Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 10 декабря 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события среды: «Реал» против «Ман Сити», «Питтсбург» — «Анахайм», НБА и волейбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 10 декабря 2025 года
Яркое 10 декабря: «Атлетик» — «ПСЖ» и «Карабах» — «Аякс» в Лиге чемпионов, «Монреаль» — «Тампа» в НХЛ, а также Единая лига! Не пропустите!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 10 декабря в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Монреаль Канадиенс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько очков наберёт Никита Кучеров?

«Тампа» в последних встречах испытывает огромные проблемы – команда Купера проиграла четыре матча подряд, а в двух последних даже не забила. «Лайтнинг» уже упустили лидерство в Атлантическом дивизионе, где множество клубов испытывают проблемы. Сейчас там лидером является «Детройт». «Молнии» вернут обратно первую строчку?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Василевский «Тампе» не поможет:
«Тампа» поместила российского вратаря Василевского в список травмированных

🏒 3:00: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Павел Дорофеев прервёт 10-матчевую серию без голов?

Павел Дорофеев классно начал сезон, забросил пять шайб в первых трёх матчах, однако затем результативность россиянина спала – он уже не забивал 10 встреч. «Вегас» же наконец-то вернулся на серию побед – команда Брюса Кэссиди неудачно провела ноябрь, но под начало зимы сумела найти игру. «Рыцари» одержат ещё одну победу?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Победа «Вегаса» в Нью-Йорке:
«Рейнджерс» продолжают худший домашний старт за 60 лет! И жалуются на судейство
«Рейнджерс» продолжают худший домашний старт за 60 лет! И жалуются на судейство

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Анахайм Дакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Анахайм Дакс
Анахайм
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: будет много голов?

И «Питтсбург», и «Анахайм» являются главными удивлениями первой трети сезона – обе команды идут в зоне плей-офф, а «утки» и вовсе возглавили свой дивизион. Но если у «Пингвинз» тащат старички, которые всё ещё находятся в хорошей форме, то у «Дакс» начинает раскрываться молодёжь. Чья возьмёт в этом матче?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Дебют Кросби и Овечкина в НХЛ:
Успех «Вашингтона», провал «Питтсбурга». Как Овечкин и Кросби дебютировали в НХЛ?
Успех «Вашингтона», провал «Питтсбурга». Как Овечкин и Кросби дебютировали в НХЛ?

🏀 3:30: «Кливленд Кавальерс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
94 : 99
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 29, Мобли - 18, Гарлэнд - 17, Тайсон - 11, Хантер - 6, Томлин - 6, Уэйд - 3, Брайант - 2, Траверс - 2, Болл, Ливингстон, Портер
Голден Стэйт Уорриорз: Спенсер - 19, Сантос - 14, Хилд - 13, Пост - 12, Подзиемски - 10, Муди - 9, Джексон-Дэвис - 8, Пэйтон II - 6, Куминга - 4, Ричард - 4, Хорфорд

Интрига: настало время перемен?

У «Кливленда» явно проблемы, потому что команда идёт на девятом месте Востока, при этом не показывая слаженную игру со своим очень сильным составом, который взял прошлую регулярку в своей конференции. «Голден Стэйт» в усечённом составе недавно одолел «Кавальерс». Удастся ли закрепить этот успех?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Дюрант скоро потеснит икон НБА:
Дюрант способен прорваться в топ-5 бомбардиров НБА. Но при каких раскладах?
Дюрант способен прорваться в топ-5 бомбардиров НБА. Но при каких раскладах?

