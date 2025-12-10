Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Статьи

РПЛ-2025/2026, итоги первой части сезона, кто из игроков удивил: Руденко, Воробьёв, Мелкадзе, Дмитриев, Бевеев, Хиль, Лукин

Воробьёв и ещё 11 футболистов, выстреливших в первой части РПЛ. Хотя мы этого не ждали
Дмитрий Зимин
Кто больше всего удивил в первой части сезона РПЛ?
Комментарии
Кто поразил вас больше всего?

Мы ещё долго не увидим матчей Мир РПЛ. Лига на паузе до конца февраля. Однако это не мешает нам по-прежнему смаковать то, что мы увидели в первых 18 турах. А там было на кого посмотреть. Здесь мы вместе с вами отметим футболистов, которые удивили. Да, кто-то скажет: зачем распыляться, ведь можно просто включить весь состав «Балтики». Калининградцы действительно приковывали внимание, но здесь не только они. Ведь и в других командах были игроки, которые стабильно обращали на себя внимание.

Мы же предлагаем вам принять участие в голосовании: выбирайте и пишите в комментариях фамилии футболистов, которые удивили вас в первой части сезона. В ходе голосования каждый вариант ответа будет распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: какой игрок больше всего удивил в первой части сезона РПЛ?
Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»
1 место

Дмитрий Воробьёв, «Локомотив»

Статистика: 15 матчей, 8 голов, 1 голевая передача

Дмитрий Воробьёв — футбол Подробнее

Казалось, после подписания Комличенко у Воробьёва начнутся проблемы. Или как минимум он станет получать меньше игрового времени. Но не тут-то было: подписание опытного конкурента словно выдало Дмитрию дополнительный буст мотивации. Осенью его даже стали называть лучшим российским нападающим страны. Это измерялось и голевыми метриками, и доверием от Валерия Карпина, который привлекал его в сборную. Правда, сам тренер не называл Воробьёва лучшим. Но это психологические ходы.

Благодарить за такую форму Воробьёва можно и Галактионова. Он, судя по всему, ведёт себя максимально честно с игроками: кто лучше и забивает — тот и играет. Пока приоритет Воробьёву. А как будет дальше — вопрос.

Фото: ФК «Балтика»
2 место

Максим Бориско, «Балтика»

Статистика: 18 матчей, 7 пропущенных мячей

Максим Бориско Подробнее

Максим долго ждал своего шанса. Но всё происходит вовремя. После ухода Евгения Латышонка в «Зенит» Бориско сначала стал одним из лучших вратарей Первой лиги. А потом перенёс эту уверенность на РПЛ. Всего семь пропущенных мячей — за последние 20 лет подобная статистика после первой части была только у «Зенита» в сезоне-2022/2023. Талалаев не стесняется называть Максима лучшим игроком чемпионата, потому что отлично понимает: без надёжного и стабильного первого номера всей системе пришлось бы несладко.

Фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»
3 место

Брайан Хиль, «Балтика»

Статистика: 18 матчей, 10 голов, 1 голевая передача

Брайан Хиль Уртадо Подробнее

Результативность Хиля едва ли стала сюрпризом для тех, кто внимательно следил за «Балтикой» в Первой лиге. Он перешёл в клуб в начале 2025-го и сразу стал забивать. А руководство признавалось: парня брали именно с прицелом на РПЛ — не просто так это один из самых дорогих трансферов в истории «Балтики» (около € 1,5 млн).

И Хиль не разочаровал. 10 мячей после 18 туров — суперпоказатель. Но ещё более крутая статистика: это лучший нападающий в истории РПЛ по количеству времени на гол. Ему требуется 110 минут. И он всё успевает. Ведь Брайан ещё зачастую не проводит полные матчи — в большинстве случаев он уходит с поля с 60-й по 70-ю минуту. Однако это не мешает ему быть вторым бомбардиром РПЛ после первой части сезона.

Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»
4 место

Игорь Дмитриев, «Спартак»

Статистика: 16 матчей, 1 гол, 4 голевые передачи

Игорь Дмитриев Подробнее

Игорь начал сезон как игрок ротации. В этом нет ничего удивительного. Ведь до этого он выступал в аренде в «Крыльях», и едва ли его возможности хорошо понимал Станкович. Однако со временем шансов стало больше: начиная с 3-го тура Игорь пропустил только один матч. А со 2 ноября — пять полных встреч. И уже едва ли кто-то удивляется, когда видит Дмитриева в основе. Он реактивен, постоянно дурит защитников и выделяется на фоне конкурентов.

Понятно, что будущее Дмитриева во многом зависит от того, кто станет следующим тренером «Спартака». И не сделают ли новый акцент на иностранцах. Так или иначе появление молодого россиянина в основе «Спартака» — прецедент. Особенно с учётом того, что он воспитывался в Петербурге и является сыном легенды «Зенита» Сергея Дмитриева.

Фото: ФК «Акрон»
5 место

Дмитрий Пестряков, «Акрон»

Статистика: 17 матчей, 5 голов, 2 голевые передачи

Дмитрий Пестряков Подробнее

Пестряков родился в Каменке — 30-тысячном городе в Пензенской области. А спустя 18 лет он уже основной игрок клуба РПЛ. Вообще, Дмитрию повезло оказаться у Заура Тедеева, который стал привлекать ещё 17-летнего юношу к матчам за основу в прошлом сезоне. Уже в прошлом сезоне Пестряков набил себе 17 встреч. А в этом их наверняка будет больше, если не подведёт здоровье.

Футболист — абсолютный универсал. За два сезона он сыграл на пяти позициях — слева и справа в обороне и атаке. И даже пару раз выходил под нападающими. Но все понимают: наиболее эффективен Пестряков на позиции правого вингера — оттуда он забил уже пять голов в этом сезоне. А под присмотром Артёма Дзюбы прогресс наверняка продолжится.

Фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»
6 место

Владислав Саусь, «Балтика»

Статистика: 17 матчей, 1 гол, 2 голевые передачи

Владислав Саусь Подробнее

Саусь дебютировал в РПЛ, ещё будучи игроком «Зенита». И даже стал чемпионом с командой Семака. Но всё это был миг, который остался разве что в его памяти. По-серьёзному он зашёл в элиту вместе с «Балтикой», и после первых пяти туров о нём говорили как об открытии сезона.

Неудивительно: ведь он не просто забил «Спартаку», но и сделал две результативные передачи. Потом внимания стало меньше. По простой причине: Владислав окончательно внедрился в автоматизированную структуру Талалаева. Там забивают те, кто должен это делать. А остальные — держат рисунок игры и способствуют этому. Саусь из этого числа игроков: он обеспечивает объём на правом фланге, круто отрабатывает в обороне и мегаполезен.

Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»
7 место

Матвей Лукин, ЦСКА

Статистика: 14 матчей, 1 гол

Матвей Лукин Подробнее

Казалось, сложно бороться за место в основе, когда твоего конкурента покупают за серьёзные деньги из чемпионата Бразилии. Однако для Лукина это не стало проблемой. Он не первый сезон где-то недалеко от основы ЦСКА, но в этом уже обновил собственный рекорд — 14 матчей Лукин в РПЛ не играл ни разу. Причём выходит на поле он по спортивному принципу: да, с приходом Жоао Виктора казалось, что времени станет меньше. Ситуативно так и было, однако на дистанции мы видим, что именно пара Дивеев — Лукин стала основной по ходу первой части сезона.

Матвей не всегда действует идеально. Но прогресс очевиден: уже не нервничает даже с топ-соперниками. Конечно, и Виктор весной будет другим. Уж точно более адаптированным. Однако вряд ли Лукину стоит сильно переживать: со своим нынешним уровнем он точно получит игровую практику.

Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»
8 место

Александр Руденко, «Локомотив»

Статистика: 18 матчей, 5 голов, 2 голевые передачи

Александр Руденко Подробнее

Фан-факт: Руденко — единственный футболист «Локомотива», кто провёл на поле все 18 матчей в РПЛ. Причём все разы выходил в стартовом составе. Да, он не рекордсмен по числу минут, ведь в 10 случаях его меняли по ходу встречи, но тем не менее согласитесь, что результат феноменальный. Особенно с учётом того, что в команду он пришёл летом. Из умерших «Химок», где играл с зимы 2022 года. И сразу стал одним из определяющих игроков. Какие только бриллианты, оказывается, не прятались в подмосковном клубе. Даже удивительно, что Руденко до сих пор не дебютировал за сборную с таким сезоном. Хотя это наверняка дело времени.

