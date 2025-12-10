Скидки
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Реал Мадрид — Манчестер Сити: прямая онлайн-трансляция матча 6-го тура Лиги чемпионов, где смотреть, составы, 10 декабря 2025

Мегаматч в Лиге чемпионов! «Сити» «уволит» Алонсо из «Реала»? LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
«Сити» «уволит» Алонсо из «Реала»? LIVE
Комментарии
Важнейший матч на «Бернабеу» — приезжает Гвардиола.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! В Лиге чемпионов новая мощнейшая заруба — сегодня на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» встретятся «Реал» и «Манчестер Сити».

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Интриг здесь просто полно. Ключевая: судьба Хаби Алонсо. Баска только летом назначили в его бывшую команду, но уже сейчас вовсю обсуждается потенциальная отставка. После бодрого старта и даже победы в «класико» началась турбулентность. В последних встречах стало многовато неудач, отрыв от «Барсы» в чемпионате превратился в отставание, а СМИ кричат о конфликте в раздевалке. Были даже новости, что матч с «Сити» станет последним шансом для Алонсо.

Другие детали противостояния — Холанд против клуба, куда его неоднократно отправляли инсайдеры, возвращение Гвардиолы в Мадрид и в целом богатая история встреч этих соперников. За последние годы они крайне часто виделись в ЛЧ, в том числе в прошлом сезоне — тогда «Реал» прошёл дальше.

Чем закончится сегодняшний батл? Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

