Болельщики «Баварии» помогли забить «Спортингу»! Но это только разозлило команду Компани

«Бавария» после поражения в прошлом туре Лиги чемпионов от «Арсенала» (1:3) принимала дома «Спортинг». Лиссабонцы проводят неплохой розыгрыш: набрали 10 очков в пяти встречах и борются за финиш в топ-8. И на выезд в Мюнхен команда Руя Боржеша ехала за хорошим результатом.

Но первый тайм показал: «Бавария» не планирует делиться очками с португальцами. Хозяева на протяжении 45 минут методично раскатывали «Спортинг». Уже в самом начале у мюнхенцев отличился Ленарт Карл, нанеся шикарный обводящий удар. Однако VAR рассмотрел в эпизоде ранее офсайд у Сержа Гнабри. Поэтому судья Ник Уолш отменил красивый гол 17-летней звёздочки «Баварии».

Но эта история не сильно расстроила немцев. Весь тайм команда Венсана Компани атаковала. Классный момент на 24-й минуте упустил Гнабри – его удар в ярком стиле отразил голкипер Руй Силва. А чуть позже Гарри Кейн приложился прямо в штангу.

«Бавария» наиграла хотя бы на один гол в тайме (1,14 по xG). «Спортинг» же за 45 минут ни разу не пробил в створ и рассчитывал на счастливый случай. Удивительно, однако сразу после перерыва его помогли создать… фанаты мюнхенцев!

Со старта второго тайма на стадионе началось файер-шоу. Болельщики «Баварии» устроили красочный перформанс в стиле греческих или сербских ультрас. Вся трибуна за воротами Мануэля Нойера полыхала красным цветом, а чуть позже чашу арены затянуло густым дымом. И именно в этом смоге родился первый гол. На 54-й минуте «Спортинг» организовал быстрый выпад: Жоау Симойнш прошёлся по левому флангу, проскочил в штрафную и прострелил во вратарскую. В итоге его передачу замкнул Йозуа Киммих. Вот такую «медвежью услугу» оказали болельщики своей команде. «Спортинг» повёл в счёте, при этом ни разу не пробив в створ.

Файер-шоу Фото: Getty Images

Пропущенный мяч разозлил «Баварию». Мюнхенцы включились на 100% – машина завелась. И оборона «Спортинга» ощутила на себе силу одной из лучших команд мира. Камбэк запустил Гнабри: на 65-й минуте он остался в одиночестве на дальней штанге после подачи углового.

Затем у «Спортинга» на поле вышел бывший футболист «Спартака» Рикарду Мангаш. Ах, какой мог быть сюжет, если бы он забил! Но нет, уже через пару атак «Бавария» вышла вперёд. Карл всё же легитимно отличился со второй попытки. 17-летний полузащитник получил пас от Конрада Лаймера и пальнул под перекладину с угла вратарской. Это уже третий мяч Ленарта в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Немецкий ответ Ламину Ямалю от «Баварии»!

На 77-й минуте все вопросы о победителе снял Жонатан Та. Гнабри заработал второе результативное действие, скинув мяч на оказавшегося в чужой штрафной защитника. И оставшийся без серьёзной опеки Та немного неуклюже расстрелял ворота «Спортинга».

До конца встречи скорее «Бавария» была ближе к четвёртому мячу. Хозяева спокойно контролировали игру. А на 88-й минуте случилась важная история: на поле впервые с марта 2025-го вышел защитник Альфонсо Дэвис. Канадец восстановился от травмы крестообразных связок.Венсан Компани начинает подводить его к составу.

Альфонсо Дэвис Фото: Tom Weller/picture alliance via Getty Images

«Бавария» одержала важную победу и набрала уже 15 очков. С вероятностью в 90% этот результат обеспечивает команде место в топ-8 даже за два тура до финиша. Тем более впереди не самые сложные матчи с «Юнионом» и ПСВ. «Спортингу» же теперь трудновато рассчитывать на прямой выход в 1/8 финала. С большой вероятностью лиссабонцы откатятся в таблице в район 16-го места. Впереди – встречи с «ПСЖ» и «Атлетиком» из Бильбао.