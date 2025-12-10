«Соболев не должен рассказывать такие вещи». Слишкович ответил на претензии и разобрал РПЛ

Бывший тренер «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович стал гостем нового выпуска подкаста «Премьер-лига несправедливости». Вместе с Андреем Панковым и Михаилом Рождественским он обсудил все самые актуальные темы сезона в МИР РПЛ.

О жизни в России и будущей работе

— После того как ушёл из «Оренбурга», отдыхаю. Смотрю российский и европейский футбол. После ухода из «Оренбурга» анализировал свою работу. Тренер, как и футболист, должен развиваться, учиться на своих ошибках. Жду предложений, а пока смотрю футбол.

Если есть команда, которая считает, что я ей помогу, буду заинтересован в разговоре. Не знаю, где окажусь в дальнейшем. РПЛ или другая лига — посмотрим. Всё возможно. Жду то, что мне будет интересно. Важно работать, продвигать свои идеи, однако на первом месте всегда результат. Его можно добиться и в РПЛ, и в Первой лиге.

Мне хорошо в России. Когда приехал в страну, сначала жил в Питере. Потом по работе переехал в Москву. Чувствовал себя как дома и там, и там. Не будь я доволен, не оставался бы здесь. У меня русская супруга. Сын ходит в школу. Они довольны. Если честно, мне комфортнее в Москве, нежели в Питере.

Чувствую, что в России Новый год — более важный праздник, чем в Боснии. Однако я на самом деле не фанат этого. Для меня это такой же день, как и все остальные. Радуется человек, но чему? Что прошёл ещё один год, что стал на год старше, что смерть стала ближе? Кстати, я очень люблю оливье. Холодец? Если это то, о чём я думаю, то мне не очень нравится.

О «Краснодаре», Мусаеве, Сперцяне и Кордобе

— Если есть в России какая-то команда, которая не хотела бы уходить на перерыв сейчас, то это «Краснодар». Он сейчас выглядит очень хорошо. Я работаю в России три-четыре года и не припомню такого позитивного момента для одного клуба и с точки зрения результатов, и с точки зрения содержания игры.

Сейчас «Краснодар» выглядит как чемпионская команда, однако я всегда говорю, что очень тяжело что-то предугадать перед зимним перерывом. Пауза длинная — три месяца. Тяжело понять, что и как будет дальше. Нельзя на 100% утверждать, что «Краснодар» будет или не будет чемпионом, но, на мой взгляд, команда заслуженно находится на первом месте. Считаю, что тренер проделал серьёзную работу.

Мурад Мусаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У «Краснодара» опытная команда, играющая в свой футбол. В её составе много футболистов, уже знающих, что такое выигрывать чемпионат. Болельщики должны гордиться своей командой, а клубу необходимо продолжать работу в том направлении, в котором он её сейчас выполняет. Это стабильная и сбалансированная команда.

Там есть футболисты, способные сделать разницу, но «Краснодар» не зависит от одного или двух игроков. Конечно, Сперцян очень важен. Однако там есть и другие футболисты, которые качественно делают свою работу. Тренер объяснил игрокам, что они должны всё лучшее, что у них есть, давать на благо команды. Ну и, конечно, есть Сперцян и Кордоба, способные что-то придумать в любой момент. Приятно наблюдать за игрой нынешнего «Краснодара».

Когда Мусаев вернулся в «Краснодар», я помню, что было много вопросов. Но в этом сила клуба. Руководство доверилось тренеру, разглядело его потенциал. Мусаев провёл анализ своих ошибок, чтобы не повторять их в будущем. И результат пришёл. Тренер проделал огромную работу, однако то же самое можно сказать и в отношении руководства.

Кордоба очень хорошо играет спиной к воротам. Он любит чувствовать защитника. Когда мяч доходит до Кордобы, это очень опасно, поэтому нужно сделать всё, чтобы этого не произошло. Важно ограничить доставку вертикальных передач на Джона. Но, как вы понимаете, это всего лишь теория. Ты можешь девять раз из 10 не дать мячу дойти до Кордобы, однако один раз это всё-таки произойдёт, и будет очень опасно. А когда он принимает мяч, защитнику важно не располагаться к нему очень близко, иначе будет беда.

Джон Кордоба празднует гол в матче с ЦСКА Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Спокойно отношусь к провокациям Кордобы. Считаю, что футболист должен делать всё, что в его силах, ради успешного результата. Думаю, ни один тренер, который работает с Кордобой, не скажет ему: «Джон, хватит, не надо себя так вести». Пока это работает, делай то, что делал до этого.

