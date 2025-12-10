Топ-события четверга: россияне в Лиге Европы, «Чикаго» — «Рейнджерс» в НХЛ, биатлон и НБА

За чем следить 11 декабря: КР по лыжным гонкам, «Лейкерс» против «Сан-Антонио», «Штурм» — «Црвена Звезда» и «Сельта» — «Болонья»!

🏒 3:30: «Чикаго Блэкхоукс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: обойдёт ли Панарин Крайдера в списке лучших бомбардиров «Рейнджерс»?

«Рейнджерс» отмучились в домашней серии, проиграв оба матча в овертайме. В «Мэдисон Сквер Гарден» на протяжении всего сезона результаты у них не идут, даже несмотря на неплохую игру, но в случае победы в Чикаго они могут запросто поправить своё турнирное положение. Смотрим за Артемием Панариным, который набирает очки четыре встречи подряд, а следующее результативное действие принесёт ему единоличное 10-е место в списке бомбардиров клуба всех времён.

Сейчас он делит его с Крисом Крайдером: Панарин вышел на 10-е место по очкам в истории «Рейнджерс»

🏒 5:00: «Юта Мамонт» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продолжит ли «Флорида» взлёт?

«Флорида» стала оживать, взяла две встречи подряд, сначала выдав сумасшедший камбэк с «Коламбусом», а потом продемонстрировав безупречную игру в обороне в матче с «Айлендерс». Время закреплять успех, тем более что «Юте» Бобровский ещё ни разу не проигрывал.

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто выйдет в полуфинал Кубка НБА?

«Лейкерс» и «Сан-Антонио» сыграют в полуфинале Кубка НБА. Оба клуба находятся в шикарной форме, но у «озёрников» чуть лучший результат в чемпионате — третье место на Западе против пятого — у «шпор». Дончич, Леброн и Ривз в строю, значит, техасцам не позавидуешь. Кому удастся выйти в полуфинал?

🎿 9:00: Лыжные гонки, Кубок России, этап 3, классический стиль, 10 км, женщины и 15 км, мужчины

Интрига: сможет ли Большунов победить без Коростелёва?

В Чусовом в формате мини-тура стартует третий этап Кубка России. В нём не примут участия обладатели действующие обладатели трофея — Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, они улетели в Давос на Кубок мира. Нет в заявке и лидера молодёжного зачёта Екатерины Никитиной. Все остальные должны стартовать — разве что FIS внезапно расщедрится на нейтральные статусы, и российские лыжники/лыжницы отправятся вслед за Савелием и Дарьей. А главные интриги — сможет ли Вероника Степанова бросить вызов Алине Пеклецовой (олимпийская чемпионка обещала), и сумеет ли Александр Большунов выиграть в отсутствие главного соперника и раздражителя.

🎯 10:00: Биатлон, Кубок России, этап 2, индивидуальная гонка, 15 км, женщины

Интрига: кто будет бороться за роль лидера сборной России?

Из четырёх личных гонок на старте зимнего сезона россиянки смогли выиграть только одну, три другие остались за спортсменками из Беларуси. А в сборной России достаточно претенденток на золото. Наталия Шевченко, Анастасия Халили, Ирина Казакевич, Виктория Метеля – и это ещё не полный список. Если учитывать позитивные подвижки в лыжах, можно предполагать, что и в биатлоне к концу зимы кто-то сможет выступать на международных соревнованиях. И тогда роль лидера российских соревнований станет особенно важной. Но кто её займёт – пока вопрос.

⚽️ 20:45: «Штурм» — «Црвена Звезда», Лига Европы, общий этап, 6-й тур

Интрига: одержит ли «Црвена Звезда» третью победу подряд?

«Црвена Звезда» набрала семь очков в общем этапе Лиги Европы, все — на своём поле. Клуб из Белграда одержал две победы подряд с одинаковым счётом 1:0. В первом случае он справился с «Лиллем», во втором — с ФКСБ. У «Штурма» похожая ситуация. Команда набрала все очки в общем этапе (четыре) на своём поле. Сейчас клуб из Граца располагается за пределами зоны плей-офф, а соперник — в топ-24. Любопытно, что и те, и другие забили по четыре мяча в турнире.

⚽️ 20:45: «Лудогорец» — ПАОК, Лига Европы, общий этап, 6-й тур

Интрига: Чалов и Оздоев помогут ПАОКу продлить серию без поражений?

Греческий клуб, за который выступают россияне Фёдор Чалов и Магомед Оздоев, стартовал в общем этапе с того, что набрал только одно очко в двух турах. Однако после этого команда Рэзвана Луческу одолела «Лилль» (4:3), «Янг Бойз» (4:0) и поделил очки с «Бранном» (1:1). ПАОК располагается в зоне плей-офф, а его отставание от первой восьмёрки составляет только два очка. «Лудогорец» начал общий этап с победы, после чего проиграл три раза подряд. Однако в прошлом туре болгарский клуб неожиданно прибил на своём поле «Сельту» (3:2). Благодаря такому результату команда приблизилась к зоне плей-офф. Обращает на себя внимание то, что «Лудогорец» достаточно много пропускает — 11 мячей.

Оздоев очень хорош в чемпионате Греции: Дубль Оздоева позволил ПАОКу переиграть «Левадиакос» в чемпионате Греции

🎦 ⚽️ 23:00: «Сельта» — «Болонья», Лига Европы, общий этап, 6-й тур

Интрига: кто победит в битве клубов из топ-лиг?

В прошлом туре «Сельта» уступила в Болгарии «Лудогорцу» (2:3) и прервала победную серию из трёх матчей. Сейчас испанская команда находится на 14-й строчке в таблице общего этапа, а «Болонья» — на 18-й. Итальянский клуб проиграл «Астон Вилле» (0:1) в 1-м туре, после чего одержал две победы и дважды поделил очки с соперниками. В конце ноября «Болонья» разгромила австрийский «Зальцбург» — 4:1. «Сельта» достаточно много забивает (11 голов), однако и пропускает достаточно (семь раз). А вот встречи с участием «Болоньи» получаются менее результативными. Команда забила семь мячей, а пропустила четыре.