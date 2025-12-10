«Не имели права отдавать победу». Как для Сафонова сложился прошлый матч ЛЧ в Испании

Дождались! Матвей Сафонов, скорее всего, впервые в сезоне сыграет в матче Лиги Чемпионов. Причина — травма основного вратаря «ПСЖ» Люка Шевалье. Несколько дней назад Матвей провёл «на ноль» встречу чемпионата Франции с «Ренном» (5:0). Событие важное, ведь россиянин вышел на поле впервые за полгода.

Теперь Матвей с высокой долей вероятности сыграет в Бильбао с «Атлетиком», поскольку Шевалье не попал даже в заявку. Любопытно, что Сафонов сыграет в матче ЛЧ в Испании впервые за пять лет. От предыдущей встречи в этой стране у Матвея остались плохие воспоминания. В ноябре 2020-го Сафонов пережил болезненное поражение вместе с «Краснодаром».

Как прошёл матч

Пять лет назад «Краснодар» добился огромного успеха — впервые в своей истории попал в групповой этап Лиги чемпионов. Бронзовые медали чемпионата России поспособствовали тому, что команда Мурада Мусаева оказалась в самом престижном турнире Европы. Да, тогда у РПЛ была возможность заявлять в ЛЧ сразу три клуба. Эх, были же времена!

«Краснодар» пропустил вперёд «Зенит» и «Локомотив», которые попали в групповой этап автоматически. А вот бронзовому призёру пришлось пробиваться в основную сетку через квалификационный этап. Там «Краснодар» справился с греческим ПАОКом (две победы со счётом 2:1). После этого российский клуб оказался в достаточно сильной группе. Будущий победитель Лиги чемпионов («Челси»), действующий победитель Лиги Европы («Севилья») и третья команда французской Лиги 1 («Ренн»). Не самая приятная компания для дебюта в основном раунде ЛЧ.

Перед поездкой в Испанию «Краснодар» провёл два матча. Сначала поделил очки во Франции с «Ренном» (1:1), а затем пропустил четыре мяча в домашней встрече с «Челси» — 0:4. Тогда за лондонскую команду забивали такие футболисты, как Тимо Вернер, Хаким Зиеш и Кристиан Пулишич. А что «Севилья»? Испанская команда набрала четыре очка после двух туров и не пропустила ни одного мяча. Она сгоняла по нулям на «Стэмфорд Бридж», после чего справилась на своём поле с «Ренном» (1:0).

Перед матчем в Испании в неполноценный и далёкий от оптимального состав «Краснодара» мало кто верил даже в России. Однако поначалу всё складывалось для команды Мурада Мусаева как нельзя лучше. Впрочем, «Севилья» с первых минут завладела преимуществом и создавала моменты у ворот Сафонова. В одном из эпизодов система VAR спасла «Краснодар» от пенальти. Немецкий арбитр Феликс Брих сначала указал на «точку», поскольку посчитал, что мяч попал в руку Магомеду-Шапи Сулейманову. Однако затем судья сбегал к монитору и поменял решение.

Спустя какое-то время Сулейманов снова оказался в центре внимания. На этот раз молодой футболист «Краснодара» классно закрутил мяч со штрафного в ближний угол. Вратарь «Севильи» Томаш Вацлик даже не прыгнул за мячом – 0:1.

Через пару минут Брих назначил пенальти в пользу гостей — Жюль Кунде сфолил на Маркусе Берге. При этом немец явно пожалел защитника: нарушение тянуло на жёлтую карточку, которая стала бы для француза второй. Берг, в свою очередь, прощать хозяев не стал — точный удар с 11-метровой отметки. «Севилья» устроилась на 0:2 к 21-й минуте.

Вторая половина первого тайма прошла с преимуществом испанцев. Сафонов перевёл мяч на угловой после опасного удара Ивана Ракитича. Но спустя какое-то время хозяева сократили отставание в счёте. На этот раз хорват идеально пробил головой в дальний угол.

