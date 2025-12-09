Скидки
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Барселона — Айнтрахт Ф, Лига чемпионов — 2025/2026, превью, как команды играли в 1/4 финала Лиги Европы, результат, история

Позор «Барсы» в ЛЕ с «Айнтрахтом» был недавно. Сейчас сложно поверить, как всё поменялось
Никита Паглазов
Как «Айнтрахт» с фанатами уничтожили «Барсу»
Каталонцы мучились уже не с Месси, но ещё без Ямаля.

«Барселона» – один из главных фаворитов Лиги чемпионов – 2025/2026. Даже несмотря на игровые и кадровые проблемы. Впереди у команды Ханс-Дитер Флика матч 6-го тура общего этапа с «Айнтрахтом» из Франкфурта. Каталонцы обязаны брать три очка и оставаться в гонке за топ-8. Однако ещё три года назад «Барса» скандально отлетала от немцев в плей-офф Лиги Европы! Сейчас же очень трудно представить команду во втором еврокубке, ещё и уступающую «Айнтрахту».

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барселона» летом 2021-го потеряла Месси, а спасать команду пришёл Хави. Но в ЛЧ это не помогло

В сезоне-2021/2022 «Барселона» под руководством Рональда Кумана (сначала) и Хави (после увольнения нидерландца) заняла лишь третье место в группе Лиги чемпионов. Каталонцы пропустили вперёд «Баварию» и «Бенфику»: в ключевых матчах с португальцами они набрали всего одно очко (0:3, 0:0). А за шесть встреч «Барса» забила всего два (!) мяча, пропустив при этом девять.

В чемпионате Испании команда Хави безнадёжно отстала от «Реала» на 13 очков. При условии, что мадридцы не сильно напрягались в концовке сезона. «Барса» находилась в кризисе: если в плане футбола после прихода Хави ощущался прогресс (хотя нестабильность оставалась), то финансово клуб находился в яме. В марте 2021 года в «Барселону» на пост президента вернулся Жоан Лапорта. Функционер постепенно разгребал проблемы предшественника Хосепа Бартомеу (и делает это до сих пор), однако экономически каталонцам очень тяжело до сих пор.

ХАВИ (СПРАВА) И ЖОАН ЛАПОРТА

ХАВИ (СПРАВА) И ЖОАН ЛАПОРТА

Фото: Adria Puig/Anadolu via Getty Images

Перед стартом сезона-2021/2022 «Барса» потеряла Лионеля Месси, и заменить гения было попросту нереально. Но у каталонцев и так не получилось усилить состав покупками из-за ограничений по тратам. Единственная сделка за год – покупка Феррана Торреса из «Манчестер Сити» за € 55 млн в январе 2022-го (сразу заплатили всего € 3 млн от суммы). В общем, те сезоны были невероятно трудными для «Барселоны». А теперь болельщики с грустной иронией вспоминают эти времена в соцсетях.

Не только у «Барсы» был такой период:
Самые мемные составы топ-клубов. На некоторые команды больно смотреть
Рейтинг
Самые мемные составы топ-клубов. На некоторые команды больно смотреть

Путь «Барселоныы» к уже легендарному ответному четвертьфиналу ЛЕ с «Айнтрахтом»

В плей-офф Лиги Европы «Барселона» попала в 1/16 финала на «Наполи». В первом матче в Испании сыграли вничью (1:1), но в Неаполе команда Хави уверенно разобрала соперника (4:2). Далее каталонцы вышли на «Галатасарай»: дома – снова ничья (0:0), а в Стамбуле хозяева забили первыми. Однако Педри и Пьер-Эмерик Обамеянг организовали камбэк и выход «Барсы» в четвертьфинал.

Там испанцам достался «Айнтрахт». Немцы стартовали в 1/8 финала как победитель своей группы Лиги Европы и в напряжённой серии прошли «Бетис» (2:1, 1:1 доп. вр.). А в чемпионате Германии клуб из Франкфурта вовсе шёл во второй половине таблицы (финишировали 11-ми). Поэтому «Барса» считалась фаворитом серии с командой Оливера Гласнера.

«АЙНТРАХТ» В СЕЗОНЕ-2021/2022

«АЙНТРАХТ» В СЕЗОНЕ-2021/2022

Фото: David Ramos/Getty Images

Однако на деле всё оказалось иначе. Первый матч в Германии завершился вничью (1:1), хотя «Айнтрахт» вполне мог одержать победу. На 40-й минуте клубу из Франкфурта не засчитали гол, а во втором тайме судья удалил защитника Тута.