Я убеждён, что выиграть чемпионат в первый раз легче, чем повторить успех. Однако «Краснодар» сейчас готов не только технически, тактически, но и ментально. Понятно, что сейчас все на них выходят заряженными, всё-таки это действующий чемпион. Однако я повторюсь: «Краснодар» заслуженно возглавляет таблицу РПЛ.

О ЦСКА, Челестини, Кисляке и Облякове

— У ЦСКА хороший уровень футболистов, но их всего 12-13. Мне кажется, в команде не хватает скамейки. Возможно, сейчас ЦСКА в этом плане не на уровне остальных конкурентов. Они поменяли и систему, и тот стиль футбола, что был у них при Николиче. Челестини за короткое время на сборах сумел донести до игроков свои идеи. Решение о смене позиции для Кругового оказалось отличным. Если Челестини продолжит работу с ЦСКА, то, думаю, если не в этом, то в следующем сезоне команда серьёзно может думать о чемпионстве.

Возможно, игрокам ЦСКА немного не хватало физики на финише первой части сезона. Я с уважением отношусь и к Кисляку, и к Глебову. Это два молодых классных футболиста, которые наверняка построят серьёзную карьеру. Однако когда ты играешь за ЦСКА, на тебя идёт постоянное давление. Возможно, эта психологическая ответственность также сказалась на футболистах.

Что касается Кисляка, то меня не удивляют его техника, приём мяча, передачи. Больше всего меня удивило то, что он в таком молодом возрасте взял на себя ответственность. Есть некоторые молодые футболисты, которые при неблагоприятном фоне боятся, делают всё, чтобы не получать мяч. У Кисляка такого нет. Проблемы, давление — дайте мне мяч. На мой взгляд, это топовое качество. Нелегко найти таких футболистов не только в России, но и в мире.

Что касается проблем с результативностью у нападающих ЦСКА, то тут два варианта. Первый — нужно проводить индивидуальные тренировки с игроками, чтобы повысить их эффективность. Второй вариант — выйти на рынок. Если ты оказался в клубе уровня ЦСКА, то должен соответствовать ему. Если не делаешь этого в течение длительного времени, то никто не будет тебя ждать. Думаю, даже если Мбаппе не будет забивать в течение четырёх-пяти матчей, то к нему появятся вопросы со стороны руководства клуба.

По поводу возможного прихода Баринова — игрок такого уровня даёт больше агрессии, больше лидерских качеств. Возможно — это моё предположение — трансфер такого игрока даст больше свободы Облякову. Мне очень нравится Иван, но есть ощущение, что он тратит немало сил вместе с Кисляком в центре поля. И когда Обляков получает мяч в финальной трети поля, ему не хватает свежести. Возможно, освобождённый от оборонительной работы Обляков будет отдавать более качественные передачи на тех же Мусаева и Алеррандро, и у них появится больше возможностей для голов.

Дмитрий Баринов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

О «Локомотиве», Галактионове и Батракове

— Я не вижу «Локомотив» выше третьего-четвёртого места в РПЛ. Может быть, они даже хуже этого уровня. Но они сейчас находятся там, потому что тренер делает хорошую работу. Мне кажется, «Локомотив» и ЦСКА — но больше «Локомотив» — делают правильно, что дают шанс российским игрокам. У «Локо» мало минусов. Эта команда очень опасна в быстрых контратаках. То место, которое сейчас «Локомотив» занимает, — заслуга и игроков, и, конечно, тренера. Думаю, сейчас хороший момент для российских клубов развивать своих футболистов, особенно если у тебя качественно работает академия.

У Батракова отличный приём мяча. Помимо этого, он всегда знает, где располагаются его партнёры, где располагается соперник. Есть отличный удар с 20-25 метров. У Алексея отличное понимание того, что происходит в финальной трети поля. Он чувствует, когда нужно ворваться из средней линии в атакующую.

Возможно, Алексею немного не хватает физической силы с точки зрения единоборств. В результате Батраков старается своим движением отыскать ту зону, где он будет один. Очень тяжело научить такому футболиста. Ты или чувствуешь, или нет. Получи Батраков сейчас предложения из топ-лиг, мне кажется, стилистически он больше бы подошёл для Испании. Не думаю, что Алексей — игрок для АПЛ в физическом плане. Когда мяч находится у него в ногах, Батраков всегда способен придумать что-то неожиданное.

