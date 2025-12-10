Руки прочь от Хаби Алонсо! У «Реала» есть проблемы, но не «Сити» «решать» судьбу тренера

«Реал» не мог не назначить Хаби Алонсо. С одной стороны, молодой, современный и уже доказавший свою состоятельность тренер. Хотя нет, «доказавший состоятельность» – это слишком мягко. Алонсо поразил футбольный мир. Сделать так, чтобы «Байер» перестал быть «Неверкузеном» – это безоговорочная топ-работа! Плюс у Хаби мадридское прошлое, причём победное.

С другой стороны, «Реал», в котором назрело обновление. В первую очередь – идейное. Карло Анчелотти велик. Казалось, нет лучше тренера для задачи объединить на поле Килиана Мбаппе и Винисиуса. Да и вообще, идеологически Анчелотти – идеальный тренер для «Реала». Он мастер коммуникаций, блестяще работает со звёздами. Карло способен примирить всех со всеми, ублажить самые большие эго – и при этом добиться результата.

Однако по итогам прошлого сезона в «Реале» всё-таки решили добавить новых тренерских идей. Звёзд Анчелотти ублажал как мог, но с результатом были проблемы. «Реал» проиграл «Барселоне» все матчи и все трофеи, а ещё очень больно вылетел из Лиги чемпионов от «Арсенала». И тут – возможность пригласить Хаби Алонсо. Их с «Реалом» союз был неизбежен. И казался абсолютно логичным и правильным – и для тренера, и для клуба.

Ещё не завершилась первая половина сезона, а Marca пишет, что судьба Алонсо в «Реале» вроде как зависит от матча с «Манчестер Сити». Пожалуй, даже самые прожжённые скептики не могли представить такого к декабрю.

На самом деле, «Реал» ещё ничего нигде не проиграл. В Ла Лиге – минус четыре от «Барселоны». Неприятно, но точно не критично. Играть ещё целый круг. Тем более «Барса» и сама не в идеальном состоянии, точно ещё будет терять.

Что касается Лиги чемпионов, к 6-му туру «Реал» подошёл на шестом месте с одним поражением. Проиграть «Ливерпулю», конечно, неприятно. И не просто проиграть – «Реал» вынесли на «Энфилде», счёт 0:1 не должен вводить в заблуждение. Однако всё же положение у команды Алонсо абсолютно нормальное, не произошло вообще ничего страшного.

Хаби Алонсо и футболисты «Реала» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Однако фон вокруг «Реала» плохой. Применительно к мадридцам часто говорят об «ауре» – так вот сейчас она тёмная, негативная. Особенно в последнее время. Все недовольны всеми. У игроков вопросы к Алонсо. Хаби на публике держит лицо, максимально дипломатичен. Но без камер, вполне вероятно, и он говорит футболистам то, что им не очень нравится слышать. И, наконец, руководство «Реала» – оно на сложнейшем перепутье.

Алонсо точно нужно время. Его тренерский талант не вызывает вопросов. Однако руководить «Байером» и руководить «Реалом» – совсем не одно и то же. С игроками масштаба Мбаппе, Вини или Джуда Беллингема специалист раньше не работал. Хочешь не хочешь, а с ними придётся договариваться. Только так от них можно добиться результата. Загонять их в рамки и жёстко прогибать под тренерские догмы – худшее, что можно сделать.

Очевидно, Алонсо ищет баланс между реализацией своих идей и разумными компромиссами для звёзд «Реала». В этих поисках у Хаби есть ошибки. К примеру, поражение в матче с «Сельтой» – это провал в том числе и тренера. После блестящей победы во встрече с «Атлетиком» Алонсо вновь одновременно выпустил в середине Беллингема и Арду Гюлера, и они опять друг другу мешали.

