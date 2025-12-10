Трагедия «Карабаха»! Дважды вели в счёте, но аутсайдер ЛЧ всё перевернул!

Лигочемпионский вечер открыли команды с семью и нулём очков соответственно. В сентябре едва ли кто-нибудь мог представить, что в первой роли выступит «Карабах», а во второй — «Аякс». Но реальность была именно такой. Теперь разница уменьшилась, хотя азербайджанцы дважды вели в счёте!

В Баку лил дождь, олицетворяя грустные времена амстердамцев: они не только замыкали таблицу ЛЧ, но и в Эредивизии – лишь четвёртые. Вот и в Азербайджане «Аякс» нелепо устроился на быстрый пропущенный гол: на 10-й минуте Джафаргулиев закинул вперёд, а Дуран выскочил из-за спины Итакуры и наказал техничным черпачком рванувшего ему навстречу Яроша. Полнейший провал защиты.

Амстердамцы чуть больше владели мячом, постоянно бежали в атаку, чаще били по воротам и создавали немало угрозы. А вот чего не хватало, так это точности. До 38-й минуты «Аякс» нанёс семь ударов на суммарные 0,42 xG — в створ не полетел ни один. Зато первое же попадание привело к голу. Дольберг заменил травмированного Вегорста и не подвёл, хлёстко выстрелив из-за пределов штрафной в ближний угол. Накрывать его при этом любезно не стали.

«Карабах», заполучив преимущество, тоже не отсиживался в обороне и организовал несколько сочных моментов. Дуран вполне мог оформить дубль после ошибки Итакуры и классной передачи вразрез Аддая. Даже уложил на газон Яроша, но с острого угла попал во внешнюю сторону сетки пустых ворот. Случилось это прямо перед голом соперника, так что вместо 1:1 на табло вполне могли засветиться 2:0.

Что ж, не беда, ведь азербайджанцы вновь отличились в начале тайма, только уже второго! Медина отправил в забег Джафаргулиева, и тот сильно прострелил от лицевой. Ярош отразил мяч точно на Силву, который рикошетом от Розы и вывел вперёд «Карабах».

Дольберг тут же ответил и пробил из-под Медины — Кохальски справился. «Аякс» давил, и особенно жарко стало после 78-й минуты. Гоэи простреливал на дальнюю штангу, где одинокий Конаду замыкал в касание с близкого расстояния. Кохальски каким-то чудом успел переместиться и спас.

Правда, уже через минуту амстердамцы всё равно снова забили. Глух дотащил мяч до штрафной, убрал соперника на замахе и хлёстко исполнил низом в самый уголок. «Карабах» устремился возвращать преимущество и нарвался на две результативные контратаки. Первую реализовал Гоэи, вторую — Глух. 2:4.

«Карабах» Фото: Aziz Karimov/Getty Images

Если бы азербайджанцы удержали победный перевес, то сравнялись бы в таблице с «Барсой» и «Челси». Теперь же они на грани вылета из зоны плей-офф. В январе им принимать «Айнтрахт» и гостить у «Ливерпуля» — нужно добывать четыре очка. И то не факт, что этого хватит. В любом случае «Карабах» заслужил похвалу за прежние сенсации. «Аяксу» же дебютная победа принесла лишь моральное удовлетворение — шансов на евровесну у него никаких.