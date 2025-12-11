Расклады на выход в плей-офф ЛЧ после шести туров. Проблемы у «Барсы» и сенсация в топ-8

В Лиге чемпионов команды провели шесть из восьми туров на общем этапе. Осталось – по два матча в 2026 году, а дальше уже стыковой раунд. Прикидывать расклады или шансы на проход дальше – любимое дело и болельщиков, и журналистов. Этим мы и займёмся: узнаем, кто ближе к квалификации в 1/8 финала напрямую, кто – через стыки, а кто должен вылететь.
Сперва напомним регламент в случае равенства очков. Вот какие показатели приоритетны:
- Разница мячей;
- Забитые мячи;
- Голы на выезде;
- Победы;
- Победы на выезде;
- Очки, заработанные соперниками*;
- Разница забитых и пропущенных мячей соперников*;
- Голы, забитые соперниками*;
- Дисциплинарные баллы;
- Коэффициент клуба.
*речь обо всех восьми соперниках каждого клуба. Если условные «Бавария» и «Арсенал» набрали по 21 очку и равны по первым пяти пунктам, то будут учитываться результаты их восьми соперников на общем этапе турнира. Выше окажется клуб, соперники которого выступили лучше.
На первом месте в таблице находится «Арсенал». Лондонцы — единственные, кто одержал шесть побед в шести турах. Они уже точно идут дальше. Следом – «Бавария» с 15 очками. Далее — группа из «ПСЖ», «Манчестер Сити» и… «Аталанты». Да, итальянцы сенсационно идут в топ-8, набрав 13 очков в шести матчах (как и французы с англичанами). А на местах с шестого по девятое расположились «Интер», «Реал», «Атлетико» и «Ливерпуль» (у всех — по 12 очков).
Из грандов проблемы сразу у двух команд — у «Барселоны» и «Ювентуса». Каталонцы идут лишь на 15-м месте с 10 очками, туринцы — 17-е (9). Даже две победы на финише общего этапа не гарантируют им прямой выход в 1/8 финала. Высока вероятность, что «Барса» и «Юве» отправятся в стыки. Не так много шансов на попадание в топ-24 осталось у «Айнтрахта» и «Брюгге» (у обеих команд по четыре очка). А «Будё-Глимт», «Славии», «Аяксу» (у всех – по три очка), «Вильярреалу» и «Кайрату» (у обеих – по одному очку) попасть в стыковой раунд поможет только чудо.
Турнирная таблица общего этапа ЛЧ-2025/2026
Какие расклады на выход в плей-офф и стыки?
Аналитики из Sport Meets Data после 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов обрисовали шансы клубов на выход в стыки и в 1/8 финала (напрямую или после стыкового раунда). Ориентировочная таблица по результатам моделирования (специальный процесс симуляции всех матчей до конца турнира) выглядит следующим образом.
|Место (ожидаемое)
|Клуб
|Выход в 1/8 финала
|Выход в стыки
|1
|«Арсенал»
|100%
|–
|2
|«Бавария»
|99,8%
|0,9%
|3
|«Манчестер Сити»
|97,9%
|9,9%
|4
|«ПСЖ»
|96,9%
|17,4%
|5
|«Ливерпуль»
|91,3%
|37,2%
|6
|«Реал»
|90,1%
|38%
|7
|«Атлетико»
|86,8%
|41,2%
|8
|«Барселона»
|86,4%
|57,7%
|9
|«Интер»
|83,9%
|61,1%
|10
|«Аталанта»
|82,7%
|38,9%
|11
|«Челси»
|75,8%
|75%
|12
|«Боруссия» Дортмунд
|73,3%
|75,6%
|13
|«Ньюкасл»
|67,1%
|89,6%
|14
|«Тоттенхэм»
|67%
|76,2%
|15
|«Байер»
|56,4%
|96,5%
|16
|«Спортинг»
|55,1%
|91,3%
|17
|«Ювентус»
|47,7%
|95,5%
|18
|«Марсель»
|46,2%
|93,9%
|19
|«Наполи»
|38,9%
|79,5%
|20
|«ПСВ Эйндховен»
|36,6%
|81,9%
|21
|«Монако»
|30,2%
|93,8%
|22
|«Галатасарай»
|26,6%
|92,4%
|23
|«Бенфика»
|18,6%
|48,1%
|24
|«Брюгге»
|8,3%
|30,8%
|25
|«Атлетик»
|6,7%
|22,1%
|26
|«Олимпиакос»
|6,2%
|23,8%
|27
|«Юнион»
|6,1%
|21,2%
|28
|«Айнтрахт»
|5,8%
|19,1%
|29
|«Карабах»
|4,4%
|38,3%
|30
|«Копенгаген»
|3,1%
|24,3%
|31
|«Пафос»
|2,2%
|21,4%
|32
|«Славия» Прага
|1,2%
|4,9%
|33
|«Будё-Глимт»
|0,3%
|1,5%
|34
|«Аякс»
|0,2%
|1,3%
|35
|«Вильярреал»
|–
|0,1%
|36
|«Кайрат»
|–
|–
Команды в таблице расположены по следующему принципу: выше находится тот клуб, чьи шансы на выход в 1/8 финала оцениваются выше, чем у соперников. Например, «Брюгге» находится в таблице выше «Карабаха», потому что шансов пройти в 1/8 финала (в том числе через стыки) у бельгийского клуба больше, чем у азербайджанского. Однако шансов попасть именно в топ-24 при этом больше у «Карабаха».
Кто входит в топ претендентов на победу в Лиге чемпионов?
По версии Sport Meets Data, главный претендент на титул — «Арсенал» (21,8%). За ним в топ-6 расположились «Бавария» (15,7%), «ПСЖ» (12,6%), «Манчестер Сити» (11,5%) и «Ливерпуль» с «Барселоной» (у обеих команд — по 6,2%). Без больших сюрпризов.