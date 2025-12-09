Главные ошибки топ-клубов в первой части РПЛ

В Мир РПЛ прошло 18 туров. Впереди – утомительная зимняя пауза, и сейчас самое время поговорить об ошибках. Если что – позитивные моменты мы тоже обязательно подсветим. Ведь пауза и правда слишком большая. Но пока – о том, с чем клубам ещё предстоит поработать.

Сейчас мы намеренно сконцентрируемся только на топ-командах. К ним по традиции больше внимания от общественности, а ещё и больший спрос. Так в чём же главные косяки «Краснодара», «Зенита» и «Спартака», с которыми они сталкивались в разные периоды этого сезона?

Зачем был нужен Жерсон?

Жерсон и Сергей Семак Фото: «Чемпионат»

«Зенит» закончил прошлый чемпионат на втором месте, продлил юбилей, но команде требовались изменения. А ставку руководство и тренерский штаб сделало на один супертрансфер. Да, можно вспомнить покупку Романа Веги или возвращение Ярослава Михайлова, но всё это немного не то. В клубе были уверены: Жерсон – та самая таблетка: если её выпьешь, всё будет как и раньше.

Как раньше не стало. И, возможно, уже не будет в ближайшее время. Да, «Зенит» привёз суперзвезду по меркам РПЛ. Человека с солидным опытом игры не только в Бразилии, но и в Европе. Однако реальность оказалась чуть другой: и тезис про то, что такие игроки должны делать разницу, сразу поломался. Может, он и должен был – но точно не делал. Хотя в первых матчах был виден уровень, однако явно не запредельный. Казалось, что надо дать время на адаптацию. Но что мы имеем в итоге? 15 встреч и два гола с 20 июля. И те забиты «Оренбургу» в Кубке, а потом – «Акрону» в предзимнем туре в начале декабря.

От Семака мы слышим про адаптацию, усталость, неожиданную травму. Это явно не те аргументы, которые устраивают руководство. Пока Жерсон в «Зените» – как дорогая побрякушка, на которую мало кто обращает внимание.

А «Краснодару» точно ок без второго нападающего?

Тамерлан Мусаев и Джон Кордоба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сложнее всего найти проблемы там, где всё отлажено. «Краснодар» не стал притягивать клише о сложностях второго сезона и пошёл по понятному пути: как и прошлом сезоне, выбрали 13-14 игроков, которые почти не меняются. По сути, на постоянной основе добавился только Дуглас Аугусто. И точно помогает клубу, в том числе голами. Остальные новички остались в статусе ротации.

При этом «Краснодар» идёт по сезону без явной альтернативы центральному нападающему. После непродления контракта с Фёдором Смоловым в заявке хоть и остался формальная «девятка» в лице Мозеса Кобнана, но он особо не убеждает плюс травмировался. Есть ещё совсем молодой Казбек Мукаилов, но это скорее про будущее, и не самое ближайшее. Поэтому клуб вынужден по максимуму задействовать ресурсы своего лучшего бомбардира в истории. В РПЛ Кордоба провёл 14 полных встреч (два матча пропускал из-за дисквалификации, один раз удалился и один раз был заменён за две минуты до конца). Но даже на момент полноценного отсутствия игрока Мусаев придумывал опции без номинального центрфорварда.

И даже в Кубке Кордоба всегда готов страховать Мукаилова. Даже во второстепенном турнире он получал время в семи из восьми матчей, пусть и в большинстве случаев выходил на тайм. Интересно, как «Краснодар» поведёт себя зимой: возьмёт ли какого-то форварда как адекватную альтернативу или нынешние условия всех полностью устраивают? Статус Кордобы всем очевиден, однако от травм и в случае Джона длительных дисквалификаций клуб точно не застрахован.

«Спартак» слишком поздно уволил Станковича. Или вообще зря его оставил летом

По этой истории всё ещё много вопросов. Рано или поздно мы на них получим ответы, но не сейчас. Когда Деян Станкович потерял команду? Когда сам тренер решил, что с него хватит? Действительно ли всё было предрешено ещё весной? И почему всё это произошло?

Сейчас мы точно понимаем две вещи:

«Спартак» затянул с увольнением главного тренера; «Спартак» стратегически не спланировал будущее.

Именно поэтому временным стал Вадим Романов, не имевший ни одного шанса сохраниться на этой должности. Получается, «Спартак» терял время впустую. Вместо того чтобы сразу завести тренера, который будет разбираться со всем не на сборах, а поймёт картину уже сейчас.