О «Спартаке»

— Мне очень тяжело найти логику тому, что происходит в «Спартаке». Надо спрашивать у людей, которые принимают определённые решения. «Спартак» по уровню игроков должен находиться как минимум в первой тройке. Почему он сейчас занимает шестое место — мне очень тяжело ответить на этот вопрос. Мне жаль видеть «Спартак» на такой низкой позиции в таблице. Когда у тебя Мартинс сидит в запасе, это говорит о силе команды. Когда Зобнин сидит на скамейке, это говорит о том, что внутри команды сильная конкуренция.

«Спартак» за последние два года потратил достаточно много денег. Не исключаю, что они вторые по тратам – после «Зенита». Кто будет отвечать за эти деньги? Кто-то должен взять на себя ответственность. Есть ощущение, что, когда ты играешь за «Спартак», у тебя самая тяжёлая футболка в РПЛ. Все пишут о «Спартаке», всем интересно, что там происходит. Я знаю об этом, потому что там работал. Иногда в прессе пишут что-то о «Спартаке», а ты думаешь, когда же это произошло? Много лжи. Бывает, пишут о «Спартаке», только чтобы что-то написать. Серьёзное давление. Не каждый игрок готов выступать за «Спартак». Так что у руководства двойная работа при выборе новичков. Ты должен покупать футболиста, который не только усилит тебя в игровом плане, но и будет ментально готов к тому, чтобы выступать за такую команду.

«Спартак» празднует гол в дерби с «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О Карпине

— Я бы не сказал, что у Карпина не получилось с «Динамо». Он не доработал до конца. Как я читал, он сам покинул свой пост. Я уверен, что Карпин долго думал и принял то решение, которое принял. Это умный человек, который знает, почему поступил именно так.

Карпин — тренер, который чётко знает, в какой футбол должна играть его команда. Возможно, он пытался облегчить процесс перехода путём приобретения Осипенко, плюс ранее в команде оказался Глебов. У Лички был совсем другой футбол. Я думаю, если ты приглашаешь Карпина на пост главного тренера, то знаешь, в какой футбол он играет. Ему нужно давать время.

Поэтому не могу сказать, что у Карпина не получилось. Я думаю, если бы у него было время, он мог бы заложить фундамент в первый сезон, а во второй «Динамо» стало бы грозной силой. В России так устроен чемпионат, что зимние сборы гораздо важнее, чем летние. Поэтому, останься Карпин в «Динамо», у него было бы больше времени, чтобы донести свои идеи до игроков.

О «Зените», Семаке и Соболеве

— Семак не только тренер, но и руководитель. «Зенит» — топовый клуб по меркам РПЛ. Когда возглавляешь такую команду, ты должен понимать, что важно управлять футболистами, у которых прописаны приличные суммы в контрактах. В твоём распоряжении несколько игроков-эгоцентриков, думающих о своих контрактах и о собственной игре. В такой ситуации важно найти человека, который будет грамотно ими управлять и руководить. Может быть, Семак устал, не исключаю такого. Будь я на его месте, я бы тоже устал. Всё-таки он достаточно давно работает с «Зенитом».

Футбол «Зенита» нельзя назвать доминирующим. Нет какого-то вау-эффекта. Временами на игру команды смотреть тяжело. Но они добиваются результата, побеждают. Не уверен, что «Зенит» был бы на втором месте, будь у них другой тренер, а не Семак. Мне нравится, что «Зенит», несмотря на временами достаточно скучный футбол, добивается нужного результата.

Получится ли у Соболева заиграть в «Зените»? Пока ты ещё там, надежда есть. Ты как игрок должен давать свой максимум. Для атакующего футболиста очень важно, как выступает команда. Очень важно, как полузащитники снабжают тебя мячом. Думаю, Соболев сам недоволен тем, что показывает в «Зените». Уверен, Александр способен на большее. Соболев не тот футболист, который возьмёт мяч, пробежит с ним 35 метров, по пути обыграет нескольких соперников и забьёт гол. Это футболист штрафной площади. Если нет передач, то футболисту типа Соболева очень тяжело забить гол. Думаю, у Соболева есть трудности в связи с тем, как играет «Зенит». Не вижу, чтобы сейчас там много забивал Кассьерра. У «Зенита» сейчас нет столько моментов, сколько было раньше.

