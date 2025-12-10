Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 11 декабря 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: россияне в Лиге Европы, «Чикаго» — «Рейнджерс» в НХЛ, биатлон и НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 11 декабря 2025 года
Комментарии
За чем следить 11 декабря: КР по лыжным гонкам, «Лейкерс» против «Сан-Антонио», «Штурм» — «Црвена Звезда» и «Сельта» — «Болонья»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 11 декабря в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:30: «Чикаго Блэкхоукс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2025, четверг. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: обойдёт ли Панарин Крайдера в списке лучших бомбардиров «Рейнджерс»?

«Рейнджерс» отмучились в домашней серии, проиграв оба матча в овертайме. В «Мэдисон Сквер Гарден» на протяжении всего сезона результаты у них не идут, даже несмотря на неплохую игру, но в случае победы в Чикаго они могут запросто поправить своё турнирное положение. Смотрим за Артемием Панариным, который набирает очки четыре встречи подряд, а следующее результативное действие принесёт ему единоличное 10-е место в списке бомбардиров клуба всех времён.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Сейчас он делит его с Крисом Крайдером:
Панарин вышел на 10-е место по очкам в истории «Рейнджерс»

🏒 5:00: «Юта Мамонт» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2025, четверг. 05:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли «Флорида» взлёт?

«Флорида» стала оживать, взяла две встречи подряд, сначала выдав сумасшедший камбэк с «Коламбусом», а потом продемонстрировав безупречную игру в обороне в матче с «Айлендерс». Время закреплять успех, тем более что «Юте» Бобровский ещё ни разу не проигрывал.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
В плотной борьбе на Востоке «Пантерз», даже потеряв двух звёзд, держатся на плаву:
Действующий чемпион НХЛ идёт вне зоны плей-офф. Стоит ли беспокоиться за «Флориду»?
Действующий чемпион НХЛ идёт вне зоны плей-офф. Стоит ли беспокоиться за «Флориду»?

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
11 декабря 2025, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет в полуфинал Кубка НБА?

«Лейкерс» и «Сан-Антонио» сыграют в полуфинале Кубка НБА. Оба клуба находятся в шикарной форме, но у «озёрников» чуть лучший результат в чемпионате — третье место на Западе против пятого — у «шпор». Дончич, Леброн и Ривз в строю, значит, техасцам не позавидуешь. Кому удастся выйти в полуфинал?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Первый полуфиналист Кубка НБА:
«Орландо» без еврозвезды пережил ужасный старт. Но неожиданный герой затащил концовку!
Видео
«Орландо» без еврозвезды пережил ужасный старт. Но неожиданный герой затащил концовку!

🎿 9:00: Лыжные гонки, Кубок России, этап 3, классический стиль, 10 км, женщины и 15 км, мужчины

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 3, Чусовой, Россия
Женщины. 10 км. Классический стиль
11 декабря 2025, четверг. 09:00 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 3, Чусовой, Россия
Мужчины. 15 км. Классический стиль
11 декабря 2025, четверг. 10:30 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли Большунов победить без Коростелёва?

В Чусовом в формате мини-тура стартует третий этап Кубка России. В нём не примут участия обладатели действующие обладатели трофея — Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, они улетели в Давос на Кубок мира. Нет в заявке и лидера молодёжного зачёта Екатерины Никитиной. Все остальные должны стартовать — разве что FIS внезапно расщедрится на нейтральные статусы, и российские лыжники/лыжницы отправятся вслед за Савелием и Дарьей. А главные интриги — сможет ли Вероника Степанова бросить вызов Алине Пеклецовой (олимпийская чемпионка обещала), и сумеет ли Александр Большунов выиграть в отсутствие главного соперника и раздражителя.

Статистика Кубка России по лыжным гонкам
В Тюмени Большунов проиграл Коростелёву:
Александр Большунов вернулся! Но проиграл бешеный финиш Савелию Коростелёву
Александр Большунов вернулся! Но проиграл бешеный финиш Савелию Коростелёву

🎯 10:00: Биатлон, Кубок России, этап 2, индивидуальная гонка, 15 км, женщины

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень
Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
11 декабря 2025, четверг. 10:00 МСК
Не началось

Интрига: кто будет бороться за роль лидера сборной России?

