«Когда-нибудь испанец должен добиться успеха в России!» Как победитель ЛЕ попал в ФНЛ

Всего два тренера из дальнего зарубежья трудятся в Первой лиге России. Но если Младен Кашчелан нашему болельщику хорошо знаком по выступлениям в Туле, Тамбове и Калининграде, то Хуан Диас пока человек-загадка. В гостях у «Чемпионата» испанский специалист объяснил, что привело его в «Родину», и вспомнил поход с «Севильей» за трофеем Лиги Европы, споры с Моуринью и россиян в Испании.

О чём расскажем:

Как Хуан попал в Первую лигу и что его удивляет в России

— После матча в Красноярске вы сказали, что невозможно играть в футбол в таких условиях. Впервые играли в манеже?

— Да. Как я уже говорил, поле было плохим, сухим. Мяч попадал в потолок, и игру останавливали. Меня удивило, что в профессиональном футболе возможно такое. Мы приехали с двумя игроками, которые участвовали в международных матчах под эгидой ФИФА. Они играли в невероятных условиях, на отличных полях. Первая лига — это профессиональный футбол, поэтому такие детали стоит учитывать. Но я не собираюсь оправдываться. Мы не победили, потому что соперник играл хорошо. Получился напряжённый матч.

— Но вы знали, что у «Енисея» манеж?

— Конечно. Мы готовились в недельном цикле, исходя из этой особенности. Для меня футбол — зрелище. В Красноярске нам было тяжело его показать. Но мы продолжаем работать и идём дальше.

— Что ещё удивляет в Первой лиге?

— Это достаточно конкурентная лига. Приходится прикладывать усилия, чтобы выиграть. Если выигрываешь легко, значит, лига не так хороша. У нас положительная динамика, мы сражаемся. Мне нравится работать тут.

— Длительные перелёты не утомляют?

— Когда «Родина» впервые связалась со мной, мне объяснили этот момент. Мы в профессиональном футболе — неважно, сколько времени занимает дорога. Это как цунами — тебя сметает, и ты теряешь счёт дням. Ты тренируешься, ешь, летишь — и наступает следующая игра. Не успеваешь оглянуться, как ты уже в другом городе, едешь на следующий матч. Тут вопрос адаптации. Для меня это не проблема, и я всем доволен. Конечно, это может быть раздражающим фактором, когда ты чем-то недоволен. Но это не моя история.

— Никаких проблем?

— Ни перелёты, ни погода мне не страшны. Я был в Севилье, где температура доходит до +40°С, а тут холодно, но ничего страшного.

— Кто-то из соперников удивил?

— В Первой лиге хороший уровень с качественными командами, тренерами. Все клубы, которые наверху, мне нравятся. Ещё не со всеми встречался, но видел их матчи.

— Почему решили приехать тренировать в Россию?

— Я достаточно долго работал в «Севилье» и решил покинуть клуб. Почувствовал, что мой цикл подошёл к концу. Последние три года я работал с первой командой, был помощником главных тренеров. Сначала мы выиграли Лигу Европы, потом были два очень сложных года. Подумал, что пришло время расстаться и начать новый путь в качестве главного тренера. Я всегда хотел попробовать себя в этой роли. Уходя из «Севильи», я не имел ни одного предложения на руках, но мне хотелось доказать свою квалификацию как специалиста — моя семья и я понимали, что без работы я не останусь.

В итоге появилась возможность поработать в «Родине». Если честно, сначала у меня были сомнения, когда узнал, что это предложение из России. Но все, с кем общался из клуба насчёт контракта, были позитивно настроены, поэтому после некоторых размышлений я согласился. И не пожалел. Россия — необычная страна с хорошими людьми. Москва — очень удобный город, в котором есть всё.

— Но почему «Родина»?

— Клуб связался со мной и дал возможность поработать. Мы обсудили цели, состав — и достигли соглашения.

— Сейчас сталкиваетесь с какими-то проблемами в повседневной жизни?

— Нет, всё хорошо. Мне просто нужно было понять разницу в климате, культуре. Я быстро освоился. А что касается языка, то у меня отличный переводчик. Он мне очень помогает — мои руки и ноги.

— Собираетесь учить русский?

