Нереальные задачи и игровые проблемы. Почему Тихонов покинул «Енисей»

Зима в Лиге PARI началась с метелью, которой выдуло сначала Дениса Бояринцева из «Ротора», а теперь и Андрея Тихонова из «Енисея». Почему вторая отставка была более ожидаемой, чем первая, и причём тут Дмитрий Аленичев?

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

«Енисей» хочет вернуться в РПЛ, но есть нюанс

Первоочередная причина лежит на поверхности — Тихонов оказался слишком далёк от реализации задач клуба на сезон. «Енисей» планировал бороться за выход в Премьер-Лигу. Это не шутка. О таких амбициях ещё летом заявил министр спорта Красноярского края Денис Петровский.

Денис Петровский министр спорта Красноярского края «Цель — борьба за стыковые матчи. Быть в первой четвёрке — задача амбициозная, но реалистичная. Другая цель — сохранять высокий интерес к матчам. Мы регулярно в топ‑3 лиги по посещаемости, даже когда игры проходят в футбольном манеже. Красноярцы любят футбол, у команды преданные и требовательные болельщики. Поэтому играть нужно так, чтобы они постоянно возвращались на трибуны. Селекция выстраивалась под эти задачи. Да, по итогам прошлого сезона клуб лишился сыгранной группы атаки. Но сейчас команду пополнили четыре новичка. Хотя Егора Иванова, конечно, новичком не назовёшь. Менеджмент клуба продолжает поиск перспективных игроков — до сентября ещё есть время при необходимости укрепить позиции».

По итогам первой части чемпионата «Енисей» расположился на 13-м месте, в трёх очках от зоны вылета. Возникает вопрос: а у красноярцев действительно есть ресурсы для борьбы за выход в РПЛ?

Ещё в начале 2025 года Тихонов говорил, что бюджет «Енисея» в два раза меньше 600-700 млн рублей, которые были у «Крыльев Советов» в сезоне-2017/2018 (Тихонов тогда тренировал самарскую команду и добился с ней повышения в классе).

Летом «Енисей» потерял двух ключевых игроков центра поля. Александр Ломакин подписал контракт с «Оренбургом» (и практически сразу после этого перебрался в «Торпедо»), Кирилл Ушатов вернулся в «Родину». Также клуб покинула группа футболистов ротации: Юрий Бавин, Александр Долгов и другие. Взамен «Енисей» подписал девятерых новичков и взял двоих в аренду.

И это была неплохая трансферная кампания. Однако стоимость состава почему-то всё равно упала с € 8,6 млн до € 6,08 млн — это уровень 13-го места в лиге.

Состав «Енисея» не соответствует задачам

Кого из новичков можно назвать реальным усилением для «Енисея»? Лучший среди них — 33-летний Иванов, который уже хорошо знаком красноярской публике. Вместе с Ивановым вернулся форвард Андрей Окладников, однако его потенциал, похоже, так и ограничится уровнем Первой лиги. Отлично вписался опорник с канадским паспортом Амир Батырев, но это фактически первая команда, где он закрепился — в «Сочи» играл крайне нестабильно.

Есть опыт игры в Первой лиге у защитника Артёма Гюрджана — прокачался в «КАМАЗе», однако важно помнить, что челнинцы никогда не метили в РПЛ. Нападающий Вячеслав Кротов был любимчиком Мурата Якина в «Спартаке», но это флешбэки из прошлого. Сейчас его уровень вызывает сомнения. Лучший результат Кротова в Первой лиге — четыре гола за «Волгарь», который в итоге вылетел.

Вячеслав Кротов (в центре) в «Енисее» Фото: ФК «Енисей»

В «Енисей» переехали Иван Зазвонкин («Динамо» Москва) и Ростислав Огиенко («Звезда» Санкт-Петербург), которые подают большие надежды, однако вряд ли способны повлиять на результат здесь и сейчас.

Прошлой зимой «Енисей» покинул нападающий Максим Савельев — сейчас он выступает за «Оренбург». Красноярцы уже давно ведут поиск финишёра. Раскопки привели в чемпионат Сербии. Так возник вариант с 28-летним Лукой Ратковичем. В сезоне-2024/2025 он забил 18 голов в 31 матче за «Дубочицу». Правда, это команда не из Суперлиги. Причём даже в Первой лиге (второй по статусу дивизион) «Дубочица» боролась за выживание. За «Енисей» Раткович отгрузил четыре гола в 17 матчах лиги. Нормальный результат, но без разрыва.

Тихонов неоднократно говорил о кадровых проблемах.

Андрей Тихонов бывший главный тренер «Енисея» «Когда ты занимаешь восьмое место и у тебя забирают твоих лучших футболистов, нужно подкреплять команду такими же игроками, чтобы соответствовать хотя бы тому же месту. Кто-то не адаптировался сразу, кто-то не сразу понял, в какой футбол играет команда — по этим причинам неудачно стартовали в сезоне. Мы сразу начали чемпионат с недобора очков, плелись ниже других команд, отсюда возникала неуверенность в себе и своих способностях, которая уже не давала возможность проявить свои лучшие качества в следующих матчах. Плюс постоянно у нас вылетали игроки из-за травм — то Цесь, то Егор Иванов, то Чуканов, то Мазурин».

Травмы действительной измотали «Енисей». Тот же Иванов, главная надежда и самый мастеровитый футболист из нынешнего состава, из-за травмы ахилла сыграл только в 10 матчах из 21.