Из четырёх личных гонок на старте зимнего сезона россиянки смогли выиграть только одну, три другие остались за спортсменками из Беларуси. А в сборной России достаточно претенденток на золото. Наталия Шевченко, Анастасия Халили, Ирина Казакевич, Виктория Метеля – и это ещё не полный список. Если учитывать позитивные подвижки в лыжах, можно предполагать, что и в биатлоне к концу зимы кто-то сможет выступать на международных соревнованиях. И тогда роль лидера российских соревнований станет особенно важной. Но кто её займёт – пока вопрос.

Статистика Кубка России по биатлону
Наш женский биатлон — огонь!
В российском женском биатлоне бешеная конкуренция. Кто способен забрать главные трофеи?
В российском женском биатлоне бешеная конкуренция. Кто способен забрать главные трофеи?

⚽️ 20:45: «Штурм» — «Црвена Звезда», Лига Европы, общий этап, 6-й тур

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2025, четверг. 20:45 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: одержит ли «Црвена Звезда» третью победу подряд?

«Црвена Звезда» набрала семь очков в общем этапе Лиги Европы, все — на своём поле. Клуб из Белграда одержал две победы подряд с одинаковым счётом 1:0. В первом случае он справился с «Лиллем», во втором — с ФКСБ. У «Штурма» похожая ситуация. Команда набрала все очки в общем этапе (четыре) на своём поле. Сейчас клуб из Граца располагается за пределами зоны плей-офф, а соперник — в топ-24. Любопытно, что и те, и другие забили по четыре мяча в турнире.

Статистика Лиги Европы
Верите в такое возвращение?
Экс-тренер «Спартака» Станкович может вновь возглавить «Црвену Звезду» — Sportklub

⚽️ 20:45: «Лудогорец» — ПАОК, Лига Европы, общий этап, 6-й тур

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2025, четверг. 20:45 МСК
Лудогорец
Разград, Болгария
Не начался
ПАОК
Салоники, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Чалов и Оздоев помогут ПАОКу продлить серию без поражений?

Греческий клуб, за который выступают россияне Фёдор Чалов и Магомед Оздоев, стартовал в общем этапе с того, что набрал только одно очко в двух турах. Однако после этого команда Рэзвана Луческу одолела «Лилль» (4:3), «Янг Бойз» (4:0) и поделил очки с «Бранном» (1:1). ПАОК располагается в зоне плей-офф, а его отставание от первой восьмёрки составляет только два очка. «Лудогорец» начал общий этап с победы, после чего проиграл три раза подряд. Однако в прошлом туре болгарский клуб неожиданно прибил на своём поле «Сельту» (3:2). Благодаря такому результату команда приблизилась к зоне плей-офф. Обращает на себя внимание то, что «Лудогорец» достаточно много пропускает — 11 мячей.

Статистика Лиги Европы
Оздоев очень хорош в чемпионате Греции:
Дубль Оздоева позволил ПАОКу переиграть «Левадиакос» в чемпионате Греции

🎦 ⚽️ 23:00: «Сельта» — «Болонья», Лига Европы, общий этап, 6-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Сельта
Виго, Испания
Не начался
Болонья
Болонья, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в битве клубов из топ-лиг?

В прошлом туре «Сельта» уступила в Болгарии «Лудогорцу» (2:3) и прервала победную серию из трёх матчей. Сейчас испанская команда находится на 14-й строчке в таблице общего этапа, а «Болонья» — на 18-й. Итальянский клуб проиграл «Астон Вилле» (0:1) в 1-м туре, после чего одержал две победы и дважды поделил очки с соперниками. В конце ноября «Болонья» разгромила австрийский «Зальцбург» — 4:1. «Сельта» достаточно много забивает (11 голов), однако и пропускает достаточно (семь раз). А вот встречи с участием «Болоньи» получаются менее результативными. Команда забила семь мячей, а пропустила четыре.

Статистика Лиги Европы
Чем запомнился европейский уикенд:
Сенсации АПЛ, падение «Атлетико» и «Реала», первый провал Спаллетти. Главное в еврофутболе
Видео
Сенсации АПЛ, падение «Атлетико» и «Реала», первый провал Спаллетти. Главное в еврофутболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android