Если выяснится, что Станкович не контролировал ситуацию уже с лета, то в «Спартаке» признают собственный провал. И то, что клуб своими же руками вычеркнул для себя нынешний сезон. Вместо быстрых мер по изменению ситуации руководство сначала слишком долго согласовывало увольнение Деяна, а с того момента никак не может решить, кто будет вместо него.

Но страдают от этого только игроки, которые вряд ли понимают актуальные задачи. И болельщики, которые уже давно в неведении насчёт всего.

Зачем приглашали Карпина?

Вопрос риторический. Нет, изначально всё было здорово: красивая презентация, стратегия на три года – такой срок предварительно отводили этому союзу. Цель тоже понятна – завоевание трофеев. Под это клуб хорошо потратился летом, усилился как россиянами, так и иностранцами. Оставалось самое простое: начать побеждать.

Валерий Карпин в «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако это оказалось самым сложным. Сначала общественность трубила, что Карпину нужно дать время. Якобы игроки привыкают к требованиям, но вот-вот всё наладится. Однако принятие затянулось. За четыре месяца никто так и не понял, во что собирается играть «Динамо». При этом в медиа каждый матч насмехались и над действиями игроков, и над решениями Карпина. И «Динамо» превращалось в мем.

Видимо, Валерию этому надоело. Он понял, что ничего не может дать команде – и ушёл сам. Может, чтобы не ставить в неловкое положение руководство клуба? Ведь никто не любит признавать свои ошибки. Теперь важно не ошибиться со сменщиком: второго ляпа могут и не простить.

Ещё одна громкая история: Бывший тренер по физподготовке «Динамо» Мартинес ответил на вопрос о критике от Гусева

У «Локо» проблемы с коммуникацией?

Иначе как можно объяснить, как команда, желающая позиционировать себя как топ-клуб, через полгода, вероятно, потеряет своего капитана и лучшего игрока? А может, уже меньше чем через месяц.

История с Дмитрием Бариновым – пока главный провал в спокойной жизни клуба этого сезона. Не будь его, трудно было бы к чему-то прицепиться. «Локо» и правда прогрессирует с точки зрения результатов (в этом сезоне только одно поражение, три очка от первого места). Активно развивает молодых россиян – в сборной называли команду одной из базовых. Но при этом «Локо» никак не вернёт себе ореол топ-клуба с точки зрения влияния. И умения договариваться, продавливать идеи, которые выгодны.

Дмитрий Баринов в «Локомотиве» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

С точки зрения футбола потеря Баринова, возможно, и не кажется очень критичной. Несмотря на топовый сезон, Дмитрия нельзя назвать определяющим игроком команды на годы вперёд – как того же Батракова. Статистика великолепна, но и про возраст забывать не стоит. Баринов всё равно больше ментальный лидер. И недоумение вызывает ситуация, когда клуб никак не может повлиять на игрока в переговорном процессе. Причём не на какого-то иностранца, а на собственного капитана. Это не может сделать ни прежнее руководство, ни нынешнее.

Не страшно потерять игрока в качестве свободного агента. Но когда он ещё и бесплатно уходит к конкуренту – это имиджевая катастрофа. С которой «Локомотиву» надо как-то справляться.

ЦСКА вообще не думает об атаке?

На матч с «Краснодаром» в 18-м туре у ЦСКА вышел уникальный атакующий дуэт: Попович и Глебов. А со скамейки за всем этим наблюдали два номинальных нападающих – Алеррандро и Мусаев. На двоих у них три гола в РПЛ. Понятно, что оценка летним трансферам ЦСКА плюс-минус сформирована. И она неудовлетворительная. Да, ситуативно сиял Алвес, иногда неплохо выходил Вильягра, однако по остальным – много вопросов. И куда более важный: почему клуб не предвидел кризис в атаке? Или предвидел, но ничего с этим не сделал.

Фабио Челестини в ЦСКА Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Будь у Челестини альтернативные нападающие, то ЦСКА вполне мог расположиться выше после первой части сезона. Потому что зачастую забивали кто угодно, но не форварды. Ровно 10% от общего количества забитых ЦСКА – за нападающими. Ужасные цифры.

Да, зимой покупка нападающего – приоритетная цель. Более того: ЦСКА планирует корректировать трансферную стратегию. И теперь концентрироваться не только на молодёжи, но и на подписаниях опытных игроков. История Баринова органично вписывается в эту идею. Подождём.