🏐 16:00: «Динамо-Ак Барс» — «Заречье-Одинцово», Суперлига (ж), 13-й тур

Суперлига — предварительный этап (ж) . 13-й тур
10 декабря 2025, среда. 16:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Не начался
Заречье-Одинцово
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: матч за лидерство в чемпионате

Матч двух претендентов на медали чемпионата обещает быть по-настоящему захватывающим. А всё потому, что на кону не просто очки, а статус лидера. «Динамо-Ак Барс» уже второй сезон задаёт тон предварительному этапу. Казанская команда как машина — мощная, дисциплинированная и невероятно стабильная. «Заречье» пытается укрепить свои позиции после бронзы прошлого игрового года. И сейчас команда Константина Ушакова буквально преследует соперниц из Казани, и до 12-го тура у обоих клубов было одинаковое количество побед. Но если динамовки прошли «Ленинградку» в прошлом матче, то зареченки с задачей не справились и уступили московскому «Динамо», потеряв нужные очки. Поэтому в очном противостоянии будут важно всё: от мельчайших деталей до эмоций. Это именно тот случай, когда каждая подача и каждая ошибка могут изменить расклад. Кто сыграет безупречнее?

Статистика Суперлиги
Почему «Заречье-Одинцово» оступилось?
«Динамо» прервало победную серию «Заречья». Какой драматичный матч в женской Суперлиге!
«Динамо» прервало победную серию «Заречья». Какой драматичный матч в женской Суперлиге!

🏀 19:00: «Пари Нижний Новгород» — УНИКС, регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лёгкая победа для лидера сезона?

«Пари НН» очень серьёзно боролся за победу с «Пармой», провалив лишь одну четверть. УНИКС не из числа тех команд, которые вообще расслабляются. У казанцев понемногу возвращаются после травм лидеры, а значит, ситуация будет ещё лучше. Удастся ли нижегородцам дома проявить характер и навязать борьбу лидеру?

Статистика регулярного чемпионата Единой лиги
Интересное интервью с тренером МБА-МАИ:
Лето в США, наблюдения за Дёминым и шок от ситуации с Касаткиным. Яркий тренер МБА-МАИ
Эксклюзив
Лето в США, наблюдения за Дёминым и шок от ситуации с Касаткиным. Яркий тренер МБА-МАИ

🎦 ⚽️ 20:45: «Карабах» — «Аякс», Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Не начался
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: наберёт ли «Аякс» первые очки?

Команда из Нидерландов – худшая в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Дела не очень как в чемпионате, так и в евротурнире. Если бы мы представляли расклад накануне этой встречей перед стартом розыгрыша, то «Аякс» был бы фаворитом. Однако «Карабах» показал – они способны отобрать очки у любого, ведь порядок по старой доброй традиции порой важнее класса конкретных игроков. Что мы увидели в матчах с «Бенфикой» и «Копенгагеном», где «Карабах» победил. В этой встрече они тоже скорее выглядят фаворитом. Или «Аякс» сможет реабилитироваться?

Статистика Лиги чемпионов
Как «Карабах» держался с «Наполи»?
«Карабах», ну как так! 1,5 тайма сдерживал чемпиона Италии, а потом «привёз» себе дважды
Видео
«Карабах», ну как так! 1,5 тайма сдерживал чемпиона Италии, а потом «привёз» себе дважды

🎦 ⚽️ 23:00: «Бенфика» — «Наполи», Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: приблизится ли «Бенфика» к зоне плей-офф?

Для этого нужно побеждать «Наполи», который пока и проходит дальше, но их позиции не очень уверенные. Вообще, команды Антонио Конте по доброй традиции не сверкают в еврокубках, однако позиции «Бенфики» ещё хуже. Они замыкают первую тридцатку, имея в активе четыре поражения и одну победу. Игра с «Наполи» на своём поле – отличная возможность начать серию удачных матчей. Ведь для португальцев пока точно ничего не потеряно в вопросе выхода в плей-офф.

Статистика Лиги чемпионов
Что сказал Конте о чемпионской гонке?
«Такие ситуации убили бы любого, но не нас». Конте — о победной серии «Наполи»

⚽️ 23:00: «Ювентус» — «Пафос», Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Пафос
Пафос, Кипр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли коллектив Спаллетти добыть победу в домашней игре?