Мне было нетрудно работать с Соболевым в «Спартаке». Жалел только о том, что Александр рассказал журналисту вещи, которые происходили в команде. Его спрашивали Аршавин и Радимов? Но в тот момент они были как журналисты. Если ты сегодня рассказываешь, что было в раздевалке «Спартака», значит, завтра расскажешь, что было в раздевалке «Зенита». Александру не 15 лет. Не позволяй, чтобы тобой манипулировали. Плюс он своими словами подтвердил моё решение, что я был прав.

Я его как человека обожаю. Соболев не плохой человек, в сердце и в душе он хороший. У него есть свои моменты, как и у любого. Однако Александр должен понимать: то, что происходит в раздевалке, должно оставаться в раздевалке. Это правило, которому уже лет сто в футболе. Ты не должен рассказывать такие вещи, а получилось, что Александр рассказал их и ещё обратил против себя.

С Сашей у меня не было никаких проблем. Я принял решение в интересах всей команды. Мне, простите за такое слово, пофиг на интересы одного футболиста. Я неимпульсивный человек и все решения принимаю после анализа и беседы со своими помощниками. Будь у меня возможность вернуться в прошлое, я бы принял точно такое же решение. Если мы увидимся с Александром, то попьём кофе, поговорим, всё в порядке. У нас нет никакого конфликта. У меня всегда было профессиональное отношение ко всем футболистам.

Александр Соболев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О «Балтике» и Талалаеве

— 18 туров «Балтики» — супер. Никто не ожидал такого результата. Что отличает эту команду? Она очень хорошо прессингует, физически готова превосходно. Тренерский штаб хорошо подготовил команду. Моё мнение: Талалаев хорошо знает возможности своей команды. Фантастическая работа. «Балтика» опасна и на штрафных, и на угловых, и на аутах. Каждый четвёртый выброс мяча из-за боковой приводит к удару. Талалаев чётко знает, что нужно, чтобы добиваться успеха в РПЛ, и он это делает.

Андрей Талалаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Слова в мой адрес? Мне Талалаев важен так же, как и снег в Мурманске. Когда меня спрашивали перед матчем о «Балтике», я сказал, что эта команда опасна в контратаках и на стандартных положениях. Тогда я подчеркнул, что у «Балтики» короткие позиционные атаки и что не нужно концентрироваться на позиционной обороне. Возможно, это не понравилось Талалаеву, и он разозлился. Это вопрос эго, но я ничего плохого не сказал. Талалаев хорошо использует то, чем сильна его команда. Это был комплимент в его адрес. А он, возможно, надеется, что его команда играет в тики-таку. По крайней мере, я так понял.

Если бы мне коллега сказал, что мы забиваем в основном со стандартных положений, на быстрых контратаках, но при этом моя команда набрала бы больше 30 очков, я был бы очень доволен. И ничего бы не менял. И никто «Балтике» не дарил очков, она всё завоевала своим трудом. Они дважды обыграли «Спартак», один раз — в меньшинстве. Как Талалаев принял мои слова — это его проблема, не моя. Он должен наслаждаться успехом.

Об «Оренбурге»

— Летом мы строили команду под Первую лигу. Смотрели игру «Челябинска», готовились к этому сопернику. А потом нам сказали, что нужно играть в РПЛ. Окей, давайте попробуем. Если вы помните, тогда многие сказали, что мы не наберём ни одного очка, потому что у нас команда создана под Первую лигу.

Думаю, есть один момент, который помешал команде — это домашняя игра с «Ахматом». Тогда мы вели 2:0, были в большинстве, а в итоге упустили победу. Этот матч потом нам много негативного принёс. Есть ощущение, обыграй мы «Ахмат», всё пошло бы гораздо лучше. Но это только моё мнение. Я жалею только о том, что в двух предыдущих трансферных окнах мы не сделали то, чего мне хотелось. Зимой у нас просто не было денег, а летом мы строили команду под другой турнир. Честно, не переживаю по поводу «Оренбурга». Думаю, новый тренер и руководство сделают всё, чтобы усилить команду. Мне кажется, она окажется как минимум в переходных встречах.

Блиц-опрос

— Лучший игрок первой части РПЛ?

— Кисляк.

— Лучший тренер?

— Мусаев и Талалаев. Если ставить кого-то на первое место, то отдам предпочтение Талалаеву.

— Кто станет чемпионом России?

— Сине-бело-голубые.