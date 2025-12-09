Топ-события среды: «Реал» против «Ман Сити», «Питтсбург» — «Анахайм», НБА и волейбол

Яркое 10 декабря: «Атлетик» — «ПСЖ» и «Карабах» — «Аякс» в Лиге чемпионов, «Монреаль» — «Тампа» в НХЛ, а также Единая лига! Не пропустите!

🏒 3:00: «Монреаль Канадиенс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сколько очков наберёт Никита Кучеров?

«Тампа» в последних встречах испытывает огромные проблемы – команда Купера проиграла четыре матча подряд, а в двух последних даже не забила. «Лайтнинг» уже упустили лидерство в Атлантическом дивизионе, где множество клубов испытывают проблемы. Сейчас там лидером является «Детройт». «Молнии» вернут обратно первую строчку?

Василевский «Тампе» не поможет: «Тампа» поместила российского вратаря Василевского в список травмированных

🏒 3:00: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: Павел Дорофеев прервёт 10-матчевую серию без голов?

Павел Дорофеев классно начал сезон, забросил пять шайб в первых трёх матчах, однако затем результативность россиянина спала – он уже не забивал 10 встреч. «Вегас» же наконец-то вернулся на серию побед – команда Брюса Кэссиди неудачно провела ноябрь, но под начало зимы сумела найти игру. «Рыцари» одержат ещё одну победу?

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Анахайм Дакс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: будет много голов?

И «Питтсбург», и «Анахайм» являются главными удивлениями первой трети сезона – обе команды идут в зоне плей-офф, а «утки» и вовсе возглавили свой дивизион. Но если у «Пингвинз» тащат старички, которые всё ещё находятся в хорошей форме, то у «Дакс» начинает раскрываться молодёжь. Чья возьмёт в этом матче?

🏀 3:30: «Кливленд Кавальерс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: настало время перемен?

У «Кливленда» явно проблемы, потому что команда идёт на девятом месте Востока, при этом не показывая слаженную игру со своим очень сильным составом, который взял прошлую регулярку в своей конференции. «Голден Стэйт» в усечённом составе недавно одолел «Кавальерс». Удастся ли закрепить этот успех?

🏐 16:00: «Динамо-Ак Барс» — «Заречье-Одинцово», Суперлига (ж), 13-й тур

Интрига: матч за лидерство в чемпионате

Матч двух претендентов на медали чемпионата обещает быть по-настоящему захватывающим. А всё потому, что на кону не просто очки, а статус лидера. «Динамо-Ак Барс» уже второй сезон задаёт тон предварительному этапу. Казанская команда как машина — мощная, дисциплинированная и невероятно стабильная. «Заречье» пытается укрепить свои позиции после бронзы прошлого игрового года. И сейчас команда Константина Ушакова буквально преследует соперниц из Казани, и до 12-го тура у обоих клубов было одинаковое количество побед. Но если динамовки прошли «Ленинградку» в прошлом матче, то зареченки с задачей не справились и уступили московскому «Динамо», потеряв нужные очки. Поэтому в очном противостоянии будут важно всё: от мельчайших деталей до эмоций. Это именно тот случай, когда каждая подача и каждая ошибка могут изменить расклад. Кто сыграет безупречнее?

🏀 19:00: «Пари Нижний Новгород» — УНИКС, регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: лёгкая победа для лидера сезона?

«Пари НН» очень серьёзно боролся за победу с «Пармой», провалив лишь одну четверть. УНИКС не из числа тех команд, которые вообще расслабляются. У казанцев понемногу возвращаются после травм лидеры, а значит, ситуация будет ещё лучше. Удастся ли нижегородцам дома проявить характер и навязать борьбу лидеру?

🎦 ⚽️ 20:45: «Карабах» — «Аякс», Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: наберёт ли «Аякс» первые очки?

Команда из Нидерландов – худшая в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Дела не очень как в чемпионате, так и в евротурнире. Если бы мы представляли расклад накануне этой встречей перед стартом розыгрыша, то «Аякс» был бы фаворитом. Однако «Карабах» показал – они способны отобрать очки у любого, ведь порядок по старой доброй традиции порой важнее класса конкретных игроков. Что мы увидели в матчах с «Бенфикой» и «Копенгагеном», где «Карабах» победил. В этой встрече они тоже скорее выглядят фаворитом. Или «Аякс» сможет реабилитироваться?

