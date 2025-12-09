Фиаско «Кайрата» в ЛЧ! Казахстанцы проиграли в ключевом матче за стыки

«Кайрат» и «Олимпиакос» – аутсайдеры общего этапа Лиги чемпионов. Казахстанцы набрали всего одно очко в пяти турах, греки – два. Очная встреча 6-го тура стала последним шансом для команд включиться в гонку за место в стыках. А для «Кайрата» открылась неплохая возможность одержать первую в истории победу в основном турнире ЛЧ.

Матч был домашним для казахстанцев. Однако прошёл он не в Алма-Ате, а в Астане. В стране сейчас лютые морозы (до минус 20℃), поэтому встречу перенесли на «Астана Арену» с выдвигающейся крышей. Из минусов – искусственный газон. Хотя этот момент, скорее, больнее бил по «Олимпиакосу».

Но даже вне натурального покрытия греки владели инициативой. Первый тайм остался полностью за командой Хосе Луиса Мендилибара. «Олимпиакос» больше владел мячом (57% на 43%), нанёс восемь ударов по воротам («Кайрат» – 0) и упустил пару отличных моментов. Гости даже забили мяч на 21-й минуте: Шикинью прострелил от лицевой во вратарскую, а Айюб Эль-Кааби переправил мяч в створ. Однако судья Хуан Мартинес Мунуэра зафиксировал офсайд.

«Кайрат» — «Олимпиакос» Фото: AP/TASS

«Кайрат» в дебютный сезон в Лиге чемпионов пока что не готов к серьёзной борьбе. Команда Рафаэля Уразбахтина играет с огромным желанием, старательно обороняется, но в атаке не хватает конкретики.

Футболисты часто стараются сделать всё быстрее, однако чрезмерная торопливость приводит к большому проценту брака. Но с каждым участием в еврокубках этот страх, несомненно, будет уменьшаться.

Это произошло даже после перерыва прошедшей игры. На второй тайм «Кайрат» вышел смелее. Появились осмысленные попытки в нападении, а защита по-прежнему действовала надёжно. Хотя на 46-й минуте оборона упустила Эль-Кааби, убежавшего один на один с голкипером. Однако позже судья зафиксировал офсайд – обошлось (хотя сам форвард «Олимпиакоса» всё равно запорол момент).

И всё же греки нашли свой момент на 73-й минуте. Желсон Мартинш показал, почему несколько лет считался одним из лучших дриблёров Европы. Португалец подхватил мяч на правом фланге, вошёл в штрафную и пробил с острого угла! Необычный, но от этого не менее обидный гол для «Кайрата» – 0:1. Судья консультировался с VAR по поводу возможного офсайда, но в итоге мяч засчитали.

«Кайрат» — «Олимпиакос» Фото: AP/TASS

Сразу же «Олимпиакос» мог удвоить преимущество. После возобновления матча пирейцы провели опаснейшую атаку: сначала удар Мехди Тареми отразил Темирлан Анарбеков, а затем голкипер сделал мегасейв после повторной попытки от Желсона Мартинша. Чуть позже свой шанс упустил Эль-Кааби: его удар пришёлся в перекладину (от рук вратаря «Кайрата»).

На 85-й минуте хозяева провели потенциально голевую атаку, однако защита «Олимпиакоса» не позволила нанести удар по своим воротам. Больше у «Кайрата» ничего не получилось на чужой половине поля. А гости на 90-й минуте исполнили что-то невообразимое: Эль-Кааби вышел один на один, обошёл Анарбекова, но попал не в пустой створ, а в штангу.

«Олимпиакос» одержал первую победу в нынешнем сезоне ЛЧ. Греки набрали пять очков и подобрались к топ-24. Шансы на выход в стыки не такие уж плохие (остались встречи с «Байером» и «Аяксом»). «Кайрат» же остался 35-м, уступив в ключевой игре. Да, теоретические шансы на топ-24 ещё есть, однако на практике – вряд ли. Нужно просто получить кайф от оставшихся в 2026 году матчей с «Брюгге» и «Арсеналом».