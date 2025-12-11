Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

РПЛ, таблица ошибок судей после 18-го тура, против каких команд арбитры ошибаются чаще всего, Спартак, ЦСКА, Зенит, Краснодар

Таблица ошибок судей в первой части РПЛ. Больше всех страдает «Спартак»
Никита Паглазов
Таблица ошибок судей после 18-го тура РПЛ
Арбитры больше всего «помогали» «Ахмату». А VAR обожает «Оренбург».

МИР Российская Премьер-Лига ушла на зимнюю паузу. Чемпионат вернётся уже в 2026 году, а мы пока подводим итоги первой части сезона. Судейство — одна из центральных тем для обсуждения. Как выглядит таблица ошибок арбитров после 18 туров? В тексте приведены данные на основе экспертизы экс-арбитра РПЛ Игоря Федотова.

Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Как менялась таблица:
Как же пострадал «Спартак»! Таблица судейских ошибок после двух туров РПЛ Как же пострадал «Спартак»! Таблица судейских ошибок после двух туров РПЛ
Таблица судейских ошибок после пяти туров РПЛ. «Спартаку» и ЦСКА не везёт больше других! Таблица судейских ошибок после пяти туров РПЛ. «Спартаку» и ЦСКА не везёт больше других!
Кому в РПЛ судьи помогают чаще других? Таблица ошибок арбитров после 6-го тура Кому в РПЛ судьи помогают чаще других? Таблица ошибок арбитров после 6-го тура
Таблица судейских ошибок после восьми туров РПЛ. На вершине — два топ-клуба Таблица судейских ошибок после восьми туров РПЛ. На вершине — два топ-клуба
Таблица ошибок судей после 9-го тура. VAR больно бьёт по аутсайдерам! Таблица ошибок судей после 9-го тура. VAR больно бьёт по аутсайдерам!
Таблица ошибок арбитров в РПЛ после 10-го тура. Кому судьи помогают чаще других? Таблица ошибок арбитров в РПЛ после 10-го тура. Кому судьи помогают чаще других?
Таблица ошибок арбитров в РПЛ после 11 туров. «Динамо» впервые пострадало Таблица ошибок арбитров в РПЛ после 11 туров. «Динамо» впервые пострадало
У Карпина есть повод ругать арбитров. Таблица ошибок судей РПЛ после 12-го тура У Карпина есть повод ругать арбитров. Таблица ошибок судей РПЛ после 12-го тура
«Спартак» и ЦСКА страдают чаще других! Таблица судейских ошибок после первого круга РПЛ «Спартак» и ЦСКА страдают чаще других! Таблица судейских ошибок после первого круга РПЛ

Ошибки, допущенные судьями в 16-м туре

В 16-м туре ни один из арбитров не допустил серьёзную ошибку.

Ошибки, допущенные судьями в 17-м туре

Иван Абросимов ошибочно засчитал гол ЦСКА в ворота «Оренбурга» (2:0).

Игорь Федотов
Игорь Федотов
бывший арбитр РПЛ

«На 84-й минуте Абросимов ошибочно засчитал гол в ворота «Оренбурга». Здесь также ответственен арбитр VAR Буланов. Игрок «Оренбурга» первым выпрыгнул вверх, чтобы сыграть в мяч головой. Мусаев, не выпрыгивая и не пытаясь этого сделать, пошёл в него. Произошёл контакт, из-за которого игрок «Оренбурга» не дотянулся до мяча. Пошла вертикальная атака, и фоливший футболист забил гол. Не понимаю, почему это не нарушение для Абросимова, резервного и Буланова. Все действия игрока ЦСКА были направлены на то, чтобы помешать сопернику сыграть в мяч».

Ошибки, допущенные судьями в 18-м туре

Алексей Сухой ошибся и назначил пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в игре с «Пари НН» (0:1).

Игорь Федотов
Игорь Федотов
бывший арбитр РПЛ

«Тут у меня есть большие сомнения. Мяч был у Босельи, он финтил, обыгрывал соперника. Он не навешивал в створ! В этот момент в штрафной была борьба: там не было агрессивного действия со стороны защитника, не было очевидной отмашки или чего-то ещё. Оба хватали друг друга за руки, кружились, но ключевое — мяч вообще не шёл в ту зону! Для меня это невозможный пенальти. И, судя по тому, как Сухой объявлял своё решение, он сам не понял, зачем его звали смотреть повтор и почему он назначил пенальти. Ведь он не объяснил, за что он назначен!»

Таблица ошибок судей после 18-го тура

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Спартак»30-3
ЦСКА31-2
«Акрон»31-2
«Крылья Советов»10-1
«Ростов»10-1
«Оренбург»10-1
«Динамо» Москва220
«Зенит»000
«Рубин»000
«Локомотив»01+1
«Краснодар»01+1
«Сочи»01+1
«Балтика»01+1
«Динамо» Махачкала12+1
«Пари НН»02+2
«Ахмат»03+3

Ошибки, исправленные VAR в 16-м туре

Сергей Карасёв верно отменил пенальти в ворота ЦСКА в матче со «Спартаком» (0:1).

Сергей Карасёв в дерби «Спартак» — ЦСКА

Сергей Карасёв в дерби «Спартак» — ЦСКА

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ошибки, исправленные VAR в 17-м туре

Владислав Целовальников назначил пенальти в ворота «Акрона» во встрече с «Пари НН» (1:2) после видеопросмотра.

Иван Абросимов отменил гол ЦСКА в игре с «Оренбургом» (2:0) на 90+2-й минуте, обратившись к VAR.

Сергей Карасёв поставил пенальти на 50-й минуте встречи «Краснодара» и «Крыльев Советов» (5:0), воспользовавшись подсказкой от видеоассистентов.

Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота «Ростова» на 37-й минуте игры с «Локомотивом» (1:3). А во втором тайме после подсказки от VAR поставил 11-метровый уже в пользу южан.

Егор Егоров отменил гол махачкалинского «Динамо» во встрече с «Сочи» (0:0) из-за игры рукой в начальной фазе атаки.

Ошибки, исправленные VAR в 18-м туре

Судья Инал Танашев верно отменил гол защитника московского «Динамо» Николаса Маричаля в ворота «Спартака» (1:1).

Павел Кукуян исправил две ошибки в матче «Зенит» – «Акрон»: в первом тайме удалил защитника гостей Йонуца Неделчяру, а после перерыва верно отменил пенальти в ворота тольяттинцев.

Павел Кукуян в матче «Зенит» — «Акрон»

Павел Кукуян в матче «Зенит» — «Акрон»

Фото: РИА Новости

Евгений Кукуляк правильно назначил пенальти в ворота «Сочи» после подсказки VAR в игре с «Локомотивом» (2:4).

Антон Фролов указал на «точку» в матче «Балтика» – «Крылья Советов» (2:0), увидев на повторе игру рукой у футболиста самарцев.

Таблица ошибок, исправленных VAR

КомандаИсправления против командыИсправления в пользу командыРазница
«Динамо» Махачкала50-5
«Ахмат»51-4
«Локомотив»75-2
«Крылья Советов»31-2
«Сочи»76-1
«Спартак»65-1
«Пари НН»54-1
«Зенит»54-1
«Рубин»32-1
ЦСКА440
«Краснодар»330
«Динамо» Москва220
«Ростов»46+2
«Балтика»04+4
«Акрон»38+5
«Оренбург»18+7
Таблица РПЛ после 18 туров
Реклама
О рекламодателе
18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanymahvnE
Выиграй яблочный смартфон 17
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android