Не так давно «Ювентус» впервые проиграл под руководством Спаллетти. Обидчиком стал «Наполи». Однако в Лиге чемпионов дела идут не так уж и плохо. Под руководством нового тренера команда набрала четыре очка из шести возможных и идёт в зоне плей-офф. Однако тенденцию лучше бы укрепить, тем более соперник для этого подходящий. Да, «Пафос» – лучшая команда Кипра и уже три матча не проигрывает в ЛЧ. Однако на чужом поле сил может не хватить, чтобы противостоять более статусному сопернику.

Статистика Лиги чемпионов
Что сказал Спаллетти после поражения?
Тренер «Ювентуса» Спаллетти высказался о поражении от «Наполи» в Серии А

⚽️ 23:00: «Атлетик» Бильбао — «ПСЖ», Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Сафонов не пропустит?

«Атлетик» в среднем забивает меньше гола за матч. А ещё они проиграли с крупным счётом двум топам – «Реалу» и «Барселоне». В Лиге чемпионов тенденция аналогичная – меньше их забивают только три команды. Так что главному тренеру Эрнесте Вальверде точно есть над чем подумать перед встречей с «ПСЖ». Да, у них тоже есть сложности, в том числе с основным вратарём, но в ЛЧ всё неплохо. В этом матче, кстати, во второй раз в сезоне, вероятно, сыграет Матвей Сафонов. Ждём снова 0 пропущенных?

Статистика Лиги чемпионов
Сафонов всем нравится!
«Серьёзное давление на Шевалье». Сафонова хвалят за долгожданный сезонный дебют в «ПСЖ»
Видео
«Серьёзное давление на Шевалье». Сафонова хвалят за долгожданный сезонный дебют в «ПСЖ»

⚽️ 23:00: «Брюгге» — «Арсенал», Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Арсенал» побьёт свой рекорд?

В сезоне-2005/2006 «Арсенал» уже выигрывал пять матчей подряд в Лиге чемпионов. В этом году они повторили собственное достижение. А теперь могут его побить. Тем более соперник для этого подходящий: да, на своём поле «Брюгге» неплох, но едва ли это станет препятствием для команды Микеля Артеты. После убедительной победы над «Баварией» будет странно отступиться в игре с аутсайдером.

Статистика Лиги чемпионов
«Арсенал» неожиданно проиграл:
«Арсенал» проиграл впервые с лета! Эмери наказал лидера на 90+5-й минуте
«Арсенал» проиграл впервые с лета! Эмери наказал лидера на 90+5-й минуте

⚽️ 23:00: «Боруссия» Дортмунд — «Будё-Глимт», Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: установит ли «Боруссия» рекорд?

В этой игре одна главная интрига – смогут ли дортмундцы одержать 100-ю победу в розыгрышах Лиги чемпионов? Сейчас команда остановилась на отметке в 99. И соперник под новое достижение очень подходящий. У норвежцев явно не лучшее настроение после потерянного чемпионства. Да в Лиге чемпионов они не блистают – только два очка. Да, теоретические шансы на плей-офф остаются. Но на практике едва ли они реализуются. Ждём крупной победы «Боруссии»?

Статистика Лиги чемпионов
Отличная атмосфера на матче Дортмунда:
Фанаты хором исполнили рождественские песни на стадионе «Боруссии». Видео
Истории
Фанаты хором исполнили рождественские песни на стадионе «Боруссии». Видео

⚽️ 23:00: «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити», Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Гвардиола уволит Алонсо?

Этот матч уже лигочемпионская классика. За 13 лет соперники встречались 14 (!) раз. В прошлом сезоне – на стадии 1/16 финала, когда «Мадрид» прервал мучения команды Гвардиолы, которые продолжались на протяжении всего сезона. Но в этот раз англичане могут вернуть долг. Ведь у «Реала» после отличного старта проблемы. Особенно в чемпионате. Более того, медиа говорят о скором увольнении Хаби Алонсо. И в случае поражения это очень реально. Поспособствует ли этому Гвардиола?

Статистика Лиги чемпионов
Как Мадрид уступил в Ла Лиге:
«Реал» сурово раскатали на «Бернабеу». Второй гол — просто издевательство
«Реал» сурово раскатали на «Бернабеу». Второй гол — просто издевательство