— Я сказал руководству «Родины», что у меня пока нет времени учить язык. Ни на что нет времени! Уже говорил, что жизнь сейчас похожа на цунами с постоянными перелётами, матчами. Не забывайте про тренировки. Моему тренерскому штабу тоже надо адаптироваться к стране. Не так много времени остаётся на что-то ещё. У меня контракт с «Родиной» до конца сезона. Если после мы продолжим работать, конечно, я хочу начать учить русский. Это поможет мне расти как личности и облегчит жизнь в России в бытовом плане. Но в плане коммуникации с игроками и сейчас нет никаких проблем. Они прекрасно понимают, что мы от них хотим. Конечно, не с первого дня, потому что для каждого из нас это был новый опыт. Однако сейчас всё отлично.

— Семья осталась в Испании?

— Да. Мои дети с женой приезжали в Россию в октябре на две недели – я был очень рад. Они живут в Испании — тут вопрос школы, языка. У моей младшей дочки могли бы возникнуть трудности в этом плане при переезде.

— Знаете, что испанские тренеры исторически не очень успешны в России? Есть версии почему?

— Если честно, не знаю, почему так. Дай бог, чтобы я стал первым, у кого всё получится. Я приехал с этой надеждой. В Испании есть поговорка: «Статистика создана, чтобы её нарушали». Вот встречались, например, команды, которые ни разу не побеждали на стадионе «Динамо». Ну должно же это когда-то случиться? Когда-нибудь испанский тренер должен добиться успеха в России. Здесь отличные специалисты, я быстро адаптируюсь к российскому футболу. Пытаюсь создать гибрид из того, что есть, и из моих идей. Я же не могу прийти, начать ругаться и говорить, что всё должно быть только так, как я вижу. Это точно не моя цель. Я намерен сочетать местные традиции с чем-то своим и находить баланс. Пока всё идёт хорошо.

— Вы знаете бывшего тренера «Родины» Франка Артигу?

— К сожалению, не было возможности познакомиться с ним лично. Но мне много рассказывали о нём.

— А перед переездом общались с кем-то из тренеров или игроков, кто тут работает?

— Я общался с Абаскалем и его тренерским штабом. Он близок мне, потому что тоже из Севильи, мы достаточно давно знакомы. Но у каждого тренера свои стиль, идеи, подход к тренировкам и видение футбола.

— Ваша команда реально готова к выходу в РПЛ?

— Нельзя говорить о цели выйти в РПЛ в декабре. Может произойти что угодно. Футбол научил меня не думать о завтра — есть только сегодня. На мой взгляд, лучший испанский тренер Луис Арагонес всегда повторял: «Есть две части сезона». Одну мы только что закончили. Когда встретимся с футболистами в январе, на сборах, я посмотрю им в глаза и скажу, за что мы можем бороться.

— Вы пока потерпели всего одно поражение в России, но крупное — 0:4 в матче с «Челябинском». Что это было – случайность, несчастный случай?

— Для меня это обманчивый результат. Он не отражает того, что было на поле на самом деле. Если посмотреть статистику, не знаю, нанёс ли соперник хотя бы пять ударов в створ. Но они забили четыре гола. У нас был отличный первый тайм, могли выигрывать, однако в итоге пропустили. А в конце после удаления нашего игрока было два розыгрыша, которые тоже закончились пропущенными голами. У «Челябинска» хорошая команда, но ситуация в матче была странной.

— В матче с «Нефтехимиком» судьи приняли ряд спорных решений, чем вызвали ваш гнев на пресс-конференции.

— Сейчас я остыл и не хочу думать, что в матче было что-то подозрительное. Просто судья ошибся. Мы могли бы заработать в том матче на два очка больше. Хочу верить, что у судьи просто был плохой день и он допустил ошибку. Я же как тренер тоже могу ошибиться, например, делая замену. Судьи такие же люди, как и мы.

— Как вам в целом судейство в Первой лиге?

— У тренеров есть обычай злиться на судей. В Испании это привычное дело. Но когда ты подходишь к этому вопросу с холодной головой, понимаешь, что футбол — театр, и каждый участник в нём — актер. Судьи — тоже. И они могут ошибаться. Мы должны их уважать, где-то помогать, чтобы они принимали правильные решения. Не для моей команды, а в целом. В матче с «Нефтехимиком» у нас было невыгодное положение. Возможно, это был ещё один матч, где судья ошибался не в нашу пользу. У меня часто бывают конфликты с судьями, однако стоит задуматься, подойти к этому вопросу без эмоций, чтобы помочь им.

Хуан Диас в редакции «Чемпионата» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Что поменяли испанцы в «Родине»

— 12 матчей в чемпионате – уже довольно серьёзная дистанция. Что вам удалось поменять в игре «Родины» за это время?