Казалось, на этом основные события первой половины позади. Однако в добавленное время Брых всё-таки оставил «Севилью» в меньшинстве. Кристоффер Олссон убегал один на один с вратарём, но Хесус Навас наступил сзади ему на ногу. Футболист «Краснодара» упал в одну сторону, а бутса отлетела в другую. Прямая красная карточка. На перерыв команды ушли при подавляющем преимуществе хозяев по владению мячом — 70% на 30%.

При таком раскладе «Краснодар» вроде бы становился максимально близок к первой в своей истории победе на групповом этапе Лиги чемпионов. И в матче с кем — с действующим триумфатором Лиги Европы! Однако после перерыва «Севилья» выглядела очень солидно для команды, которая осталась в меньшинстве. Сафонов дважды спас после рестарта, а в одном из эпизодов ему на помощь пришла перекладина.

Матвей Сафонов в матче с «Севильей» Фото: Europa Press Sports via Getty Images

Но «Севилья» всё-таки добилась своего. Вышедший на замену Юссеф Эн-Несири сделал дубль за три минуты. В первом случае ему помог защитник гостей Кайо. Это был один из самых запоминающихся «привозов» бразильского игрока. Чуть позже марокканский форвард «Севильи» оказался первым на мяче после того, как тот отскочил от штанги. Эн-Несири хватило всего 12 минут после выхода на замену, чтобы похоронить надежды «Краснодара».

Тот матч сложился крайне неудачно для нынешнего капитана «быков» Эдуарда Сперцяна. Армянский футболист вышел на замену на 34-й минуте — поменял Леона Сабуа. Однако не доиграл матч до конца. На 65-й минуте вместо него появился Виктор Классон. «Краснодар» в итоге проиграл, а потом завершил групповой этап на третьем месте. Это оказался лучший результат среди всех участников от РПЛ («Локомотив» и «Зенит» не попали даже в Лигу Европы).

Что сказали игроки и тренер «Краснодара» после матча

Магомед-Шапи Сулейманов: «Сейчас полное опустошение. Соперник получил удаление и целый тайм играл в меньшинстве. Мы должны были контролировать мяч, не знаю, почему так случилось. Наверное, у соперника было больше желания. Мы должны были забирать этот матч. У меня есть вопросы к команде, я это высказал в раздевалке. У меня нет слов, это необъяснимые вещи».

Магомед-Шапи Сулейманов (на переднем плане) Фото: Fran Santiago/Getty Images

Матвей Сафонов: «Мы не имеем права отдавать команде, играющей в меньшинстве, победу со счёта 2:0. Поговорили после матча, но всё, что было в раздевалке, должно оставаться в раздевалке. Во втором тайме надо было сыграть по-другому, однако мы почему-то не сделали этого. Возможно, не хватило опыта, а может быть, чего-то другого. Сейчас нам следует проанализировать случившееся и сделать выводы из этого поражения».

Юрий Газинский: «Тяжело находить слова. Мы должны что-то извлечь из этого поражения, потому что ведя в счёте, играя в большинстве… Нужно было доводить до победы. Одно из самых тяжёлых поражений в карьере. Мы готовились, понимали, что матч будет непростым. Понимали, что квалифицированный соперник. Нужно было выжимать максимум, но не знаю, что произошло. Трудно говорить. Мы полностью упустили игру. То, что было в раздевалке, остаётся там… Поговорили на повышенных тонах; когда есть претензии — мы их высказываем, однако проигрывает всегда команда».

Мурад Мусаев: «Эту победу мы сами подарили сопернику. Я готов признавать поражение, но мне тяжело видеть, как мы в сложный момент отдали второй гол. Если хотим побеждать и выигрывать титулы, нельзя терпеть такие поражения. Было слишком много ошибок в простых ситуациях. Нельзя было отдавать контроль во втором тайме. Необходимо было забить третий мяч. Эти нюансы лишили нас трёх очков. Ошибка Кайо? Трудно комментировать, вы сами видели, что он подарил сопернику гол на ровном месте. Не хочу открыто комментировать игроков прессе. Это не для общего обозрения, разберём детально между собой».