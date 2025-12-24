Главные отставки тренеров в 2025 году

Даже победа в еврокубке не спасает.

Продолжаем подводить итоги 2025-го. Сегодня поговорим о тренерских отставках.

Деян Станкович всё-таки покинул «Спартак», хотя сменой тренера красно-белые давно не удивляют. Помимо расставания с сербом, в Российской Премьер-Лиге случилось ещё несколько громких отставок, а Валерий Карпин ушёл по обоюдному согласию сторон. Не уволен, но случай действительно яркий.

В АПЛ недостаточно даже выигранного еврокубка, чтобы удержаться на посту. В итальянской Серии А, как и в немецкой Бундеслиге, ведущие клубы тоже шли на резкую смену курса.

Какими получились самые громкие отставки в этом году – смотрите в нашей подборке.