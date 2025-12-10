Вечер камбэков и сенсационное поражение «Челси». Главное в Лиге чемпионов

Прошедший игровой день Лиги чемпионов подарил нам четыре с половиной камбэка. «Барселона», «Атлетико», «Бавария» и «Аталанта» добились своей цели, а вот пятая команда едва не отыгралась с 1:3. Хотя забила два мяча! Об этом и не только — в нашем дайджесте.

«Кайрат» — вновь без побед

«Кайрат», видимо, так и завершит кампанию без побед. Клуб из Казахстана не смог зацепиться за очки в матче с «Олимпиакосом», хотя до последнего бился за ничью — помогал вратарь Темирлан Анарбеков с семью сейвами за игру. Некоторые из его спасений даже достойны хайлайтов. Пробить кипера удалось только Желсону Мартиншу: португалец забил Анарбекову почти с нулевого угла. В концовке Эль-Кааби мог и увеличить счёт, но марокканец не попал по пустым.

«Бавария» подстраховала Киммиха

В первом тайме команды не подарили болельщикам особого зрелища, потому мюнхенские фанаты самостоятельно подняли себе настрой, устроив пиротехническое шоу — в начале второго тайма «Арена Мюнхен» превратилась в Сайлент-Хилл. Хорошо, что судья не увёл команды в подтрибунку, как это было недавно у «Аякса». Зато хозяева наконец проснулись: сначала Киммих заковырял мяч в свои ворота, а потом партнёры исправили фейл Йозуа. Усерднее всего старался 17-летний Карл, которому за гол вручили MVP матча. А вот Кейн уже третью встречу подряд не забивает в ЛЧ. Пора продавать?

ПСВ не одолел второго топа подряд

Александр Сёрлот Фото: DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

Нидерландцы настолько убедительно прошлись по «Ливерпулю» в прошлом туре, что за «Атлетико» было тревожно. Неспроста: Тиль уже на 10-й минуте закатил в пустые ворота после прострела. Мадридцы раскачались и всё оставшееся время проверяли вратаря Коваржа на прочность. Чех вроде бы и продемонстрировал чудеса (набрал аж шесть спасений), но пропустил три и не спас от проигрыша. 14-матчевая беспроигрышная серия ПСВ — всё.

Чудеса чешской вратарской школы

«Тоттенхэм» разгромил «Славию», не забив ни одного мяча с игры. Автогол, пенальти и пенальти — вот чем порадовала болельщиков команда Томаса Франка. На фоне такого результата как-то затерялась мощная игра ещё одного чешского вратаря — Индржиха Станека. У него целых восемь сейвов. Петр Чех может гордиться новой школой голкиперов.

Уроки реализации от «Монако»

Александр Головин Фото: Valerio Pennicino — UEFA/UEFA via Getty Images

«Монако» едва не повторил печальный матч с «Тоттенхэмом» в 3-м туре. Монегаски всю встречу разрывали соперника, но реализация — просто катастрофа. С «Галатасараем» чуть не повторили: промахивались из выгодных позиций, иногда с нескольких метров. Да ещё и Закария не реализовал пенальти. Всё изменилось после травмы турецкого вратаря Чакыра, который весь матч спасал гостей. Как только на поле вышел его сменщик, Балогун открыл счёт после углового и принёс победу. А мог забить ещё парочку с передач Головина, если бы попадал в ворота.

«Юнион» едва не оформил главный камбэк вечера

Вероятно, самый зрелищный матч дня. «Юнион» неприятно удивил гостей уже на пятой минуте: Халаили на веру пробил в ближний угол и не прогадал. Вскоре «Марсель» стал по классике разрывать на переходных фазах, потом расслабился и едва не упустил победу. Халаили оформил дубль на 71-й, заставив оборону гостей трястись оставшиеся минуты. Дотряслись до ещё двух пропущенных (отличился даже брат Алексиса Мак Аллистера), но «Марсель» спасли видеоповторы: у «Юниона» углядели два офсайда.

Кунде показал «Айнтрахту» стиль

«Барселона» всеми силами пыталась избежать флешбэков из Лиги Европы – 2021/2022. Лапорта сократил количество доступных билетов для гостей, чтобы те вновь не перекричали местных болельщиков. Однако и без них «Айнтрахт» заставил каталонцев напрячься: Кнауфф открыл счёт после быстрой атаки на 21-й и выглядел внушительно в контратаках. Вот только Кунде это не интересовало: француз за три минуты оформил первый дубль в карьере и вытянул победу для «Барсы».

«Ливерпуль» снова одолел топа

Вряд ли данная вывеска удовлетворила зрителей. Команды слишком осторожничали, пытаясь в первую очередь не пропустить. «Ливерпуль» показал чуть больше страсти — на текущем отрезке ему как никогда необходим положительный результат. Позитива едва не придал Конате в первом тайме: многими критикуемый защитник забил после углового, но гол отменили из-за руки Экитике. В концовке фортуна наконец поцеловала мерсисайдцев: Бастони сфолил на Вирце в штрафной, после чего Доминик «Палочка-выручалочка» Собослаи вонзил победный с пенальти. Мхитарян и даже Капелло после игры не согласились с решением судьи.

С «Челси» что-то не так

Энцо Мареска Фото: Carl Recine/Getty Images

На выходных «Аталанта» без шансов проиграла аутсайдеру Серии А, потому в положительный исход для хозяев мало кто верил. Бергамаски же всех удивили: с первых минут врубили мощное давление, чудом не открыв счёт. Не сломались даже после гола от Жоао Педро. Высоченный Скамакка сравнял после навеса, а Де Кетеларе вообще без сопротивления вбежал в штрафную на 83-й и покатил в ближний. Фиксируем новый кризис у Энцо Марески? После разгрома «Барселоны» у лондонцев 0 побед в четырёх матчах.