🎦 ⚽️ 23:00: «Бенфика» — «Наполи», Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: приблизится ли «Бенфика» к зоне плей-офф?

Для этого нужно побеждать «Наполи», который пока и проходит дальше, но их позиции не очень уверенные. Вообще, команды Антонио Конте по доброй традиции не сверкают в еврокубках, однако позиции «Бенфики» ещё хуже. Они замыкают первую тридцатку, имея в активе четыре поражения и одну победу. Игра с «Наполи» на своём поле – отличная возможность начать серию удачных матчей. Ведь для португальцев пока точно ничего не потеряно в вопросе выхода в плей-офф.

⚽️ 23:00: «Ювентус» — «Пафос», Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

Интрига: сможет ли коллектив Спаллетти добыть победу в домашней игре?

Не так давно «Ювентус» впервые проиграл под руководством Спаллетти. Обидчиком стал «Наполи». Однако в Лиге чемпионов дела идут не так уж и плохо. Под руководством нового тренера команда набрала четыре очка из шести возможных и идёт в зоне плей-офф. Однако тенденцию лучше бы укрепить, тем более соперник для этого подходящий. Да, «Пафос» – лучшая команда Кипра и уже три матча не проигрывает в ЛЧ. Однако на чужом поле сил может не хватить, чтобы противостоять более статусному сопернику.

Что сказал Спаллетти после поражения? Тренер «Ювентуса» Спаллетти высказался о поражении от «Наполи» в Серии А

⚽️ 23:00: «Атлетик» Бильбао — «ПСЖ», Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Сафонов не пропустит?

«Атлетик» в среднем забивает меньше гола за матч. А ещё они проиграли с крупным счётом двум топам – «Реалу» и «Барселоне». В Лиге чемпионов тенденция аналогичная – меньше их забивают только три команды. Так что главному тренеру Эрнесте Вальверде точно есть над чем подумать перед встречей с «ПСЖ». Да, у них тоже есть сложности, в том числе с основным вратарём, но в ЛЧ всё неплохо. В этом матче, кстати, во второй раз в сезоне, вероятно, сыграет Матвей Сафонов. Ждём снова 0 пропущенных?

⚽️ 23:00: «Брюгге» — «Арсенал», Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Арсенал» побьёт свой рекорд?

В сезоне-2005/2006 «Арсенал» уже выигрывал пять матчей подряд в Лиге чемпионов. В этом году они повторили собственное достижение. А теперь могут его побить. Тем более соперник для этого подходящий: да, на своём поле «Брюгге» неплох, но едва ли это станет препятствием для команды Микеля Артеты. После убедительной победы над «Баварией» будет странно отступиться в игре с аутсайдером.

⚽️ 23:00: «Боруссия» Дортмунд — «Будё-Глимт», Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: установит ли «Боруссия» рекорд?

В этой игре одна главная интрига – смогут ли дортмундцы одержать 100-ю победу в розыгрышах Лиги чемпионов? Сейчас команда остановилась на отметке в 99. И соперник под новое достижение очень подходящий. У норвежцев явно не лучшее настроение после потерянного чемпионства. Да в Лиге чемпионов они не блистают – только два очка. Да, теоретические шансы на плей-офф остаются. Но на практике едва ли они реализуются. Ждём крупной победы «Боруссии»?

⚽️ 23:00: «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити», Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Гвардиола уволит Алонсо?

Этот матч уже лигочемпионская классика. За 13 лет соперники встречались 14 (!) раз. В прошлом сезоне – на стадии 1/16 финала, когда «Мадрид» прервал мучения команды Гвардиолы, которые продолжались на протяжении всего сезона. Но в этот раз англичане могут вернуть долг. Ведь у «Реала» после отличного старта проблемы. Особенно в чемпионате. Более того, медиа говорят о скором увольнении Хаби Алонсо. И в случае поражения это очень реально. Поспособствует ли этому Гвардиола?