— Мы привнесли свою идею игры, которая потихоньку приживается. Мы постепенно внедряли систему, опираясь на сильные стороны команды. Повторюсь: я не из тех тренеров и людей, которые считают, что всё, что было сделано раньше, бесполезно и что я лучше всех. Мы старались сохранить то хорошее, что уже было, и привнести некоторые изменения. Думаю, сейчас команда играет гораздо более сплочённо, мы действуем очень компактно, нам сложно забить. За исключением поражения 0:4 в Челябинске, мы в большинстве матчей отыграли «на ноль».

У нас была чёткая идея: за эти три месяца постараться набрать как можно больше очков, постепенно внедряя нашу систему. И теперь постараемся закрепить эту модель в предсезонке, чтобы к последним 12 играм команда была именно такой, какой мы хотим её видеть.

У нас очень надёжная команда, и это помогает нам добиваться результатов. Работа самого клуба тоже на очень высоком уровне. Спортивный директор Алексей Зинин, с которым мы постоянно на связи, главный врач Юрий Куклин, медицинский и административный штабы – все большие профессионалы, работающие сообща и движущиеся в том направлении, которое нужно клубу.

— Как вам Максименко, который забил уже восемь голов в сезоне?

— Макси обладает отличными игровыми качествами. Он мощный игрок, хорошо взаимодействующий с партнёрами по команде, умело завершающий атаки обеими ногами, обладающий способностью играть как вингера, так и центрального нападающего. Он очень помогает нам, но нужно убедить его понимать игру. Если Макси будет лучше понять игру, то сможет гораздо эффективнее использовать те качества, о которых я говорил – и игра команды станет ещё лучше. Он постепенно прогрессирует. Надеюсь, мы сможем извлечь из него максимум пользы.

— В ваших руках оказался настоящий бриллиант – один из лучших полузащитников лиги Йорди Рейна. В чём его уникальность?

— У него врождённый талант. Мы должны выжать из него максимум, помочь выйти на этот максимум. У таких игроков есть потенциал, чтобы помочь нам, так что не надо расслабляться. Думаю, Рейне комфортно работать с нами, он счастлив. Я обычно говорю: если он улыбается, у нас гораздо больше шансов на успех.

Хуан Диас Фото: ФК «Родина»

Чем Первая лига отличается от Сегунды

— В Первой лиге есть лимит – минимум один молодой игрок до 21 года в стартовом составе. Как вы к этому относитесь?

— Для меня это не проблема, потому что наши молодые игроки очень талантливы. Таковы правила в России, и я не собираюсь пытаться их изменить. Мы адаптируемся и продолжаем работу.

— Согласны с мнением, что в России много талантливой молодёжи?

— Согласен! Я тренирую их каждый день. Видел в академии много талантливых ребят. У соперников тоже есть хорошие молодые игроки.

— Можете сравнить уровень Первой лиги с испанской Сегундой?

— Есть разница, потому что потенциал испанского футбола на международном уровне выше. Но, если честно, я не вижу разницы между своей командой и клубами Сегунды. Возможно, болельщику это было бы заметно. Однако игроки «Родины» не отличаются по уровню от ребят из второго испанского дивизиона. У нас сейчас один из сильнейших составов в Первой лиге, много классных футболистов. Работа с такими игроками не может не радовать.

— А атмосферу на стадионах в России и Испании можно сравнить?

— Послушай, футбол в Испании очень страстный. У «Севильи» на этой неделе дерби с «Бетисом». Это самый важный матч для жителей. Нельзя сравнивать русский характер с испанским.

Из-за чего Диас спорил с Моуринью и как предрёк «Севилье» евротриумф

— Как вы изменились после завершения игровой карьеры?

— Хороший вопрос, потому что я, как и любой испанский тренер, очень эмоциональный, агрессивный, но не в плохом плане — просто держу команду в тонусе. А как игрок я был совсем другим — спокойным, техничным, не вступал в споры. Если бы я тренировал Хуана Диаса, то он сидел бы на лавке, ха-ха.

— Что вам дала работа в академии «Севильи»?

— Да всё! Самое интересно, что есть в футболе — возможность учиться каждый день. Сейчас я в России и тоже учусь. В «Севилье» я был 10 лет, последние три года — с основой. Это были годы моего обучения. В первой команде была возможность поработать с Серхио Рамосом, Иваном Ракитичем. Это дало мне возможность вырасти. Хочу поблагодарить «Родину», что тоже дала мне возможность учиться тут, развиваться.

Хуан Диас Фото: Из личного архива Хуана Диаса

— Расскажите о победе с «Севильей» в Лиге Европы.

