Забили 10 «Ливерпулю» и «Наполи». Кто, кроме Гуса Тиля, пишет сказку ПСВ в ЛЧ?

Главный претендент на статус сенсации Лиги чемпионов – это пока ПСВ. Команда из Эйндховена забила шесть голов «Наполи» (6:2 дома) и накидала четыре мяча «Ливерпулю» (4:1 на «Энфилде»). За пять туров нидерландцы набрали восемь очков, а проиграли всего однажды – на старте общего этапа. Что же за герои разорвали действующих чемпионов Италии и Англии? Приглядимся повнимательнее к сегодняшнему ПСВ перед его встречей с «Атлетико».

«ПСВ Эйндховен» – 26-кратный чемпион Нидерландов. Больше титулов только у «Аякса», который, в отличие от своего извечного конкурента, опять застрял в кризисе. Впрочем, до сезона-2023/2024 и сами эйндховенцы не брали золото на протяжении пяти лет. В июле 2023 года главным тренером команды стал Петер Бош. При нём ПСВ вернулся на вершину – выиграл два последних чемпионата. А в нынешнем сезоне идёт к третьему подряд титулу. Одержал 13 побед в 15 турах Эредивизии, на шесть очков опережает «Фейеноорд» и на 14 – хворающий «Аякс».

И ведь нельзя сказать, что Бош является каким-то уникумом. Вся его тренерская карьера – как игра на неровном поле. Вроде бы разогнался, стремится вперёд, но «ловит крота» и спотыкается. Макет с фишками Петер взял в руки ещё в 2000 году, однако до 2017-го ничего не выигрывал, если не считать успехи во втором дивизионе Нидерландов с «Хераклесом». В те годы Бош ездил на заработки даже в чемпионат Израиля, где не преуспел в борьбе за трофеи с «Маккаби» из Тель-Авива.

Тем не менее перед сезоном-2016/2017 Петера назначили в «Аякс». Бош провалил квалификацию в Лиге чемпионов, уступив «Ростову» Курбана Бердыева, но оказалось, что это было даже к лучшему для самого коуча. Петер сделал себе мощную рекламу, дойдя с «Аяксом» до финала Лиги Европы. Там его команду остановил только «Манчестер Юнайтед» (0:2) Жозе Моуринью. В чемпионате Нидерландов амстердамцы финишировали на втором месте, а Бош получил приз имени Ринуса Михелса – стал тренером года в стране.

Дальше были несколько лет в Германии и Франции. Нидерландский специалист продержался всего полгода в дортмундской «Боруссии», отработал почти два с половиной года с «Байером» и полтора – с «Лионом». В Дортмунде и Леверкузене Петер максимально приближался к трофею, но его команды дважды были биты «Баварией», соответственно, в Суперкубке (в серии пенальти) и в финале Кубка Германии (2:4). «Байер» Боша забивал в среднем за матч как раз два гола, а некоторые встречи завершал с сумасшедшим счётом. Например, с «Майнцем» (5:1), «Гертой» (5:1), «Штутгартом» (5:2), «Айнтрахтом» (6:1), «Ниццей» (6:2), а также дортмундской и мёнхенгладбахской «Боруссиями» (два раза по 4:3). Да и в Дортмунде успел выдать шоу в нескольких играх – с «Кёльном» (5:0), Мёнхенгладбахом (6:1) и «Шальке» (4:4). Короче говоря, Бош с его «тотальным футболом» идеально вписывается в шаблонное представление о типичном тренере из Нидерландов, чьи команды любят атакующий футбол и много забивают.

Однако к 62 годам у Петера не особо удачная карьера за границей, два приза имени Михелса и лишь четыре трофея – по два золота Эредивизии и Суперкубка страны с ПСВ за последнюю пару сезонов. В Эйндховене Петер нашёл то, что искал. В чемпионате Нидерландов команда выиграла при нём 67 из 83 матчей и забивает в среднем больше трёх голов.

Петер Бош главный тренер ПСВ «Игра нашей команды в Лиге чемпионов превосходит ожидания. Честно говоря, ПСВ выступает лучше, чем я и сам ждал. Я бы в такое не поверил перед стартом турнира. Представляю, как это впечатляет».