«Мы были очень дисциплинированны, особенно после удаления. Я могу быть по-настоящему доволен нашей игрой. Мы должны принять, что они забили гол – у них получилась красивая комбинация. Это единственный явный момент, который у них был. Я очень горжусь этим. Через неделю мы должны ещё больше повысить ставки. У нас всё ещё есть шанс пройти дальше», – сказал Гласнер после матча.

Оливер Гласнер Подробнее

Шоу в Барселоне началось ещё перед игрой. Его устроили фанаты немцев

Ответный матч в Каталонии оказался скандальным ещё до старта. В Барселону приехали около 30 тыс. болельщиков «Айнтрахта»! Сначала они прошли маршем до «Камп Ноу», а на самом стадионе заполнили примерно половину трибун. Причём они появились не только на гостевом секторе, а по всей арене. В какой-то момент превосходство фанатов «Айнтрахта» стало очевидным. Например, они освистали игроков «Барсы» на разминке и при выходе на поле родного стадиона. А по ходу встречи даже в ТВ-трансляции слышно было только немцев.

«То, что произошло на трибунах, – это позор, который нельзя повторить, мы должны изучить информацию, чтобы принять меры, но это прискорбно. Нам придётся быть строже и не допускать определённых вещей. Мне стыдно как болельщику «Барселоны», – отметил после матча Лапорта. Испанцы выделили гостевую квоту – 5 тыс. билетов. Но болельщики «Айнтрахта» действовали хитро. Часть из них купили билеты через владельцев абонементов на «Камп Ноу», отказавшихся от посещения встречи. Также в тот момент в Испании были пасхальные выходные: многие уехали на природу и продали тикеты на не самый привлекательный матч Лиги Европы через интернет.

БОЛЕЛЬЩИКИ «АЙНТРАХТА» НА «КАМП НОУ»

БОЛЕЛЬЩИКИ «АЙНТРАХТА» НА «КАМП НОУ»

Фото: Xavier Bonilla/NurPhoto via Getty Images

Забавно, что сейчас, перед предстоящей встречей, «Барса» выпустила заявление. Каталонцы сообщили: они предоставят доступные гостевые места исключительно официальным членам фан-клуба «Айнтрахта».

«Барсу» раздавили на «Камп Ноу». Не помогли даже легенды и будущий обладатель «ЗМ»

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2022, четверг. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 3
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 Костич – 4'     0:2 Борре – 36'     0:3 Костич – 67'     1:3 Бускетс – 90+1'     2:3 Депай – 90+11'    
Удаления: нет / Н'Дика – 90+10'

Интересно посмотреть на составы команд на ответную игру в 2022-м. У «Барселоны» на поле вышли:

тер Штеген, Мингеса, Араухо, Э. Гарсия, Альба, Бускетс, Педри, Гави, Дембеле, Ф. Торрес, Обамеянг.

«Айнтрахт» же появился в следующем сочетании:

Трапп, Хинтереггер, Туре, Н’Дика, Костич, Роде, Камада, Якич, Линдстрём, Борре, Кнауфф.

На «Камп Ноу» в итоге доминировала одна команда. И нет, не та, у которой сильнее состав. К 67-й минуте «Айнтрахт» забил три безответных мяча. В первом тайме Эрик Гарсия сфолил в своей штрафной, а Филип Костич реализовал пенальти. На 36-й минуте Рафаэль Борре нанёс шикарный удар в девятку и удвоил преимущество немцев. И уже после перерыва Костич оформил дубль, классно разобравшись с защитой «Барсы» и пробив в нижний угол. Катастрофа для хозяев не только на трибунах, но и на поле.

РАДОСТЬ ИГРОКОВ «АЙНТРАХТА»

РАДОСТЬ ИГРОКОВ «АЙНТРАХТА»

Фото: David Ramos/Getty Images

Хотя в концовке каталонцы решили поиграть в футбол. На 84-й минуте гол Серхио Бускетса отменили, но на 90+1-й его мяч всё же засчитали. А уже на 90+11-й минуте Мемфис Депай реализовал пенальти – 2:3. Однако тут же судья Артур Суареш Диаш дал финальный свисток и отправил «Айнтрахт» в полуфинал.

Оливер Гласнер
Оливер Гласнер
экс-тренер «Айнтрахта»

«Это было невероятное выступление игроков «Айнтрахта». В конце концов, мы добавили в этот матч интриги, в чём совершенно не было необходимости. Готов выразить лишь комплименты нашим игрокам и болельщикам. Все, кто был здесь сегодня вечером, никогда не забудут эту ночь. Это те эмоциональные моменты, которые вы испытываете в футболе и которые вы не можете купить ни за какие деньги в мире».

