в подтрибунке за их стычку и оры — однако не стал этого делать. Сохранил драйв, эмоции, сохранил футбол.

Из ошибок: на третьей минуте не показал карточку Диего Косте, он засадил футболисту ЦСКА по лицу. Также неправильно показал жёлтую карточку Облякову — купился на крики и страдальческое лицо Черникова, хотя именно Черников наступил Ване на ногу. Это матч повышенной сложности, так что базовая оценка — 8,5, и вычитаем две ошибки с карточками.

Оценка Левникова — 8,3.