Альваро Каррераса снова убрали с фланга в центр, и это сильно сказалось на атаке. Фран Гарсия не создаёт ширину слева, как Каррерас. Из-за этого Винисиус лишился возможности эффективно заходить в середину и помогать Мбаппе. Кроме того, игра Франа в принципе вызывает вопросы. Есть большие сомнения, что это игрок уровня «Реала» – не только старта, но и даже обоймы. В матче с «Сельтой» мадридцы резко заиграли лучше после того, как Франа удалили. Оказалось – лучше в меньшинстве, чем с Гарсией на поле.

Рауль Асенсио на правом фланге обороны – тоже плохое решение. Он отыграл 54 минуты, и всё это время «Сельта» регулярно атаковала через его зону. Брайан Сарагоса разрывал Асенсио. Первый гол команды из Виго пришёл именно из зоны Рауля.

Игроки «Реала» в матче с «Сельтой» Фото: Denis Doyle/Getty Images

К Алонсо есть вопросы – и по футбольным решениям, и по коммуникации с игроками. У него точно не всё в порядке, глупо с этим спорить. Но разве это означает, что его судьба должна зависеть от одного матча с «Сити»?

Принимать решение о будущем тренера на основе одной игры в принципе странно. И особенно странно – в нынешней ситуации Алонсо и «Реала». В Мадриде ведь понимали, кого приглашают. Алонсо не самый жёсткий догматик. Но он точно более догматичен, чем Анчелотти. Потому «Реал» его и пригласил! Они хотели добавить тактических идей, хотели сделать команду более структурной.

Процесс структуризации очень непростой. Особенно когда происходит в «Реале», который исторически является антонимом структуры. Мадрид всегда был царством ярких индивидуальностей. В частности он был таким в последние годы – при Анчелотти. Изменить эту парадигму очень сложно. Это невозможно сделать быстро. Неужели Флорентино Перес и его окружение считают, что о работе Алонсо уже можно делать выводы? Неутешительные – судя по тому, что пишут о возможном расставании с Хаби.

К слову, у «Реала» перед матчем с «Сити» большие кадровые трудности. Сильно страдает оборона: травмированы Дин Хёйсен, Дани Карвахаль, Давид Алаба, Эдер Милитао, Ферлан Менди. Снова выбыл Трент Александер-Арнольд, проблемы со здоровьем у Эдуарду Камавинга. Наконец, против «Сити» может не сыграть Мбаппе.

И вот если «Реал» выступит неудачно, как определить, что явилось главной причиной? Недоработки Алонсо? Или проблемы с составом? Это к разговору о том, что решать судьбу тренера по одному матчу не самая лучшая идея.

Юрген Клопп, Зинедин Зидан и Альваро Арбелоа Фото: Getty Images

Самое главное – готового решения по возможной замене Алонсо у «Реала» нет и не может быть. Анчелотти – в сборной Бразилии. Юрген Клопп? Во-первых, совсем не факт, что он согласится. Во-вторых, по тренерскому типажу он, пожалуй, ближе к Алонсо, чем к Анчелотти. Клопп не жёсткий догматик, но и не мастер ублажать звёзд и всё подгонять под них.

Альваро Арбелоа из «Кастильи»? Кот в мешке. Зинедин Зидан и возможное совмещение со сборной Франции? Во-первых, не очень понятно, как можно совмещать работу в «Реале» с чем-то ещё. Есть подозрение, что Мадрид занимает всё тренерское время. Во-вторых, назначение Зидана – это отказ от уже упомянутой структуризации. Если «Реал» выберет этот путь, тогда вопрос: зачем было убирать Анчелотти?

Флорентино Перес, сеньор, если вдруг вы это читаете – не трогайте Алонсо. Что бы ни случилось в игре с «Манчестер Сити» – не трогайте. Пусть он работает! Проблемы есть, но не такие, чтобы делать выводы уже сейчас. Дайте Хаби время, посмотрите, как пойдёт. Если будут улучшения – отлично. Если нет, вы окончательно и бесповоротно убедитесь, что тренеры даже с намёком на систему вам не нужны.