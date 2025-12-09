Скидки
Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед — 1:4, обзор матча 15-го тура АПЛ, голы, Мбемо, Фернандеш, Маунт, Беллегард, 8 декабря 2025

«МЮ» беспощадно снёс аутсайдера и обошёл «Ливерпуль». А первый гол — уморительно смешной
Никита Паглазов
Отчёт «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» — 1:4
«Вулверхэмптону» уже пора готовиться к Чемпионшипу.

«Манчестер Юнайтед» одержал всего одну победу в последних пяти турах АПЛ. Но если посмотреть с другой стороны, то потерпел всего одно поражение в восьми встречах. Поэтому в случае успеха на выезде с «Вулверхэмптоном» команда Рубена Аморима врывалась в топ-6 таблицы.

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
08 декабря 2025, понедельник. 23:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 4
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Фернандеш – 25'     1:1 Беллегард – 45+2'     1:2 Мбемо – 51'     1:3 Маунт – 62'     1:4 Фернандеш – 82'    

Инфоповоды стали поступать с первой секунды матча. Болельщики «Вулвз» бойкотировали стартовые 15 минут. Почему? Так они выразили протест против руководства клуба – китайской корпорации Fosun International. Команда набрала всего два очка в 14 турах и занимает последнее, 20-е место в таблице. Спастись в нынешнем сезоне «Вулверхэмптону» поможет только чудо. Но для начала фанаты требуют «очищения» руководства – даже в ущерб поддержке футболистов.

Без болельщиков хозяевам было трудно. На старте «Манчестер Юнайтед» сразу же принялся атаковать. Очень активен был защитник гостей Диогу Дало, исполнявший в прошедшей игре скорее роль форварда второго темпа. Португалец очень часто шёл в нападение: например, на девятой минуте он классно пробил низом, но «Вулвз» выручил голкипер Сэм Джонстон.

Диогу Дало Подробнее

Хозяева не могли похвастаться красотой футбола. Поэтому часто прибегали к грубости и фолам. Однако на настрой «МЮ» это не повлияло. И на 25-й минуте манкунианцы открыли счёт. Возможно, болельщики на «Молине» увидели самый нелепый гол 2025 года.

Андре ошибся недалеко от своей штрафной, потерял мяч в борьбе с Каземиро, а тот отдал на Матеуса Кунью. Форвард следом покатил на Бруну Фернандеша: португалец поскользнулся, но встал и принял пас, а затем героически поборолся с защитником «Вулвз». Что было дальше? Бруну снова завалился на газон, однако изловчился пробить (очень слабо). Удар получился простым для Джонстона, но Сэм решил не ломать эпичный момент и не отбил мяч. Последней надеждой хозяев был Йерсон Москера, однако и тот не успел спасти команду в отчаянном прыжке. Уже этот момент стоил просмотра всей встречи!

Нелепый гол «МЮ»

Нелепый гол «МЮ»

Фото: Кадры из трансляции

Через пару минут «МЮ» мог удвоить счёт. Сначала Мбемо выкатился один на один – голкипер «Вулверхэмптона» отразил удар. Мяч отскочил на Кунью, но тут уже на пути встал защитник Тоти. И, наконец, третьим темпом по воротам не попал Амад Диалло.

«Манчестер Юнайтед» играл с огромным преимуществом. Однако футболисты считают, что болельщикам команды должно быть нервно 24/7. И в концовке тайма гости пропустили ответный мяч. На 45+2-й минуте Жан-Рикнер Беллегард в падении замкнул прострел из левой части штрафной. Франко-гаитянский полузащитник отличился во второй раз в сезоне, став лучшим бомбардиром «Вулвз» в АПЛ. Вот такие скромные показатели у игроков аутсайдера лиги.

Может, этот «чит» поможет с набором очков?
В футболе нельзя брать тайм-ауты. Но в Англии придумали, как обойти правила
В футболе нельзя брать тайм-ауты. Но в Англии придумали, как обойти правила

На старте второго тайма «МЮ» решил исправиться. И уже к 62-й минуте дважды отличился. Сначала Брайан Мбемо закатил мяч уже в пустые ворота после простой и быстрой атаки с Куньей и Дало в роли ассистентов. А чуть позже Мэйсон Маунт забил свой третий гол в сезоне: англичанин выскочил из-за спин защитников, получил классную закидушку в штрафную от Фернандеша и в касание поразил ворота «Вулвз». 3:1 – вопросов о победителе не осталось.

Ближе к концовке «МЮ» довёл счёт до разгромного. Судья Майкл Солсбери на 82-й минуте назначил пенальти в пользу гостей после просмотра VAR. Он увидел игру рукой со стороны защитника «Вулверхэмптона» Москеры: к «точке» подошёл Фернандеш и элегантно уложил мяч в нижний угол.

РАДОСТЬ ИГРОКОВ «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

РАДОСТЬ ИГРОКОВ «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» поднялся на шестое место после 15 встреч. До зоны Лиги чемпионов – одно очко! С учётом плотности в таблице и проблем почти всех клубов АПЛ манкунианцы точно будут в гонке за попадание в главный еврокубок. А «Вулверхэмптону» ещё до матча суперкомпьютер Opta давал вероятность вылета в 98,82%. Есть ощущение, что этот показатель после встречи с «МЮ» стал ещё ближе к 100%. «Вулвз» обновили свой собственный антирекорд, проиграв девятый матч подряд.