Если следующий сезон он начнёт так же мощно, то точно получит вызов от Валерия Карпина. Иначе тренера не поймут. А аргумент в духе «у нас закрыта эта позиция» не сработает. С начала сезона Руденко поиграл справа, слева, вторым нападающим. Универсал, который полезен везде.

Фото: Лобова Арина, «Чемпионат»
9 место

Мингиян Бевеев, «Балтика»

Статистика: 17 матчей, 1 гол

Мингиян Бевеев Подробнее

Мы узнали о Бевееве, когда он выступал за «Урал». Но тогда казалось, что это обычный футболист. Без претензий на то, чтобы ворваться в элиту. Его переход в «Балтику» тоже вряд ли кого-то удивил: новичок лиги усиливается для борьбы за выживание. А у Бевеева релевантный опыт. Однако за полгода он стал не просто одним из ведущих защитников лиги с отличными аутами, но и дебютировал за сборную России, заслужив внимание от Валерия Карпина.

И даже спровоцировал спекуляции о возможном повышении до топ-клуба. Ведь крайние защитники с российским паспортом, да ещё и с таким функционалом — ценный лот. Так что не удивляйтесь, если за полгода он дойдёт из Первой лиги до какого-нибудь топа.

Фото: ФК «Балтика»
10 место

Иван Беликов, «Балтика»

Статистика: 8 матчей, 2 голевые передачи

Иван Беликов Подробнее

Ещё в начале сезона о нём почти никто не знал. Разве что в локальных кругах обсуждался сюжет: как парень из любительской лиги мог попасть на уровень РПЛ? Ещё в 2023-м он играл за команду «Строитель». В 2025-м ненадолго оказался во Второй лиге — в «Твери». 28 июля подписал контракт с «Балтикой», а уже 3 августа дебютировал в РПЛ с «Оренбургом». Что разглядели в нём спортивный отдел и скауты, непонятно до сих пор. Однако если первое время он адаптировался, то в 13-м туре уже стал первой опцией замены травмированного Титкова. И с того момента провёл все матчи в основе, только раз уйдя на замену до конца игры.

Беликов мощно выглядит в центре поля, успевает разрушать атаки и старается помогать в созидании. Не удивляйтесь, если весеннюю часть сезона он начнёт уже в основе.

Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»
11 место

Георгий Мелкадзе, «Ахмат»

Статистика: 17 матчей, 4 гола, 2 голевые передачи

Георгий Мелкадзе Подробнее

Георгия принято критиковать. Ведь для этого порой находятся поводы: вспомнить хотя бы матч с «Краснодаром», когда он не реализовал пенальти и собственные моменты. Однако при этом глупо отрицать: нынешний сезон — один из самых стабильных в его карьере. Мелкадзе не только по спортивному принципу выжал из состава потенциально главного нападающего команды Мохамеда Конате, но и относительно стабильно забивает. Кто-то скажет — всего четыре гола. Для сравнения, это больше, чем у двух нападающих ЦСКА. Черчесов видит, что Мелкадзе дисциплинирован и полезен. Поэтому и весной наверняка продолжит ему доверять.

Фото: ФК «Ростов»
12 место

Алексей Миронов, «Ростов»

Статистика: 17 матчей, 1 гол

Алексей Миронов Подробнее

Миронов провёл относительно стабильный сезон-2022/2023. А потом куда-то пропал. Сначала — из основы «Ростова», а потом — и из заявки. Всё дело в травме, которая выбила его почти на полтора года. Но в этом сезоне наступил ренессанс: Миронов вернулся не просто в состав, а стал ключевым игроком центра поля. Понятно, что здесь в первую очередь стоит отметить доверие Джонатана Альбы. Не каждый пойдёт на такой шаг, когда речь идёт о парне, о котором почти все забыли. Однако испанец сначала подпускал его к основе, а с 4-го тура Миронов почти из неё не уходил. И всегда был очень полезен.

