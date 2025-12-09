Изменения, которые никто не должен заметить. Бывший арт-директор — о редизайне «Чемпа»

В новом эпизоде сериала «Легенды Чемпионата» Алексей Биркле вспоминает, как менялся дизайн «Чемпионата» и что эти изменения сопровождало.

Весь 2025 год мы будем праздновать юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю по вторникам, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата». Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них главное слово в спорте.

Соблюдая традиции рубрики, сразу расскажу, как попал на «Чемп». Бывший одноклассник, как-то встретив меня летом 2016-го, предложил зайти к нему на работу: в соседней компании искали супер-пупер-арт-директора, и я, по его мнению, мог стать идеальным вариантом.

На тот момент у меня уже было 16 лет опыта работы в совершенно различных компаниях и дизайн-студиях. Фирменные стили, рекламные спецпроекты в журналах и на порталах Hello!, OK Magazine, Buro 24/7, Spletnik, журнал «Медведь», интерфейсы госкомпаний под NDA и многое другое. Но тематика спорта – это был новый вызов.

Антураж в офисе «Чемпионата» Фото: Из личного архива Алексея Биркле

Перед собеседованием одноклассник предупредил, что основатель компании ярый фанат футбольного «Спартака», и у меня должен быть правильный ответ на вопрос, «за кого» я болею. Но Дима Сергеев в момент моего трудоустройства был в отъезде, так что обошлось без признаний в любви к красно-белым цветам. А познакомились мы с ним лично гораздо позже. Да и призна́юсь: всерьёз я воспринимаю только хоккей и баскетбол!

В хоккее – да, за «Спартак», но с интересом бываю и на матчах других команд. Я – за интересную, красивую игру. А с баскетболом меня связывает одна из дочерей. Сейчас играет за школу олимпийского резерва «Гольяново» 2012 года на первенстве Москвы, а с февраля – ещё и в первенстве России. Но это я немного отвлёкся – самое время рассказать о главных людях, с которыми работал на «Чемпионате».

Лида

Много-много жизней назад я встретился с Лидой Фадеевой, тогда директором «Чемпа» по продукту. Человек с неиссякаемой жизненной энергией и желанием свернуть горы!

Помню, как после собеседования с Лидой мы ещё полночи обсуждали, переписываясь, интересные ходы и ошибки интерфейсов Bloomberg, Wired, BBC, западных и российских крупных СМИ и порталов…

Бывшие и нынешние сотрудники «Чемпионата» на 20-летии сайта Фото: Из личного архива Алексея Биркле

Дима

Дмитрий Сергеев – это человек с большой буквы «Ч». Он навсегда в моем сердце. Основатель, вдохновитель, ОТЕЦ и друг для всех, кто с ним когда-то работал, работает и будет работать.

Обладатель той самой «чуйки», вкуса, стиля, управления и создания вокруг себя команды единомышленников.

Паша

В жизни я успел получить достаточный опыт в технической части – html, css, js… Успел «полазить под капотом», понимая, что может скрываться под тем или иным пожеланием и возможно ли вообще это реализовать технически. Поэтому легко нашёл общий язык с Павлом Головиным – руководителем отдела разработки и сооснователем «Чемпионата».

Павел Головин Фото: Из личного архива Алексея Биркле

Главная задача

Когда я пришёл в 2016-м, главной задачей было как следует подготовить дизайн сайта к чемпионату мира по футболу в России. До него оставалось почти два года, но работала предстояла гигантская. Нужно было привести в порядок главную, live-табло, расширить без пагубного влияния на контент инвентарь рекламного отдела, в корне переосмыслить матч-центр со всей статистикой, накопившейся за 10 лет, и заняться уже всерьёз приложением.

«Чемпионат» на тот момент обладал большой преданной аудиторией – естественно, любые изменения воспринимались бы в штыки. Всё нужно было сделать плавно, незаметно. Так, чтобы единственным комментарием было: «Ну, да, всё хорошо и удобно, а разве раньше было как-то по-другому?»

Разумеется, не всё шло гладко, и мы проводили многочасовые споры и обсуждения днём, вечером и нередко ночью. Только раскидаешь все данные, вроде бы учтёшь все варианты, как приходят коллеги с экзотикой в духе «а куда мы впихнём семь овертаймов?».

Я вздыхал и не злился. Каждый из нас «болел» продуктом и стремился сделать нашего «ребёнка» лучшим, любимым – главным «словом» не только в спорте, но и в наших сердцах и сердцах наших преданных фанатов.

Как же без веселья?

Пока кипела работа над продуктом, под Новый год запустили серию ежегодных спецпроектов с итогами года. Покажу самое яркое.

Там были и письма Деду Морозу со Снегурочкой.

Новогодние пожелания от читателей «Чемпионата» Фото: Из личного архива Алексея Биркле

И господин Егоров с его прожаренными материалами…

Дмитрий Егоров и типичная реакция на его материал Фото: Из личного архива Алексея Биркле

Не забывали и о редакционных материалах. Тогда вообще хватало инфоповодов – вспомните хотя бы о «деле Кокорина и Мамаева» и допросах стула. Призна́юсь: когда наше изображение использовала сама Алана Мамаева, было приятно.

Иллюстрация к заседанию суда зашла даже Алане Мамаевой Фото: Из личного архива Алексея Биркле

Команда «Ч»

Главное слово в спорте, действительно, «КОМАНДА». И мне посчастливилось тогда познакомиться и плотно поработать с настоящими «Легендами Чемпионата», а со многими из них я до сих пор работаю в других проектах или периодически пересекаюсь на общих днях рождения или разных мероприятиях. Дмитрий Сергеев, Николай Петросян, Самвел Авакян, Евгений Слюсаренко, Лидия Фадеева, Павел Головин, Даниил Сальников, Денис Целых, Антон Третяк (крёстный моего младшего сына), Елена Константинова, Максим Сырейщиков, Павел Панышев, Олег Лысенко, Элина Кузоятова, Дмитрий Капущак, Андрей Панков, Евгений Кустов, Полина Куимова, Андрей Двуреченский, Александр Гришин, Никита Черемисинов, Настя Бейзерова и вся-вся эта огромная семья, потому что «Чемпуля» – он навсегда в сердце!

Всех обнял-приподнял!