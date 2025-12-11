Арбитры больше всего «помогали» «Ахмату». А VAR обожает «Оренбург».

Таблица ошибок судей в первой части РПЛ. Больше всех страдает «Спартак»

МИР Российская Премьер-Лига ушла на зимнюю паузу. Чемпионат вернётся уже в 2026 году, а мы пока подводим итоги первой части сезона. Судейство — одна из центральных тем для обсуждения. Как выглядит таблица ошибок арбитров после 18 туров? В тексте приведены данные на основе экспертизы экс-арбитра РПЛ Игоря Федотова.

Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Ошибки, допущенные судьями в 16-м туре

В 16-м туре ни один из арбитров не допустил серьёзную ошибку.

Ошибки, допущенные судьями в 17-м туре

Иван Абросимов ошибочно засчитал гол ЦСКА в ворота «Оренбурга» (2:0).

Игорь Федотов бывший арбитр РПЛ «На 84-й минуте Абросимов ошибочно засчитал гол в ворота «Оренбурга». Здесь также ответственен арбитр VAR Буланов. Игрок «Оренбурга» первым выпрыгнул вверх, чтобы сыграть в мяч головой. Мусаев, не выпрыгивая и не пытаясь этого сделать, пошёл в него. Произошёл контакт, из-за которого игрок «Оренбурга» не дотянулся до мяча. Пошла вертикальная атака, и фоливший футболист забил гол. Не понимаю, почему это не нарушение для Абросимова, резервного и Буланова. Все действия игрока ЦСКА были направлены на то, чтобы помешать сопернику сыграть в мяч».

Ошибки, допущенные судьями в 18-м туре

Алексей Сухой ошибся и назначил пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в игре с «Пари НН» (0:1).

Игорь Федотов бывший арбитр РПЛ «Тут у меня есть большие сомнения. Мяч был у Босельи, он финтил, обыгрывал соперника. Он не навешивал в створ! В этот момент в штрафной была борьба: там не было агрессивного действия со стороны защитника, не было очевидной отмашки или чего-то ещё. Оба хватали друг друга за руки, кружились, но ключевое — мяч вообще не шёл в ту зону! Для меня это невозможный пенальти. И, судя по тому, как Сухой объявлял своё решение, он сам не понял, зачем его звали смотреть повтор и почему он назначил пенальти. Ведь он не объяснил, за что он назначен!»

Таблица ошибок судей после 18-го тура

Команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды Разница «Спартак» 3 0 -3 ЦСКА 3 1 -2 «Акрон» 3 1 -2 «Крылья Советов» 1 0 -1 «Ростов» 1 0 -1 «Оренбург» 1 0 -1 «Динамо» Москва 2 2 0 «Зенит» 0 0 0 «Рубин» 0 0 0 «Локомотив» 0 1 +1 «Краснодар» 0 1 +1 «Сочи» 0 1 +1 «Балтика» 0 1 +1 «Динамо» Махачкала 1 2 +1 «Пари НН» 0 2 +2 «Ахмат» 0 3 +3

Ошибки, исправленные VAR в 16-м туре

Сергей Карасёв верно отменил пенальти в ворота ЦСКА в матче со «Спартаком» (0:1).

Сергей Карасёв в дерби «Спартак» — ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ошибки, исправленные VAR в 17-м туре

Владислав Целовальников назначил пенальти в ворота «Акрона» во встрече с «Пари НН» (1:2) после видеопросмотра.

Иван Абросимов отменил гол ЦСКА в игре с «Оренбургом» (2:0) на 90+2-й минуте, обратившись к VAR.

Сергей Карасёв поставил пенальти на 50-й минуте встречи «Краснодара» и «Крыльев Советов» (5:0), воспользовавшись подсказкой от видеоассистентов.

Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота «Ростова» на 37-й минуте игры с «Локомотивом» (1:3). А во втором тайме после подсказки от VAR поставил 11-метровый уже в пользу южан.

Егор Егоров отменил гол махачкалинского «Динамо» во встрече с «Сочи» (0:0) из-за игры рукой в начальной фазе атаки.

Ошибки, исправленные VAR в 18-м туре

Судья Инал Танашев верно отменил гол защитника московского «Динамо» Николаса Маричаля в ворота «Спартака» (1:1).

Павел Кукуян исправил две ошибки в матче «Зенит» – «Акрон»: в первом тайме удалил защитника гостей Йонуца Неделчяру, а после перерыва верно отменил пенальти в ворота тольяттинцев.

Павел Кукуян в матче «Зенит» — «Акрон» Фото: РИА Новости

Евгений Кукуляк правильно назначил пенальти в ворота «Сочи» после подсказки VAR в игре с «Локомотивом» (2:4).

Антон Фролов указал на «точку» в матче «Балтика» – «Крылья Советов» (2:0), увидев на повторе игру рукой у футболиста самарцев.

Таблица ошибок, исправленных VAR