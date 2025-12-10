«Он был человечишкой в прошлом и остаётся им». История жаркого конфликта Моуринью и Конте

Матч «Бенфика» – «Наполи» – это прежде всего противостояние Жозе Моуринью и Антонио Конте. В остальном силы соперников неравны. Моуринью кажется уже не тем, что раньше, но, когда перед ним такой оппонент, как Конте, Особенный может поймать вдохновение и передать его своей команде. Возможно, игры в этом матче будет меньше, чем околофутбола. Вспоминаем историю конфликта португальца и итальянца.

Впрочем, и самому Жозе сверхмотивация в битвах с Антонио не всегда помогала. Конте – один из наиболее сложных соперников в карьере Моуринью. Если взять тренеров, против которых португалец провёл семь или более матчей, то хуже у него среднее количество набранных очков только против Маурицио Сарри и Юргена Клоппа. Итальянца он победил всего дважды. Ещё были ничья и четыре поражения – итого ровно очко за матч.

Впервые Моуринью и Конте сыграли ещё до того, как встретились в АПЛ, где разгорелся их конфликт. Случилось это в декабре 2009 года. К тому моменту Жозе тренировал уже девять лет, выиграл два еврокубка с «Порту», чемпионские титулы в Англии с «Челси» и в Италии с «Интером», а также несколько других трофеев. Антонио только делал себе имя как тренер – возглавил на три с половиной месяца «Аталанту» после работы с «Ареццо» и «Бари». Боровшиеся за выживание бергамаски неожиданно остановили лидировавший в Серии А «Интер» Моуринью. Матч завершился вничью – 1:1.

Перед сезоном-2016/2017 Конте, завершив работу в сборной Италии, принял бывшую команду Моуринью «Челси». Жозе тем летом тоже вернулся в АПЛ. Перезагрузился после увольнения из лондонского клуба и откликнулся на предложение «Манчестер Юнайтед». Календарь уже в 9-м туре свёл «Челси» с «МЮ» на «Стэмфорд Бридж». Хозяева были впереди на два очка, саму игру начали с гола Педро на первой минуте, а в итоге разнесли манкунианцев – 4:0. Моуринью был разозлён не только результатом, но и тем, как Конте праздновал забитые мячи. По мнению португальца, слишком бурно.

Жозе Моуринью и Антонио Конте Фото: Mike Hewitt/Getty Images

В марте 2017-го противостояние продолжилось в Кубке Англии. «Челси» снова победил «Манчестер Юнайтед» в Лондоне. Правда, в том матче исход решил единственный гол Н’Голо Канте на 51-й минуте. Ещё перед кубковой встречей Моуринью раскритиковал календарь АПЛ, заявив, что у «Челси» и «Тоттенхэма» есть привилегии, а потом подколол Конте за оборонительный стиль игры его команды. В ходе матча в Кубке Англии португалец с итальянцем зарубились из-за решений арбитра Майкла Оливера. В концовке игры их дискуссия перешла в разговор на повышенных тонах – тренеров успокаивал резервный судья. Моуринью завели и фанаты хозяев. Раньше он купался в их любви, а теперь ему кричали с трибун «Иуда! Иуда!».

В апреле 2017-го «Манчестер Юнайтед» и «Челси» сошлись на «Олд Траффорд» в 33-м туре АПЛ. Команда Конте лидировала с семиочковым отрывом, а манкунианцы шли пятыми и боролись за путёвку в Лигу чемпионов. Вот тут Особенный отыгрался. Голы Маркуса Рашфорда и Андера Эрреры принесли хозяевам сухую победу – 2:0. В том же месяце итальянец подогрел атмосферу высказыванием, что «Челси» борется за титул, хотя потратил на трансферы меньше клубов из Манчестера.

Лондонцы действительно взяли титул. После этого Конте заявил в интервью, что хочет избежать того, что случилось с «Челси» после чемпионского сезона Моуринью. То есть падения на 10-е место. Жозе отреагировал на это в своём стиле. Решил ударить оппонента в больное место, вспомнив о сделанной итальянцем пересадке волос. Комментируя слова тренера-чемпиона, португалец сказал: «Я мог бы ответить по-разному, но не хочу терять волосы ради того, чтобы поговорить об Антонио Конте».

