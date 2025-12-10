«Барса» впервые за три года выиграла в ЛЧ на «Камп Ноу»! Команду вытащил неожиданный герой

«Барселона» испытывает проблемы в Лиге чемпионов. После пяти туров команда Ханс-Дитера Флика расположилась на 18-м месте, на три очка отставая от зоны топ-8. Поправить положение и приблизиться к борьбе за прямой выход в 1/8 финала можно было в игре с «Айнтрахтом». Также эта встреча стала для «Барсы» первой с октября 2022 года на родном «Спотифай Камп Ноу» в ЛЧ!

Главной интригой у каталонцев перед матчем по составу был выбор центрфорварда. В итоге Флик предпочёл выпустить Роберта Левандовского, оставив в запасе оформившего хет-трик с «Бетисом» Феррана Торреса. Впрочем, против испытывающего большие проблемы в обороне «Айнтрахта» любой нападающий был бы опасен (худшие по пропущенным мячам в Бундеслиге и третьи – в ЛЧ).

«Барселона» с первых минут подобрала мяч и контролировала игру. Удивительно, но при этом немцы неплохо защищались. Атака каталонцев крутилась вокруг штрафной немцев, и за тайм хозяева набрали аж 78% владения. Отличный момент на старте был у Левандовского: на 10-й минуте он замкнул прострел от Рафиньи, однако гол не засчитали из-за офсайда.

«Айнтрахту» же не нужно было изобилие моментов, чтобы забить. На 21-й минуте гости организовали контратаку: Натаниэль Браун сделал пас на Ансгара Кнауффа, тот опередил Алекса Бальде, ворвался в штрафную и пробил Жоана Гарсию. 1:0 в пользу немцев – неожиданно!

«Айнтрахт» Фото: Judit Cartiel/Getty Images

После пропущенного мяча у «Барсы» не было опасных моментов до конца тайма. Команда Флика не могла расшатать защиту «Айнтрахта» и не создавала соперникам больших проблем. Удивительный контраст на фоне ультрарезультативного матча с «Бетисом». И не менее шокирующе, что франкфуртцы действовали надёжно сзади после 0:6 с «РБ Лейпциг» в Бундеслиге на выходных.

Самое веселье для хозяев началось после перерыва. Спасать «Барсу» взялся Жюль Кунде! До этого защитник забивал в Лиге чемпионов ещё в сезоне-2020/2021 за «Севилью». А теперь отметился первым дублем в карьере! На 50-й минуте француз замкнул подачу Маркуса Рашфорда с углового. А чуть позже снова точно пробил головой, воспользовавшись навесом Ламина Ямаля. Сам Жюль после второго гола будто не осознавал реальность происходящего.

Жюль Кунде Фото: Judit Cartiel/Getty Images

После стремительного камбэка «Барса» расслабилась. Команда заиграла в удовольствие и начала штамповать опасные моменты. «Айнтрахт» совсем ничего не создавал в ответ. Да, с обороной Дино Топпмёллер поработал неплохо. Однако нападение от этого пострадало. Не изменилась ситуация и после серии замен.

«Барселона» одержала третью победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов (первая с сентября 2022-го на «Камп Ноу»). Но стремительного взлёта по таблице не произошло (14-е место). Впереди у каталонцев простые встречи со «Славией» и «Копенгагеном» в 2026 году. Жизненно необходимо набирать шесть очков и надеяться, что этого хватит для финиша в топ-8. «Айнтрахту» же предстоит борьба за стыки: в финальных турах немцы встретятся с «Карабахом» и «Тоттенхэмом».