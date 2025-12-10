«Ливерпуль» и «Интер» — разочарование вечера в ЛЧ. А такой пенальти сделал ещё хуже

Матч на фоне скандала с Мохамедом Салахом. Тяжело уйти от темы, которая столько обсуждалась последние дни. Однако было бы неправильно говорить, что результат в Милане был сильно связан с отсутствием главной звезды «Ливерпуля».

Даже если бы был на поле Салах, «Интер» наверняка оставался бы такой же неудобной командой для любого соперника. Правда, на этот раз итальянцем пришлось бороться не только с гостями, но ещё и с травмами. Хакан Чалханоглу отыграл лишь 10 минут, а потом одному из ключевых футболистов «Интера» пришлось покинуть поле. Франческо Ачерби повезло чуть больше – он отыграл 30 минут, прежде чем получить повреждение. Сразу две вынужденные замены.

Затем случилась пара эпизодов, которые могли показаться неоднозначными с точки зрения судейства. Сначала VAR четыре с половиной минуты проверял гол Ибраимы Конате. Редкий случай, когда мяч после одного из ударов попал в руку своему же партнёру по команде Уго Экитике. Видимо, среди судей на VAR была продолжительная дискуссия, прежде чем они позвали главного арбитра к монитору и он уже отменил гол из-за попадания мяча в руку.

Феликс Цвайер Фото: Fabrizio Carabelli/PA Images via Getty Images

Вышедший на замену Янн Биссекк (возможно, самый хаотичный футболист на поле) выдал классный проход до штрафной, пробил по воротам и попал в кисть Вирджилу ван Дейку. И хоть мяч, видимо, шёл в створ, однако пенальти не был назначен. Судя по всему, потому что рука защитника смотрела вниз.

Из-за замен и долгого вмешательства VAR к первому тайму было добавлено семь минут. И свой лучший момент до перерыва у хозяев случился именно в компенсированное время. На 40+6-й минуте Лаутаро Мартинес сыграл головой на опережение и опасно пробил по воротам Алисона Бекера, который с трудом дотянулся до мяча.

Лаутаро Мартинес и Феликс Цвайер Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Если в первом тайме у «Интера» было преимущество по владению (56% против 44%), то после перерыва ситуация изменилась. Мяч уже значительно больше держали гости. В целом матч можно назвать унылым, но если кто-то и был ближе к победе, то, пожалуй, «Ливерпуль». Во втором тайме англичане создали больше моментов. Давняя тенденция (по крайней мере в Лиге чемпионов) – самая возрастная команда турнира (28,7 года в среднем) устаёт к концу встречи.

Правда, «Интер» вполне мог и удержать нулевую ничью. Всё решил пенальти на 88-й минуте за фол на Флориане Вирце, которого Алессандро Бастони придержал за футболку. Тот случай, когда и защитник перестарался, и нападающий приукрасил. VAR призвал главного арбитра к монитору, и тот после просмотра видео назначил пенальти, который реализовал Доминик Собослаи.

Сразу после встречи футболисты и тренеры «Интера» облепили судью, которому пришлось даже после финального свистка доставать жёлтую карточку, однако отыграть ситуацию назад уже было нереально. «Ливерпуль» забрал-таки победу. У него, как и у «Интера», теперь 12 очков в таблице.