Где сейчас ушедшие игроки «Барсы»? А где тогда были футболисты нынешнего состава?

«Барселона» после поражения от «Айнтрахта» сфокусировалась на Примере, в итоге финишировав второй. Из того состава каталонцев в нынешней команде осталось не так много футболистов: Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Эрик Гарсия, Педри, Гави, Ферран Торрес, Френки де Йонг, Алекс Бальде. Но ещё интереснее судьба ушедших.

  • Жорди Альба и Серхио Бускетс красиво завершили карьеру, взяв золото МЛС с «Интер Майами».
  • Жерар Пике уже не играет, а руководит испанской Медиалигой.
  • Мемфис Депай сейчас выступает за «Коринтианс», попутно став лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов.
  • Пьер-Эмерик Обамеянг и в 36 лет стабильно забивает за «Марсель».
  • Но главный – Усман Дембеле, ушедший в «ПСЖ» и ставший лучшим футболистом мира – 2025.
  • Не забываем и про Хави: в сезоне-2022/2023 он привёл «Барсу» к золоту Примеры, однако весной 2024-го его уволили.
УСМАН ДЕМБЕЛЕ В «БАРСЕЛОНЕ»

УСМАН ДЕМБЕЛЕ В «БАРСЕЛОНЕ»

Фото: Alex Caparros/Getty Images

Ещё один интересный вопрос: где весной 2022 года были выступающие сейчас за каталонцев футболисты?

  • Роберт Левандовски играл в «Баварии», но уже готовился к переезду в Испанию.
  • Маркус Рашфорд пытался обрести стабильную форму в «Манчестер Юнайтед».
  • Жоан Гарсия только осваивался в основной команде «Эспаньола».
  • Дани Ольмо зажёг на Евро-2020, а затем продолжил помогать «РБ Лейпциг».
  • Рафинья спасал «Лидс» от вылета АПЛ. После финиша 17-ми бразилец на коленях прошёл вдоль поля «Элланд Роуд».
  • Жюль Кунде провёл сильный сезон в «Севилье» и летом 2022-го оказался в Каталонии.
  • Фермин Лопес и Пау Кубарси ещё воспитывались в системе «Ла Масии».
  • И, естественно, Ламин Ямаль. 14-летний вингер разрывал в академии, а летом оказался в команде «Хувениль А» (до 19 лет). Параллельно Ламин учился в средней школе.
  • Нынешний тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик тогда готовил сборную Германии к чемпионату мира в Катаре.
Ламин Ямаль Подробнее

За три года Франкфурт прошёл путь от победителя ЛЕ до команды-аниматора

«Айнтрахт» же в итоге выиграл Лигу Европы – 2021/2022. После прохода «Барселоны» немцам уже было ничего не страшно. В полуфинале они разобрались с «Вест Хэмом» (2:1, 1:0), а в финале одержали победу над «Рейнджерс» (1:1, 5:4 пен.).

«АЙНТРАХТ» С ТРОФЕЕМ ЛИГИ ЕВРОПЫ

«АЙНТРАХТ» С ТРОФЕЕМ ЛИГИ ЕВРОПЫ

Фото: Francesco Scaccianoce/LiveMedia/NurPhoto via Getty Images

Но в нынешнем сезоне клуб из Франкфурта переживает кризис. По сравнению с 2022-м у «Айнтрахта» очень сильно изменился состав: остались только Ансгар Кнауфф и Тимоти Чендлер. И новая команда под руководством Дино Топпмёллера идёт лишь седьмой в Бундеслиге, занимая первое место по пропущенным мячам (29 за 13 туров). А в Лиге чемпионов «Айнтрахт» находится даже вне топ-24. Среди «достижений» немцев – дважды по 1:5 от «Галатасарая» и «Ливерпуля» + 0:3 от «Аталанты» в ЛЧ, а также 0:6 от «РБ Лейпциг», 0:3 от «Баварии» в Бундеслиге и веселье с «Унионом» (3:4), «Боруссией» М (6:4) и «Кёльном» (4:3).

В нынешнем сезоне матчи франкфуртцев – почти гарантированное веселье. С учётом их истории с «Барселоной» предстоящая встреча не должна стать исключением.

Кстати, этот матч ЛЧ станет для «Камп Ноу» первым за долгое время:
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

