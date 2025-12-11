Расклады на выход в плей-офф ЛЧ после шести туров. Проблемы у «Барсы» и сенсация в топ-8

В Лиге чемпионов команды провели шесть из восьми туров на общем этапе. Осталось – по два матча в 2026 году, а дальше уже стыковой раунд. Прикидывать расклады или шансы на проход дальше – любимое дело и болельщиков, и журналистов. Этим мы и займёмся: узнаем, кто ближе к квалификации в 1/8 финала напрямую, кто – через стыки, а кто должен вылететь.

Сперва напомним регламент в случае равенства очков. Вот какие показатели приоритетны:

Разница мячей; Забитые мячи; Голы на выезде; Победы; Победы на выезде; Очки, заработанные соперниками*; Разница забитых и пропущенных мячей соперников*; Голы, забитые соперниками*; Дисциплинарные баллы; Коэффициент клуба.

*речь обо всех восьми соперниках каждого клуба. Если условные «Бавария» и «Арсенал» набрали по 21 очку и равны по первым пяти пунктам, то будут учитываться результаты их восьми соперников на общем этапе турнира. Выше окажется клуб, соперники которого выступили лучше.

На первом месте в таблице находится «Арсенал». Лондонцы — единственные, кто одержал шесть побед в шести турах. Они уже точно идут дальше. Следом – «Бавария» с 15 очками. Далее — группа из «ПСЖ», «Манчестер Сити» и… «Аталанты». Да, итальянцы сенсационно идут в топ-8, набрав 13 очков в шести матчах (как и французы с англичанами). А на местах с шестого по девятое расположились «Интер», «Реал», «Атлетико» и «Ливерпуль» (у всех — по 12 очков).

Из грандов проблемы сразу у двух команд — у «Барселоны» и «Ювентуса». Каталонцы идут лишь на 15-м месте с 10 очками, туринцы — 17-е (9). Даже две победы на финише общего этапа не гарантируют им прямой выход в 1/8 финала. Высока вероятность, что «Барса» и «Юве» отправятся в стыки. Не так много шансов на попадание в топ-24 осталось у «Айнтрахта» и «Брюгге» (у обеих команд по четыре очка). А «Будё-Глимт», «Славии», «Аяксу» (у всех – по три очка), «Вильярреалу» и «Кайрату» (у обеих – по одному очку) попасть в стыковой раунд поможет только чудо.

Турнирная таблица общего этапа ЛЧ-2025/2026

Какие расклады на выход в плей-офф и стыки?

Аналитики из Sport Meets Data после 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов обрисовали шансы клубов на выход в стыки и в 1/8 финала (напрямую или после стыкового раунда). Ориентировочная таблица по результатам моделирования (специальный процесс симуляции всех матчей до конца турнира) выглядит следующим образом.

Место (ожидаемое) Клуб Выход в 1/8 финала Выход в стыки 1 «Арсенал» 100% – 2 «Бавария» 99,8% 0,9% 3 «Манчестер Сити» 97,9% 9,9% 4 «ПСЖ» 96,9% 17,4% 5 «Ливерпуль» 91,3% 37,2% 6 «Реал» 90,1% 38% 7 «Атлетико» 86,8% 41,2% 8 «Барселона» 86,4% 57,7% 9 «Интер» 83,9% 61,1% 10 «Аталанта» 82,7% 38,9% 11 «Челси» 75,8% 75% 12 «Боруссия» Дортмунд 73,3% 75,6% 13 «Ньюкасл» 67,1% 89,6% 14 «Тоттенхэм» 67% 76,2% 15 «Байер» 56,4% 96,5% 16 «Спортинг» 55,1% 91,3% 17 «Ювентус» 47,7% 95,5% 18 «Марсель» 46,2% 93,9% 19 «Наполи» 38,9% 79,5% 20 «ПСВ Эйндховен» 36,6% 81,9% 21 «Монако» 30,2% 93,8% 22 «Галатасарай» 26,6% 92,4% 23 «Бенфика» 18,6% 48,1% 24 «Брюгге» 8,3% 30,8% 25 «Атлетик» 6,7% 22,1% 26 «Олимпиакос» 6,2% 23,8% 27 «Юнион» 6,1% 21,2% 28 «Айнтрахт» 5,8% 19,1% 29 «Карабах» 4,4% 38,3% 30 «Копенгаген» 3,1% 24,3% 31 «Пафос» 2,2% 21,4% 32 «Славия» Прага 1,2% 4,9% 33 «Будё-Глимт» 0,3% 1,5% 34 «Аякс» 0,2% 1,3% 35 «Вильярреал» – 0,1% 36 «Кайрат» – –

Команды в таблице расположены по следующему принципу: выше находится тот клуб, чьи шансы на выход в 1/8 финала оцениваются выше, чем у соперников . Например, «Брюгге» находится в таблице выше «Карабаха», потому что шансов пройти в 1/8 финала (в том числе через стыки) у бельгийского клуба больше, чем у азербайджанского. Однако шансов попасть именно в топ-24 при этом больше у «Карабаха».

Кто входит в топ претендентов на победу в Лиге чемпионов?

По версии Sport Meets Data, главный претендент на титул — «Арсенал» (21,8%). За ним в топ-6 расположились «Бавария» (15,7%), «ПСЖ» (12,6%), «Манчестер Сити» (11,5%) и «Ливерпуль» с «Барселоной» (у обеих команд — по 6,2%). Без больших сюрпризов.