Если взглянуть на статистику, то бросается в глаза, что у ПСВ в нынешнем сезоне чаще всего попадали в основу в Эредивизии и Лиге чемпионов одни и те же 11 человек. Следовательно, можно говорить о стабильном стартовом составе, который держит в голове Бош. Правда, надолго выбыли из-за травм два важных игрока – молодой вингер Рубен ван Боммел (да-да, сын Марка ван Боммела) и опытный форвард Алассан Плеа. Между прочим, это летние новички ПСВ. Ван Боммел был самой дорогой покупкой – его приобрели у АЗ из Алкмара за € 15,8 млн, а Плеа забрали из мёнхенгладбахской «Боруссии» за € 4,5 млн.

В воротах у ПСВ играет чех Матей Коварж. В центре обороны – Йерди Схаутен и испанец с польскими корнями Ярек Гонсёровски, на флангах – защитники сборной США Серджино Дест справа и Марокко Анасс Салах-Эддин слева. В полузащите центр закрывают Йоей Верман и бразилец Мауро Жуниор, на правом краю действует румын Деннис Ман, а на левом – хорват Иван Перишич. В атаке сейчас главная сила у эйндховенцев марокканец Исмаэль Сайбари и… не заигравший в «Спартаке» Гус Тиль!

Петер Бош и Гус Тиль Фото: Hans van der Valk/BSR Agency/Getty Images

Тиль – лучший бомбардир ПСВ в Эредивизии с 10 голами. Вот так-то. А в Лиге чемпионов у команды Боша больше всех забил (три мяча) молодой марокканец Коухаиб Дриош, который ни разу не попал в основу и четырежды вышел на замену. Он оформил 1+1 с «Наполи» и дубль – с «Ливерпулем». У Тиля один гол на «Энфилде» плюс два ассиста. Есть и другие знакомые имена, не правда ли? Никому не надо представлять таких людей, как финалист ЧМ-2018 Иван Перишич или экс-игрок «Барселоны» Дест.

Летние новички, помимо травмированных ван Боммела и Плеа, – Коварж (арендован у «Байера»), Салах-Эддин (арендован у «Ромы»), Гонсёровски (выкуплен за € 9,8 млн у «Валенсии») и Ман (€ 8,5 млн, «Парма»). Всего же клуб из Эйндховена перед этим сезоном вложил в усиление состава € 63,2 млн. Однако заработал, как и положено нидерландцам, больше, чем потратил – € 78 млн.

По версии Transfermarkt, сейчас самые ценные активы чемпиона Эредивизии – Сайбари (оценивается в € 32 млн), Верман (€ 27 млн) и Схаутен (€ 22 млн). А, например, Тиль, которого «Спартак» вынужден был отдать за € 3 млн, стоит, по версии аналитиков рынка, уже € 15 млн. Сайбари – лучший в ПСВ по количеству ударов и обводок в этом сезоне Эредивизии, а в Лиге чемпионов ещё и по количеству выигранных единоборств и заработанных на себе фолов. Верман – лидер по точным передачам на чужой трети, передачам под удар и созданным голевым моментам. Да и отборов у центрхава в чемпионате Нидерландов наибольшее количество.

Схаутен успешно превращается из опорного полузащитника в центрбека. У 28-летнего капитана тоже очень солидная статистика по отборам и перехватам. А у его напарника Гонсёровски самый высокий среди игроков ПСВ процент выигранных единоборств в Эредивизии и Лиге чемпионов.

Впрочем, по словам самого Схаутена, он иногда «всё ещё играет немного как полузащитник». Так что организует оборону эйндховенцев защитник молодёжной сборной Испании.

«Бывает, я не понимаю, что происходит, и начинаю паниковать, – признаётся Гонсёровски. – Стараюсь оставаться сзади и всё организовывать. Все знают, насколько хорош Схаутен в построении атак. Поэтому я больше концентрируюсь на обороне. Я силён один в один, хорошо играю головой, так что мы дополняем друг друга. Мне нравится наш футбол. После победы на «Энфилде» невозможно было не петь и не танцевать».

Главная звезда ПСВ Боша – команда как единое целое. Его система в Эйндховене работает очень эффективно. С «Наполи», «Ливерпулем» и в других успешных матчах чемпион Нидерландов сильно впечатлял атаками на скорости, быстрыми комбинациями, голами в переходных фазах. Руководство клуба, разумеется, хочет сохранить своего тренера-«золотодобытчика». По информации местных СМИ, стороны уже несколько месяцев ведут переговоры о продлении контракта, который истекает будущим летом.