Таблица ошибок судей в первой части РПЛ. Больше всех страдает «Спартак»

МИР Российская Премьер-Лига ушла на зимнюю паузу. Чемпионат вернётся уже в 2026 году, а мы пока подводим итоги первой части сезона. Судейство — одна из центральных тем для обсуждения. Как выглядит таблица ошибок арбитров после 18 туров? В тексте приведены данные на основе экспертизы экс-арбитра РПЛ Игоря Федотова.
Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Ошибки, допущенные судьями в 16-м туре
В 16-м туре ни один из арбитров не допустил серьёзную ошибку.
Ошибки, допущенные судьями в 17-м туре
Иван Абросимов ошибочно засчитал гол ЦСКА в ворота «Оренбурга» (2:0).
«На 84-й минуте Абросимов ошибочно засчитал гол в ворота «Оренбурга». Здесь также ответственен арбитр VAR Буланов. Игрок «Оренбурга» первым выпрыгнул вверх, чтобы сыграть в мяч головой. Мусаев, не выпрыгивая и не пытаясь этого сделать, пошёл в него. Произошёл контакт, из-за которого игрок «Оренбурга» не дотянулся до мяча. Пошла вертикальная атака, и фоливший футболист забил гол. Не понимаю, почему это не нарушение для Абросимова, резервного и Буланова. Все действия игрока ЦСКА были направлены на то, чтобы помешать сопернику сыграть в мяч».
Ошибки, допущенные судьями в 18-м туре
Алексей Сухой ошибся и назначил пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в игре с «Пари НН» (0:1).
«Тут у меня есть большие сомнения. Мяч был у Босельи, он финтил, обыгрывал соперника. Он не навешивал в створ! В этот момент в штрафной была борьба: там не было агрессивного действия со стороны защитника, не было очевидной отмашки или чего-то ещё. Оба хватали друг друга за руки, кружились, но ключевое — мяч вообще не шёл в ту зону! Для меня это невозможный пенальти. И, судя по тому, как Сухой объявлял своё решение, он сам не понял, зачем его звали смотреть повтор и почему он назначил пенальти. Ведь он не объяснил, за что он назначен!»
Таблица ошибок судей после 18-го тура
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Спартак»
|3
|0
|-3
|ЦСКА
|3
|1
|-2
|«Акрон»
|3
|1
|-2
|«Крылья Советов»
|1
|0
|-1
|«Ростов»
|1
|0
|-1
|«Оренбург»
|1
|0
|-1
|«Динамо» Москва
|2
|2
|0
|«Зенит»
|0
|0
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Локомотив»
|0
|1
|+1
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Сочи»
|0
|1
|+1
|«Балтика»
|0
|1
|+1
|«Динамо» Махачкала
|1
|2
|+1
|«Пари НН»
|0
|2
|+2
|«Ахмат»
|0
|3
|+3
Ошибки, исправленные VAR в 16-м туре
Сергей Карасёв верно отменил пенальти в ворота ЦСКА в матче со «Спартаком» (0:1).
Сергей Карасёв в дерби «Спартак» — ЦСКА
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Ошибки, исправленные VAR в 17-м туре
Владислав Целовальников назначил пенальти в ворота «Акрона» во встрече с «Пари НН» (1:2) после видеопросмотра.
Иван Абросимов отменил гол ЦСКА в игре с «Оренбургом» (2:0) на 90+2-й минуте, обратившись к VAR.
Сергей Карасёв поставил пенальти на 50-й минуте встречи «Краснодара» и «Крыльев Советов» (5:0), воспользовавшись подсказкой от видеоассистентов.
Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота «Ростова» на 37-й минуте игры с «Локомотивом» (1:3). А во втором тайме после подсказки от VAR поставил 11-метровый уже в пользу южан.
Егор Егоров отменил гол махачкалинского «Динамо» во встрече с «Сочи» (0:0) из-за игры рукой в начальной фазе атаки.
Ошибки, исправленные VAR в 18-м туре
Судья Инал Танашев верно отменил гол защитника московского «Динамо» Николаса Маричаля в ворота «Спартака» (1:1).
Павел Кукуян исправил две ошибки в матче «Зенит» – «Акрон»: в первом тайме удалил защитника гостей Йонуца Неделчяру, а после перерыва верно отменил пенальти в ворота тольяттинцев.
Павел Кукуян в матче «Зенит» — «Акрон»
Фото: РИА Новости
Евгений Кукуляк правильно назначил пенальти в ворота «Сочи» после подсказки VAR в игре с «Локомотивом» (2:4).
Антон Фролов указал на «точку» в матче «Балтика» – «Крылья Советов» (2:0), увидев на повторе игру рукой у футболиста самарцев.
Таблица ошибок, исправленных VAR
|Команда
|Исправления против команды
|Исправления в пользу команды
|Разница
|«Динамо» Махачкала
|5
|0
|-5
|«Ахмат»
|5
|1
|-4
|«Локомотив»
|7
|5
|-2
|«Крылья Советов»
|3
|1
|-2
|«Сочи»
|7
|6
|-1
|«Спартак»
|6
|5
|-1
|«Пари НН»
|5
|4
|-1
|«Зенит»
|5
|4
|-1
|«Рубин»
|3
|2
|-1
|ЦСКА
|4
|4
|0
|«Краснодар»
|3
|3
|0
|«Динамо» Москва
|2
|2
|0
|«Ростов»
|4
|6
|+2
|«Балтика»
|0
|4
|+4
|«Акрон»
|3
|8
|+5
|«Оренбург»
|1
|8
|+7