Дальше – больше. В сезоне-2017/2018 «Челси» и «Манчестер Юнайтед» встретились в 11-м туре АПЛ в Лондоне. Команда Моуринью шла второй, оторвалась от хозяев на четыре очка. Однако возвращение на «Стэмфорд Бридж» снова не порадовало Особенного. «Челси» победил со счётом 1:0 благодаря голу Альваро Мораты. Незадолго до матча португалец сказал, что никогда не ноет о травмах игроков, в отличие от других тренеров. Все восприняли это как намёк на жалобы со стороны итальянца. А в день встречи Моуринью с Конте не пожали друг другу руки.

«Вы хотели, чтобы я побежал за ним в центр поля? Я был на бровке, пожал руки тем, кто был там. Думаю, этого было достаточно. Я не мог бежать и догонять Конте. Почему я должен был дожидаться его в туннеле?» – рассуждал Моуринью. Конте ограничился словами о том, что уважение надо проявлять на поле, а не за его пределами.

Зимой 2018-го история получила новый поворот. Когда Моуринью спросили, почему он не столь эмоционален на бровке, как раньше в «Челси», португалец объяснил: если он не ведёт себя как клоун, то это не значит, что утратил страсть. Эмоциональный Конте, конечно же, понял, кого его предшественник сравнил с клоуном, и парировал: «Думаю, ему стоит взглянуть на себя прежнего. Быть может, он имел в виду себя в прошлом, да? Возможно, иногда кто-то забывает, что он говорил раньше или как вёл себя. Иногда бывает, как это называется, «старческое слабоумие».

Жозе Моуринью и Антонио Конте Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Моуринью с удовольствием поддержал дискуссию об ошибках прошлого. И вспомнил дисквалификацию Конте за договорные матчи. Точнее, за то, что Антонио не сообщил о договорняке, возглавляя «Сиену». Тогда итальянец заговорил о человеческих качествах португальца.

«Подобные комментарии, которыми стараются задеть, даже не зная истины, даёт только человечишка, – выдал Конте. – Он был человечишкой в прошлом, остаётся им и, возможно, будет в будущем. Думаю, когда вы пытаетесь побольнее задеть людей, это означает, что вы маленький человек. Правда заключается в том, что меня дисквалифицировали на четыре месяца, поскольку я не донёс о договорном матче. Затем я попросил о настоящем суде, и там подтвердили мою невиновность».

В феврале Моуринью взял реванш на поле. В 28-м туре АПЛ его «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Челси» на «Олд Траффорд» со счётом 2:1. Благодаря волевой домашней победе (с голами Ромелу Лукаку и Джесси Лингарда) увеличил отрыв от лондонцев с трёх очков до шести и закрепился на втором месте, где в итоге и финишировал.

Жозе Моуринью тренер «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2017/2018 «Думаю, когда один человек оскорбляет другого, то стоит ждать ответа. Или же молчания. Когда он впервые оскорбил меня, я ответил, и этот ответ задел его чувства. Затем он оскорбил меня во второй раз, но теперь я чувствую презрение, и для меня презрение означает конец истории».

В 2018-м Конте утверждал – он никогда не забудет о том, что говорил про него Моуринью. Однако вскоре два тренера внезапно зарыли топор войны. Вроде бы по инициативе португальца.

Конте ушёл из «Челси» летом 2018-го, а Моуринью из «Манчестер Юнайтед» – в декабре того же года. Но это была не последняя их встреча. На финише сезона они ещё сыграли в финале Кубка Англии. Антонио выиграл бой на «Уэмбли». Единственный гол в середине первого тайма забил с пенальти Эден Азар. Взяв трофей, итальянец попрощался с лондонским клубом.

В мае 2021-го Конте уже совсем по-другому говорил о Моуринью. Тогда стало известно, что португалец с нового сезона возглавит «Рому». Антонио ещё оставался тренером «Интера» перед скорой отставкой, поэтому все ждали их соперничества в Серии А.

«Приход Моуринью – это отличная новость для всех. Я желаю ему всего наилучшего, кроме случаев, когда он играет против «Интера». Обнимемся ли мы при встрече? Конечно. Между нами существует большое уважение», – подчеркнул итальянец.

В 2022-м «Тоттенхэм» Конте провёл товарищеский матч с «Ромой» Моуринью. Перед игрой Антонио ещё раз отметил, что проблемы в отношениях с Жозе остались в прошлом. Теперь – только уважение.

Забавно, что потом СМИ писали о возможном приходе Конте на место Моуринью в римский клуб. Однако этого не случилось. Посмотрим, как встретятся, а главное – как разойдутся сегодня в Лиссабоне два старых недруга.