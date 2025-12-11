Скидки
Атлетик — ПСЖ — 0:0, обзор матча 6-го тура Лиги чемпионов, голы: как сыграл Сафонов, 10 декабря 2025

Второй «сухой» матч Сафонова — теперь в ЛЧ! Но «ПСЖ» подвела атака
Георгий Илющенко
Отчёт «Атлетик» — «ПСЖ» — 0:0
Комментарии
Парижане не пересилили «Атлетик». Подвела жадность Баркола.

Сафонов в прошлом сезоне провёл 17 матчей за «ПСЖ». Но если Доннарумма иногда пускал его в старт, Шевалье даже при многих помарках был для Луиса Энрике безальтернативным. Пока не получил травму. Матвей «на ноль» отыграл встречу Лиги 1 с «Ренном» (5:0), а теперь принял участие и в матче с «Атлетиком» в Лиге чемпионов. И вновь не пропустил.

Баски недавно хлопнули «Атлетико» (1:0) и пребывали в отличном настроении. Парижане им его внезапно не испортили.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
0 : 0
ПСЖ
Париж, Франция

«Атлетик» поначалу вообще не думал подвозить Сафонову какую-либо угрозу. Дебютный удар басков в сторону парижских ворот состоялся только на 26-й минуте. Однако россиянин всё равно был начеку и ранее кулаком в падении выбил мяч после подачи Бойро. Как сказал бы Владимир Маслаченко, Матвей прыгнул для обложки журнала. Только L'Équipe.

«ПСЖ» владел инициативой, держал мяч в районе 70-80%. Тем не менее напрягал басков в основном лишь давлением — у Симона работы тоже было немного. Пару раз на удобную позицию выбирался Руис, да его подводила точность. Футболисты «Атлетика» поняли — соперник не безупречен. И полезли вперёд. На 31-й минуте Сафонову наконец-то дали себя проявить: Матвей не дал Беренгеру забросить ему мяч за шиворот со стандарта.

В первом тайме состоялся единственный по-настоящему голевой момент, причём в самом его конце: Заир-Эмери отдал в центр штрафной, а Симон реактивно потащил удар Маюлу в касание. Негусто.

Матвей Сафонов Подробнее

В перерыве Забарный сменил получившего повреждение Маркиньоса. В атаке рокировок не произошло, тем не менее «ПСЖ» стал действовать гораздо острее. Маюлу с отскоком от газона замыкал прострел Хвичи — Симон справился. Вдобавок за пару секунд до этого Берчиче сразу двумя руками толкнул в спину Невеша. Арбитр из Германии Зиберт вполне мог назначить пенальти. Ещё вратарь потащил плотный выстрел Заира-Эмери.

Контригрой уже и не пахло. А вот голом — да. Баркола с передачи Руиса вбегал в штрафную по левому краю и стрельнул в перекладину! Обидно? Безусловно. Но ещё досаднее Хвиче, которому жадина Брэдли мог покатить на пустые ворота.

Вырывать победу вышли Дуэ и Рамуш. Бесполезно. Хотя Руис под конец встречи добивал за собой же и увидел, как Беренгер выносит с ленточки. Баски додержали нули, так что «сухарь» оформил не только Сафонов, но и нападение «ПСЖ» — с 18 ударами и 2,05 xG. Впрочем, евровесна и так обеспечена. Матвею не поставили сложных задач, тем не менее сам факт «сухого» матча приятен. Портал Sofascore наградил его высокой оценкой 7,7: во многом за то спасение при перекидке Беренгера, а также в целом уверенную игру ногами и на выходах.

Таблица общего этапа ЛЧ:
Новости. Футбол