— Когда Хосе Луис Мендилибар пришёл в «Севилью», я был в резервной команде. Клуб решил поднять меня в первую команду в качестве помощника. В том году у «Севильи» были плохие результаты — мы вот-вот должны были вылететь во второй дивизион. У нас было одинаковое количество очков с командой из зоны вылета. За 12 туров до финиша клуб решил, что я должен перейти в первую команду. Новый тренер захотел, чтобы я работал с ним. На первой встрече он спросил: «Что ты думаешь о матче с «Кадисом» на этой неделе? Хуан, чем ты можешь мне помочь?» Я говорю ему, что думаю, и добавляю, что на следующей неделе у нас игра в Лиге Европы с «МЮ». Мы вот-вот вылетим во второй дивизион, а собираемся поговорить о «Манчестер Юнайтед», ха-ха. Он посмотрел на меня и сказал: «Ты серьёзно собираешься говорить о тех, кто забьёт нам 20 голов?» На что я ответил: «Будь осторожен, этот турнир любит «Севилью». После победы над «Манчестер Юнайтед» я сказал ему: «Ты же знаешь, где находится отель «Альфонсо XIII»? Рядом с ним мы будем праздновать победу в Лиге Европы».

— Ничего себе!

— А когда мы уже ехали в автобусе с трофеем мимо этого места, он со слезами на глазах сказал мне: «Ты же мне говорил». Это что-то невероятное! Помню, что спорил с Моуринью в финале. Казалось, что он неуважительно к нам относится по ходу всего матча. Когда всё это вспоминаю сейчас, это кажется чем-то невероятным. Мы тогда выиграли по пенальти, и я знал, где моя жена и дети. Когда судья дал свисток, я не выдержал и побежал к штрафной, моя семья была уже там. У меня есть фотографии, где я стою на коленях, плачу, смотрю на них. Для меня это было так прекрасно! Это опыт, который ни я, ни моя семья никогда не забудем.

Хуан Диас с трофеем Лиги Европы Фото: Из личного архива Хуана Диаса

— И вы набили тату после победы?

— Да, это была седьмая победа в Лиге Европы для клуба.

— А истории с Серхио Рамосом есть?

— Да, я отвечал за стандарты в «Севилье». Однажды мы пришли в зал для теорий, и у меня уже была готова видеонарезка. Мне говорят: «Хуан, удали ты это, закрой компьютер, и пошли тренироваться». Я не понял почему. Мне ответили: «Просто скажи парню, который подаёт угловые, найти четвёртый номер» (Серхио Рамос играл под этим номером. — Прим. «Чемпионата»). В конце концов они были правы — как бы ни тренировал стандартные положения, ты знал, что, если мяч попадёт к Рамосу, успех гарантирован.

Хуан Диас и Серхио Рамос Фото: Из личного архива Хуана Диаса

— Хотели бы стать главным тренером в Испании?

— Как я тебе уже говорил, мне не нравится думать, что будет завтра. Мне хочется наслаждаться тем, что есть сегодня. Мне нравится быть тренером «Родины». Посмотрим, что будет дальше. Когда-нибудь, конечно, мне придётся вернуться домой, в Испанию. Но сегодня я принял решение поменять что-то. Я счастлив, мне комфортно, и я не спешу возвращаться. Хочу помочь «Родине» и оправдать доверие, которое мне оказали. Верю, что до сих пор по крайней мере благодаря упорному труду мне это удаётся, и я продолжу работать над достижением целей, которые клуб будет ставить перед собой в будущем.

— Рассказывали, что вас поражали Черышев, Ледяхов и Никифоров. С кем-то из них общаетесь?

— У меня есть несколько историй об этих ребятах, потому что, когда я играл в академии «Спортинга» из Хихона за вторую команду, они были в основном составе — Никифоров, Ледяхов и Черышев. На тренировке против основного состава меня поставили левым защитником, а Черышев играл на правом фланге. Кажется, в тот день он был на мотоцикле, вжух – и он уже пролетел мимо тебя на поле. Пару раз сталкивались с ним, говорили. Помню и Никифорова с его ногами — невероятные удары наносил! А Ледяхов был лучшим из них. За Игорем было приятно наблюдать. Он был выдающимся игроком в «Спортинге».

Из русских в «Севилье» запомнились Кержаков и Ринат Дасаев. Я был маленьким, когда Дасаев приезжал играть к нам. Он был лучшим вратарём мира, а я — его маленьким болельщиком. Помню, у меня была жёлтая футболка с его номером и фамилией на спине. В Москве мне удалось пообщаться с его сыном, когда он был в «Родине-3». Он тоже говорит по-испански.