Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Самые громкие увольнения тренеров в футболе в 2025 году: Деян Станкович, Игор Тудор, Ангелос Постекоглу, Хулен Лопетеги

Главные отставки тренеров в 2025 году
Иван Бровар
Деян Станкович
Даже победа в еврокубке не спасает.

Продолжаем подводить итоги 2025-го. Сегодня поговорим о тренерских отставках.

Деян Станкович всё-таки покинул «Спартак», хотя сменой тренера красно-белые давно не удивляют. Помимо расставания с сербом, в Российской Премьер-Лиге случилось ещё несколько громких отставок, а Валерий Карпин ушёл по обоюдному согласию сторон. Не уволен, но случай действительно яркий.

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

В АПЛ недостаточно даже выигранного еврокубка, чтобы удержаться на посту. В итальянской Серии А, как и в немецкой Бундеслиге, ведущие клубы тоже шли на резкую смену курса.

Какими получились самые громкие отставки в этом году – смотрите в нашей подборке.

Реклама
О рекламодателе
18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanymahvnE
Выиграй яблочный смартфон 17
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android