Футбол Тихонова не подходит «Енисею»

Всё происходящее в этом сезоне в Красноярске — сплошной диссонанс. Министр спорта говорит, что нужно бороться за выход в РПЛ, несмотря на лишь видимость усиления состава. Ну а Тихонов делал вид, что ничего не изменилось и можно продолжать работу в обычном режиме.

Помните, Дмитрий Аленичев в своё время вывел тульский «Арсенал» в РПЛ, где поставил так называемый «спартаковский футбол»? Тульская команда много владела мячом — кто-то даже видел там легендарные стеночки и забегания. Так вот Тихонов, если брать всех легендарных спартаковцев из 1990-х, максимально близок к такой игре. В прошлом сезоне «Енисей» действительно показывал качество при работе с мячом — стал седьмой командой Первой лиги по среднему владению (52%). Сейчас красноярцы сдали — девятое место и средние 50% контроля. Для прогресса, особенно в таком футболе, нужны качественные исполнители.

Практически после каждого неудачного матча Тихонов оправдывался, утверждая, что футболисты «Енисея» совершают слишком много ошибок в простых ситуациях. Как-то местные журналисты даже набросились на тренера. Ну как же низкий уровень мастерства? У вас футболисты с опытом игры в РПЛ! У Тихонова на лице читалось искреннее удивление — почему его не понимают? Но Андрей Валерьевич с доброй улыбкой отвечал, что дело не в опыте, а именно в неправильных решениях. Все дружат с мячом, с пасом, только не все делают передачи в нужном направлении и в нужное время.

Хотя и к мастерству игроков у Тихонова тоже были вопросы. «Нам залетают иногда невероятные голы, а мы с восьми метров по воротам попасть не можем. Это говорит о разнице в мастерстве. У нас вратарь ошибку на выходе допустил, а наш Масловский в ворота не попал в конце», — сетовал Тихонов после поражения в матче с «Торпедо» (0:1).

Андрей Тихонов Фото: ФК «Енисей»

Если углубиться в статистику, на поверхности, конечно, есть проблемы. «Енисей» — предпоследняя команда лиги и по забитым голам (14), и по ожидаемым. Может, Тихонов выстроил стальную оборону, как Артём Булойчик в «Шиннике»? Нет, «Енисей» — 12-13-й по пропущенным мячам (25) и 15-й – по ожидаемым.

Есть и хорошие новости. Красноярцы вошли в топ-2 по доле выигранных единоборств (52%) и реже всех теряли мяч на своей половине поля. Расположились на шестом месте по возвратам на чужой половине. На мяче и в атаке всё вообще в полном порядке: лучшие по количеству передач, третьи по передачам в финальную треть, пятые по передачам в штрафную, первые по навесам в штрафную и четвертые по ударам из штрафной. А где же голы?

Проблема как раз заключается в мастерстве игроков. Лучший по доставке мяча в штрафную у «Енисея» — Андрей Мазурин, однако точность его навесов — всего 18%. Это довольно средний показатель. В команде есть отличный подающий Александр Масловский с 33% точности кроссов в штрафную, но дальше вскрывается другая проблема — уже упомянутый выше сербский форвард.

Раткович — лучший бомбардир команды. Реализация голевых моментов — 67%, доля ударов в створ — 57%. Невероятные показатели! Да только при 834 сыгранных минутах у него всего шесть голевых моментов и 14 ударов по воротам.

Как при такой кучности доставок мяча в штрафную у нападающего так мало моментов? Пересматриваем эпизоды в атаке — часть этих доставок на самом деле не слишком удобна для нападающих, а тот же Раткович в действительности очень плох в верховых единоборствах. Сербу нужна свобода. Чтобы рядом не было защитников. При малейших помехах Раткович растворяется.

Тихонов так и не придумал, кто в «Енисее» будет основным центрфорвардом. Больше всех в итоге сыграл 20-летний Астемир Хашкулов, который был арендован у «Твери» и лишь в «Енисее» дебютировал в Первой лиге. Вот кем на самом деле усилились красноярцы летом. Очень интересный нападающий — только оцените эту обработку мяча:

«Енисей» поработал на рынке, но вряд ли это усиление под топ-4. Особенно на фоне потенциальных конкурентов. Однако говорить, что Тихонов оказался заложником обстоятельств — тоже заблуждение. Вероятно, он мог отказаться от привычного футбола. Забыть про владение мячом, которое порой становилось слишком стерильным. Чуть больше сосредоточиться на обороне и контратаках.

Тихонов работал в «Енисее» с января 2024-го и был главным старожилом среди тренеров Первой лиги после Кирилла Новикова из «Нефтехимика». Под конец уже стало казаться, что Тихонов затух эмоционально. «Енисей» буднично терял очки. И даже грозный манеж перестал быть смертельным оружием. Из хорошего по сезону — гениальная отсылка к «Брату» Алексея Балабанова. Тихонов показал себя как отличный актёр.

«Ротор» тоже хотел в РПЛ — Бояринцев покинул клуб незадолго до зимней паузы. Может, просто появился тренд на отставки легенд «Спартака» или кто-то расчищает дорогу для Александра Мостового? Журналист Сергей Ильёв называет имена Александра Тарханова, Евгения Калешина и Александра Сторожука (кажется, инсайдеры отправляют его вообще в любой клуб). Даже интересно, кто согласится на работу, где тебе говорят: «Сражаемся за Премьер-Лигу», а в руки дают только сапёрную лопатку вместо нормального вооружения.