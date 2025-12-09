На связи с футболом: как Билайн и ЦСКА создают цифровые технологии на стадионе

На протяжении 2025-го Билайн модернизировал сеть «ВЭБ Арены», обеспечивая высокий уровень мобильного интернета во время домашних матчей ЦСКА. Так, в этом году трафик на стадионе демонстрировал рекордные значения. Какую информацию болельщики искали чаще всего?

Первое место (78% активности) заняли запросы о встречах и футболистах. Вторыми по популярности оказались общение в мессенджерах и отправка фото из чаши стадиона (12%). Онлайн-развлечения — музыка, кино, стриминги — занимали около 4% трафика, а покупки на маркетплейсах — 2%.

Пиковым днём стало 21 декабря, на которое выпал домашний матч армейцев с «Акроном» — объём потреблённого интернет-трафика достиг 5,4 Гб, что значительно превышает средний показатель в 4,5 Гб. Аналогичные рекорды фиксировались и в голосовой связи: в наиболее загруженный день разговоры заняли свыше 101 тысячи минут.

В рамках сотрудничества Билайн и ЦСКА реализовали запуск специального тарифа мобильной связи для болельщиков и открыли интерактивную бренд-зону оператора прямо на стадионе.

6 декабря оператор и клуб совместно с командой «Импресарио» провели иммерсивный спектакль «12-й игрок» для своих клиентов и болельщиков армейцев. По сценарию у каждого зрителя была возможность увидеть футбол с нового ракурса. Гостям предлагалось пройти один из двух маршрутов. Первый был посвящён истории клуба и создавал атмосферу преемственности, используя архивные записи и визуальные материалы прошлых лет. Второй — обращался к будущему и открывал взгляд на то, каким будет футбол следующего поколения.

Проект «12-й игрок» Фото: пресс-служба Билайн

Каждый переход создавал эффект вовлечения. Участники проходили через коридоры, где вспоминали ключевые победы, оказывались в зале пресс-конференций под вспышками камер, в раздевалках команд и попадали в другие пространства, задействованные в реальных сценариях подготовки команд к матчу. Кульминацией стал выход каждого гостя на поле, где они могли нанести удар по воротам, после чего начиналось финальное световое шоу.

«Футбол — это эмоции, энергия и люди, — отмечает генеральный директор Билайна Сергей Анохин — И связь здесь играет ключевую роль: она помогает делиться моментами, оставаться рядом с близкими и проживать матч так, как хочется каждому. Билайн в этом году сделал ставку на технологичность, устойчивость сети и качество — и результаты это подтверждают. Проект «12-й игрок» показывает, что технологии могут не только обеспечивать связь, но и становиться частью большого футбольного сообщества. Мы и дальше будем усиливать сеть там, где она нужна людям — на стадионах, в городах и в самых динамичных точках жизни».

