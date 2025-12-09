Лучшие атака, оборона, стандарты и переходные фазы. Тактические итоги первой части РПЛ

Про билдап тоже написали. Антон Михашенок выделил четыре команды: «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Балтику» — так кто в чём лучший? #1442

Первая часть сезона РПЛ закончена, все подводят её итоги. Мы не исключение. Сегодня по нашей вторничной традиции поговорим о тактике. И выберем, кто и в чём был лучший.

Лучший билдап (начало атаки с участием вратаря): ЦСКА

Фабио Челестини и Игорь Акинфеев Фото: pfc-cska.com

Практически без вариантов. Тренер Фабио Челестини сумел сделать так, что Игорь Акинфеев часто начинал атаки ногами и легко отрезал две линии соперников. Очень многие идеи Челестини, реализованные игроками ЦСКА, касаются того, что происходит на первой трети поля. Например, он предлагает относиться к розыгрышу от ворот как к стандартному положению в атаке – угловому или штрафному. Идея в том, что угловой или штрафной должны быть быстро реализованы: одна-две передачи – и тебе уже нужно атаковать чужие ворота. То же самое, считает Челестини, и с выходом из обороны через пас: нам не нужно делать 20 передач около своей штрафной – нам нужно сделать шесть, чтобы после шестой оказаться у чужой штрафной .

Этот подход максимально раскрыл Кругового и Глебова в том, что в европейском футболе называется «искусственными переходами». Речь о ситуациях, когда из владения от своих ворот получается что-то похожее на контратаку, хотя контратакой не может быть по определению, так как мяч не переходил к ЦСКА. Очень часто Круговой и Глебов атаковали километры пространства, которое создали движением и смелыми передачами Акинфеев, защитники, Обляков, Кисляк и Алвес. По-настоящему современный подход.

Матч, который нужно пересмотреть, чтобы всё понять: «Динамо» – ЦСКА, 17 августа.

Лучшая позиционная атака: «Краснодар»

Дуглас Аугусто Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Уже год команда Мурада Мусаева выглядит как постоянно обновляемый синтез лучших европейских идей – от персонального прессинга «Баварии» до стандартов «Арсенала». Самое интересное в этом, что эти штрихи в игре действительно не застывают, а регулярно пополняются. К примеру, осенью мы видели Александра Черникова, заходящего в штрафную соперника, едва ли не чаще, чем за всю предыдущую карьеру опорника разом. Не утверждаю, что это вдохновлено «Наполи», но иногда это действительно напоминает действия полузащитников команды Антонио Конте, идущих «подъедать» в штрафной за Ромелу Лукаку.

Немаловажно именно в контексте позиционной атаки приобретение Дугласа Аугусто. Новый контролирующий полузащитник блестяще понимает, когда нужно замедлить игру, а когда – ускорить (бывало проблемой раньше). А ещё сильно расширил спектр передач «Краснодара», предположим, когда команда упирается в стену, Аугусто всегда близко к мячу, чтобы принять короткую передачу и перевести игру на ту сторону, где у соперника меньше игроков. Благодаря в том числе таким действиям от позиционных атак «Краснодара» появляется ощущение обволакивающего контроля – это редкость для нашего чемпионата сегодня.

Матч, который нужно пересмотреть, чтобы всё понять: «Краснодар» – «Крылья Советов», 30 ноября.

Лучшая позиционная оборона: «Зенит»

Нино Фото: РИА Новости

Давайте оперировать фактами. Последний раз в позиционной атаке соперник сумел забить «Зениту» два месяца назад , 19 октября это удалось «Акрону». С тех пор прошло столько времени, что команды сыграли и матч второго круга. «Зенит» пропустил в позиционной обороне всего пять мячей за 18 туров. Команду Сергея Семака можно ругать за скучный футбол и оборонительные адаптации, но эти адаптации работают.

«Зенит» неважно начал сезон и в игре со «Спартаком» был особенно уязвим в обороне – команда Деяна Станковича тогда только нащупала для себя квадрат в середине поля, который стал откровением для «Зенита». Однако постепенно Семак нащупал, как нейтрализовывать лишнего в середине поля. А нужные для обороны у штрафной концепты – умение подхватить открывающегося игрока и выдавить его в диагональ, умение доработать эпизод с полной концентрацией (даже Педро прыгал под удары в своей штрафной) – были у «Зенита» и в предыдущих версиях. В матче с «Локомотивом», который, как и тот же «Спартак», оформляет квадрат в середине поля, сине-бело-голубые уже почти ничего не дали создать сопернику. А игравший левым защитником Нуралы Алип стал ещё и важной фигурой в атаке.

Матч, который нужно пересмотреть, чтобы всё понять: «Зенит» — «Локомотив», 1 ноября.

Лучшие переходные фазы: «Балтика»

Андрей Талалаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё одна категория без конкуренции. Ни одна команда РПЛ не играет вторые мячи так эффективно, как «Балтика». Для игры в переходных фазах умение выиграть подбор и знать, как им распорядиться, имеет ключевое значение. И если внимательно смотреть матчи «Балтики», то отчётливо видно, как футболисты ныряют, чтобы обеспечить себе пространство в зоне подбора, а затем чуть отдаляются от борьбы за первый мяч, чтобы иметь пространство и для обработки. В итоге если соперник плохо организован на случай потери, «Балтика» будет готова вытрясти из него всю душу, на гол ей будет достаточно 8-12 секунд .

Вне конкуренции «Балтику» делает и игра в оборонительном переходе – от атаки к защите. Команда Андрея Талалаева сохраняет в постоянной борьбе острый ум и легко реагирует на потерю, моментально оттесняя мяч на фланг или заставляя соперника сыграть длинной передачей (а дальше вступает в игру умение забрать подбор). Кроме того, никто в чемпионате лучше «Балтики» не пользуется тактическими фолами, которые убивают любую опасность в переходе из атаки в оборону . Кому-то такой метод может не нравиться, но он не запрещён правилами, и в рамках этих правил главное открытие сезона в РПЛ разрушает контригру крайне эффективно.

Матч, который нужно пересмотреть, чтобы всё понять: «Рубин» — «Балтика», 19 октября.

Лучшие стандартные положения: «Краснодар»

Эдуард Сперцян подаёт угловой Фото: РИА Новости

Мусаев не отрицает, что его штаб смотрит стандарты «Арсенала» и использует идеи Николя Жовера: атаки с дальней штанги к ближней на угловых, расположение игроков за линией соперников при фланговых штрафных, блоки, паузы и выталкивания… Итог этой работы — сумасшедшие 13 мячей (без двух пенальти) в 18 турах ; ни у одной другой команды нет больше девяти мячей со стандартных положений.

Крайне кропотливая подготовка к каждому угловому и штрафному влияет на чистое время во встречах чемпиона (наименьшее в лиге), но, как и в случае с «Балтикой», законом не запрещено – готовлю, сколько хочу. Чем дольше идёт подготовка к штрафному и угловому, тем выше вероятность, что в головах соперников он уже завершился голом, это уже почти самосбывающееся пророчество.

Что отличает «Краснодар» от «Арсенала», так это тот факт, что «Арсенал» все угловые со временем сделал приходящими, в том время как «Краснодар» не хотят менять правую ногу Эдуарда Сперцяна даже при угловых справа, которые сделает приходящими к створу только левая нога. Вера в Сперцяна более чем оправданна: уходящий от вратаря угловой Сперцяна, к примеру, принёс «Краснодару» важнейшее очко в выездном матче с ЦСКА.

Матч, который нужно пересмотреть, чтобы всё понять: «Локомотив» — «Краснодар», 23 ноября.