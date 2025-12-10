Воробьёв и ещё 11 футболистов, выстреливших в первой части РПЛ. Хотя мы этого не ждали

Мы ещё долго не увидим матчей Мир РПЛ. Лига на паузе до конца февраля. Однако это не мешает нам по-прежнему смаковать то, что мы увидели в первых 18 турах. А там было на кого посмотреть. Здесь мы вместе с вами отметим футболистов, которые удивили. Да, кто-то скажет: зачем распыляться, ведь можно просто включить весь состав «Балтики». Калининградцы действительно приковывали внимание, но здесь не только они. Ведь и в других командах были игроки, которые стабильно обращали на себя внимание.

Мы же предлагаем вам принять участие в голосовании: выбирайте и пишите в комментариях фамилии футболистов, которые удивили вас в первой части сезона. В ходе голосования каждый вариант ответа будет распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.