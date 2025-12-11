Скидки
Реал — Манчестер Сити — 1:2, обзор матча, голы: Родриго, О’Райли, Холанд, статистика, 10 декабря 2025 года, Лига чемпионов

Один точный удар «Реала» из 16! «Сити» прибил Алонсо в ЛЧ — что теперь будет с тренером?
Анатолий Романов
Отчёт «Реал» — «Манчестер Сити» — 1:2
Без Мбаппе и со спорными судейскими решениями.

Очередная неудача «Реала» при Хаби Алонсо. Испанский гранд в 6-м туре Лиги чемпионов потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити». Неужели это приговор тренеру «сливочных»?

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28'     1:1 О'Райли – 35'     1:2 Холанд – 43'    

Что больше всего волновало «Мадрид» перед сегодняшним футболом, так это левая нога Мбаппе. Килиан чувствовал дискомфорт, а вместе с ним – все болельщики «Реала». Форвард даже пропустил предматчевую тренировку. У «сливочных» и без того длинный список травмированных (в основном защитников) – Хёйсен, Милитао, Алаба, Александер-Арнольд, Карвахаль, Менди, Камавинга, а тут ещё и лучший бомбардир может пропустить игру. Килиан всё же попал в заявку, но начал встречу на скамейке запасных рядом с юными и «голодными» Вальдепеньясом, Мартинесом и Сестеро.

Огонь «Реал» и «Манчестер Сити» высекли сразу. Уже на второй минуте Клеман Тюрпен назначил пенальти в ворота англичан! Бернарду Силва потерял мяч у собственной штрафной, а Винисиус Жуниор получил по ноге от Нунеса. Но пока Вини вместе с «Сантьяго Бернабеу» праздновал 11-метровый, VAR подсказал французскому судье, что того подвело зрение. Оказывается, нарушение случилось ещё до штрафной. Полшага не хватило бразильцу, чтобы найти фол в нужном месте. «Реал» заработал другой стандарт – менее опасный, из которого выжал лишь третий, угловой.

Нетривиальный взгляд на ситуацию в «Мадриде»:
Руки прочь от Хаби Алонсо! У «Реала» есть проблемы, но не «Сити» «решать» судьбу тренера
Руки прочь от Хаби Алонсо! У «Реала» есть проблемы, но не «Сити» «решать» судьбу тренера

«Реал» без Мбаппе сыграл 4-4-2, а первой линией его обороны были Винисиус Жуниор с Гарсией. Эти двое, как правило, встречали остававшихся сзади у «Ман Сити» при владении трёх центральных защитников и опорника. Следовательно, в остальных зонах у «сливочных» было на два футболиста больше, а англичане нагружали центр смещениями вингеров. После эпизода с отменённым пенальти команды выдали лихой отрезок с игрой на встречных курсах. Хозяева в переходных фазах атаковали опаснее. Например, Тюрпен вполне мог дать пенальти после попадания мяча в руку тому же Нунесу. Этот парень ходил по тонкому льду. Потом команда Хосепа Гвардиолы сбила темп. «Манчестер Сити» контролировал мяч, но не сказать чтобы хорошо возвращал его себе – «Реал» выходил на пространство.

На исходе получаса команда Хаби Алонсо убежала и забила. Началось всё с очередной потери Бернарду Силвы, однако теперь на чужой половине. Каррерас обезмячил португальца и запустил стремительный контрвыпад. Развили его Гарсия и Беллингем, а завершил Родриго. Классно завершил. Ушёл от О’Райли и покатил в дальний нижний угол.

Родриго Гоэс Подробнее

Однако «Ман Сити» отыгрался уже через семь минут, реализовав, по сути, свой первый голевой момент. Гости переиграли хозяев на стандарте. Гвардиол пробил после углового, а О’Райли добил из пределов вратарской. Перед ударом в штрафной свалился Рюдигер, тем не менее гол засчитали. Пожалуй, правильно, так как борьба была обоюдной.

Гол Родриго

Гол Родриго

Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Команда Гвардиолы здорово провела концовку тайма. И перед перерывом уже выигрывала. Впрочем, парад дискуссионных судейских решений продолжался. «Реал» не получал пенальти в ситуациях 50 на 50, а вот 11-метровый в пользу «Ман Сити» Тюрпен поставил. Рюдигер, конечно, перестарался, хватая Холанда. Французский судья опять изменил собственное решение после вмешательства VAR. Холанд сам же и забил с «точки» – Куртуа не угадал, куда ударит норвежец.

РАДОСТЬ ИГРОКОВ «МАН СИТИ»

РАДОСТЬ ИГРОКОВ «МАН СИТИ»

Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Иногда после феерических первых таймов бывают убийственно скучные вторые. Но это, к счастью, не тот случай. Да, «Манчестер Сити» уже не хотел так сильно мяч и территорию, больше думал о сохранении победы. Тем не менее команда Гвардиолы продолжала создавать голевые моменты (как же тащил Куртуа!) и в то же время дарила возможности «Реалу». Например, «сливочные» ещё раз могли забить после быстрой ответной атаки, которую разогнал Каррерас. Родриго на сей раз не стал завершать сам – отдал Беллингему под удар. Джуд сблизился с Доннаруммой в правом полуфланге, решил подсечь, однако не «клюнуло». Мяч полетел выше.

Хаби Алонсо искал спасение в заменах. Разменял Гарсию на Гюлера, Себальоса – на Диаса. Со скамейки поднимались атакующие игроки, но не Мбаппе. Это означало только одно: Килиан совсем не готов – включён в заявку просто для устрашения соперника. Исполнял роль игрушечного пистолета. Так что центрфорварда вынужденно играл Винисиус Жуниор. Но Гвардиола как будто решил уравнять шансы и на 70-й минуте в рамках тройной замены убрал с поля Холанда! Эрлинг завершил встречу с четырьмя касаниями в чужой штрафной, тремя ударами и голом. За четверть часа до конца тренер «Реала» бросил в бой даже Эндрика.

Эрлинг Холанд Подробнее

С двойным интересом финальный отрезок смотрел, должно быть, Карло Анчелотти. Возможно, и ему в сборной Бразилии потребуется спасать какой-то матч с парой Винисиус Жуниор – Эндрик в атаке. И ведь оба были близки к голу! Вини едва не забил головой, а потом – и красивым ударом после углового, когда Доннарумма ошибся на выходе. Эндрик тоже здорово атаковал с воздуха, однако лишь сбил пыль с перекладины. С удивительной статистикой заканчивал эту игру «Реал»: одно попадание в створ после 16 ударов. Одним точным ударом два гола не забьёшь, поэтому команда Алонсо проиграла без Мбаппе.

Таблица Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» обходит «Реал» на очко
