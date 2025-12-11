Расклады на выход в плей-офф ЛЧ после шести туров. Проблемы у «Барсы» и сенсация в топ-8

Скидки
Лига чемпионов — 2025/2026, расклады на выход в плей-офф и стыковые матчи после шести туров, таблица, регламент

Никита Паглазов
ЛЧ-2025/2026, расклады на выход в плей-офф
«Арсенал» прекрасно устроился. И даже у «Карабаха» всё неплохо!

В Лиге чемпионов команды провели шесть из восьми туров на общем этапе. Осталось – по два матча в 2026 году, а дальше уже стыковой раунд. Прикидывать расклады или шансы на проход дальше – любимое дело и болельщиков, и журналистов. Этим мы и займёмся: узнаем, кто ближе к квалификации в 1/8 финала напрямую, кто – через стыки, а кто должен вылететь.

Сперва напомним регламент в случае равенства очков. Вот какие показатели приоритетны:

  1. Разница мячей;
  2. Забитые мячи;
  3. Голы на выезде;
  4. Победы;
  5. Победы на выезде;
  6. Очки, заработанные соперниками*;
  7. Разница забитых и пропущенных мячей соперников*;
  8. Голы, забитые соперниками*;
  9. Дисциплинарные баллы;
  10. Коэффициент клуба.

*речь обо всех восьми соперниках каждого клуба. Если условные «Бавария» и «Арсенал» набрали по 21 очку и равны по первым пяти пунктам, то будут учитываться результаты их восьми соперников на общем этапе турнира. Выше окажется клуб, соперники которого выступили лучше.

На первом месте в таблице находится «Арсенал». Лондонцы — единственные, кто одержал шесть побед в шести турах. Они уже точно идут дальше. Следом – «Бавария» с 15 очками. Далее — группа из «ПСЖ», «Манчестер Сити» и… «Аталанты». Да, итальянцы сенсационно идут в топ-8, набрав 13 очков в шести матчах (как и французы с англичанами). А на местах с шестого по девятое расположились «Интер», «Реал», «Атлетико» и «Ливерпуль» (у всех — по 12 очков).

Из грандов проблемы сразу у двух команд — у «Барселоны» и «Ювентуса». Каталонцы идут лишь на 15-м месте с 10 очками, туринцы — 17-е (9). Даже две победы на финише общего этапа не гарантируют им прямой выход в 1/8 финала. Высока вероятность, что «Барса» и «Юве» отправятся в стыки. Не так много шансов на попадание в топ-24 осталось у «Айнтрахта» и «Брюгге» (у обеих команд по четыре очка). А «Будё-Глимт», «Славии», «Аяксу» (у всех – по три очка), «Вильярреалу» и «Кайрату» (у обеих – по одному очку) попасть в стыковой раунд поможет только чудо.

Турнирная таблица общего этапа ЛЧ-2025/2026

Какие расклады на выход в плей-офф и стыки?

Аналитики из Sport Meets Data после 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов обрисовали шансы клубов на выход в стыки и в 1/8 финала (напрямую или после стыкового раунда). Ориентировочная таблица по результатам моделирования (специальный процесс симуляции всех матчей до конца турнира) выглядит следующим образом.

Место (ожидаемое)КлубВыход в 1/8 финалаВыход в стыки
1«Арсенал»100%
2«Бавария»99,8%0,9%
3«Манчестер Сити»97,9%9,9%
4«ПСЖ»96,9%17,4%
5«Ливерпуль»91,3%37,2%
6«Реал»90,1%38%
7«Атлетико»86,8%41,2%
8«Барселона»86,4%57,7%
9«Интер»83,9%61,1%
10«Аталанта»82,7%38,9%
11«Челси»75,8%75%
12«Боруссия» Дортмунд73,3%75,6%
13«Ньюкасл»67,1%89,6%
14«Тоттенхэм»67%76,2%
15«Байер»56,4%96,5%
16«Спортинг»55,1%91,3%
17«Ювентус»47,7%95,5%
18«Марсель»46,2%93,9%
19«Наполи»38,9%79,5%
20«ПСВ Эйндховен»36,6%81,9%
21«Монако»30,2%93,8%
22«Галатасарай»26,6%92,4%
23«Бенфика»18,6%48,1%
24«Брюгге»8,3%30,8%
25«Атлетик»6,7%22,1%
26«Олимпиакос»6,2%23,8%
27«Юнион»6,1%21,2%
28«Айнтрахт»5,8%19,1%
29«Карабах»4,4%38,3%
30«Копенгаген»3,1%24,3%
31«Пафос»2,2%21,4%
32«Славия» Прага1,2%4,9%
33«Будё-Глимт»0,3%1,5%
34«Аякс»0,2%1,3%
35«Вильярреал»0,1%
36«Кайрат»

Команды в таблице расположены по следующему принципу: выше находится тот клуб, чьи шансы на выход в 1/8 финала оцениваются выше, чем у соперников. Например, «Брюгге» находится в таблице выше «Карабаха», потому что шансов пройти в 1/8 финала (в том числе через стыки) у бельгийского клуба больше, чем у азербайджанского. Однако шансов попасть именно в топ-24 при этом больше у «Карабаха».

Кто входит в топ претендентов на победу в Лиге чемпионов?

По версии Sport Meets Data, главный претендент на титул — «Арсенал» (21,8%). За ним в топ-6 расположились «Бавария» (15,7%), «ПСЖ» (12,6%), «Манчестер Сити» (11,5%) и «Ливерпуль» с «Барселоной» (у обеих команд — по 6,2%). Без больших сюрпризов.

