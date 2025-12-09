Самая нелогичная отставка сезона в РПЛ. Что теперь будет с махачкалинским «Динамо»?

Вы могли видеть перформанс болельщиков «Динамо» в концовке матча с «Пари НН» (0:1). Несколько человек пришли на игру в идентичной одежде, в какой-то момент развернулись, и из букв на их спинах сложилась кричащая надпись: «Биджиев, уходи».

Это попало в кадр трансляции, но едва ли хоть кто-то отнёсся к этому волеизъявлению серьёзно. Потому что а) до этого не было никаких новостей о возможной смене главного; б) результаты держались на приемлемом уровне – да, команда в последних турах болталась в зоне стыковых матчей, однако дорога в зону 11-12-го мест не закрывалась. Одна победа, пара ничьих – и всё могло измениться.

Перформанс болельщиков махачкалинского «Динамо» Фото: Кадр из трансляции

Так и смысл при таких раскладах что-то менять? В «Динамо» точно его не видели. И заявление, которое сделал после матча сам Хасанби Биджиев, явно стало для боссов сюрпризом. Официальный телеграм-канал клуба сообщил, что главный тренер подал в отставку сразу после встречи. Хоть во флеш-интервью таких слов и не прозвучало. В видео из раздевалки тоже ничего не было про увольнение.

Хоть какое-то объяснение от самого тренера появилось только к вечеру. Его привёл «Матч ТВ».

Хасанби Биджиев бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» «Решение принимал именно после матча. И оно исключительно моё. К сожалению, набрали не очень много очков. Понятно, что можно сетовать на судейские решения или ещё на что‑то, однако это не в моём характере. И в связи с тем, что вижу недобор по очкам, принял такое решение. Прежде всего поставил в известность Гаджи Муслимовича. У нас был очень хороший разговор. Но о чём говорили — останется между нами. Поблагодарил его за работу, объяснил ситуацию: я должен принять такое решение, я как главный тренер несу ответственность за результат. Честно говоря, баннера во время игры не видел. Однако если кто‑то из болельщиков недоволен — это их право. Когда выходил со стадиона, многие болельщики лично просто благодарили за всё. Конечно, всем не угодишь. Но считаю, что бо́льшая часть из них была благодарна. Очень тепло меня встречали и приветствовали».

То есть формулировка, которую тренер сделал основополагающей, – «недобор очков». Открываем таблицу прошлого сезона к аналогичному периоду. И смотрим, что тогда у команды было 17 очков после 18 туров. И 11-е место в таблице. Зона стыковых матчей – в одном очке позади. Зона вылета – в четырёх. Сейчас у махачкалинцев 15 очков после 18 матчей. То есть недобор в два очка по сравнению с прошлым сезоном. Та ли это разница, из-за которой подают в отставку? Каждый ответит на этот вопрос сам.

Ведь надо учитывать и детали: махачкалинцы точно не стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Ушли Пальцев, Касинтура, Гаджиев. И равнозначной замены, несмотря на попытки усилиться, клуб не получил. При этом ещё в первой декаде ноября «Динамо» находилось выше зоны стыков. И команда весной вполне могла вернуться на эти комфортные позиции. Однако будет стремиться к этому уже с новым тренером.

Или нет? Да, Биджиев подал в отставку, но руководство же ещё должно её принять – по крайней мере, с этой непривычной формулировкой практически сразу после новостей об отставке официально выступил гендиректор клуба Шамиль Газизов: «Хасанби Эдуардович объявил о своём решении. Клуб принял это к сведению. Объявим о своём решении в ближайшие дни». Много помните случаев, когда отставки «принимали к сведению»?

Понятного и финального решения нет до сих пор. Президент клуба Гаджи Гаджиев заявил «Чемпионату», что ему нужно несколько дней: «Мне сложно сказать, сколько эмоций и взвешенности в решении Биджиева. Он очень сдержанный человек, на редкость выдержанный человек. В самых сложных ситуациях не позволяет эмоциям брать верх. В этой ситуации он сказал, что сделает заявление. Мы пока не приняли его отставку. Посчитали, что нужно пару дней обдумать, а затем принять решение».

Кажется, руководство в растерянности. Едва ли у динамовцев есть чёткое видение дальнейшего развития событий, хоть и самым очевидным выбором выглядит назначение Горана Алексича, который уже работал главным в команде, а потом стал старшим тренером. Или, может, не зря клуб в понедельник опубликовал большую реплику Курбана Бердыева?

Нынешний главный тренер азербайджанского «Турана» успел поработать в «Динамо». А потом уступил свой пост как раз Биджиеву.

Курбан Бердыев главный тренер «Турана» «С большим огорчением узнал, что Хасанби Биджиев, главный тренер близкого мне махачкалинского «Динамо», подал в отставку. Потому что для меня очевидно: трудности клуба временны. Переживаю и хочу поддержать «Динамо». Ведь это во многих отношениях уникальный, правильный проект, реализовать который было крайне сложно. Говорю об этом как человек, немало повидавший в футболе. У вас хорошая команда, с боевым характером, где каждый игрок отдаёт все силы в игре. И пусть не всегда им хватает мастерства, но именно поэтому я испытывал удовольствие от работы с ними. Мало кто знает, с чего начиналось нынешнее махачкалинское «Динамо». Ещё пять лет назад клуба не было. Вообще не было. Муслимыч и его друзья за собственные средства создавали фундамент этой команды. Это дорогого стоит, и об этом нужно помнить. Нужно поддерживать людей, которые возрождали клуб. Им и сейчас непросто. Клубу с его скромными ресурсами нелегко соперничать с более богатыми конкурентами».

Может, теперь стоит ждать новой рокировки? Тем более сам Бердыев наверняка соскучился по работе в РПЛ. Ну или месседж Курбана Бекиевича – это своего рода поддержка от ментора клуба и послание Биджиеву. И что, может, и не стоило подавать в отставку?