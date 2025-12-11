Моуринью убрал Конте, у «Будё» с Хайкиным — сенсация, а «Арсенал» — лучший. Главное в ЛЧ

Да-да, сегодня играли не только «Реал» с «Сити» и Сафонов. А вот гол Мадуэке стоит увидеть — он удивительный.

Прощаемся с Лигой чемпионов в 2025-м. Разлука будет недолгой — 7-й тур стартует в конце января. Команды ушли на месячный перерыв, подарив зрителям красивейшие голы (особенно постарался «Арсенал») и интересные сюжеты (тут порадовали многие). Обо всём в подробностях — в дайджесте.

«Аякс» победил в ЛЧ спустя 1135 дней

«Карабах» дважды вёл в счёте, но так и не смог переиграть побитый «Аякс». У гостей было ноль очков к шестому туру. И они собрались лишь после 79-й минуты и превратили 1:2 в 4:2. Главный герой — Оскар Глух. У израильтянина дубль, один из мячей забил прекрасным дальним ударом. И у «Аякса» по-прежнему остаются шансы на стыки, что ещё важнее. Хоть и совсем минимальные. У «Карабаха» их больше — команда по итогам тура не вылетела из топ-24. Впереди – «Айнтрахт» дома и «Ливерпуль» в гостях.

«Вильярреал» — один из главных неудачников турнира

«Копенгаген» до этого матча ни разу не обыгрывал испанские команды в еврокубках: было четыре ничьих и восемь поражений. Но тут датчанам попался «Вильярреал», который с одной стороны – впритык приблизился к «Реалу» в Ла Лиге (и обгоняет «Атлетико!»), а с другой — проваливается в ЛЧ. Получился крутейший сюжет: хозяева дважды отыгрывались и переводили матч вничью, но настырный «Копенгаген» вонзил победный на 90-й. Мяч очень удачно отлетел от игрока хозяев в штрафную, откуда Корнелиус на скорости расстрелял ворота Луиса Жуниора. Теперь команда Марселино на предпоследнем месте, у них ноль побед. А вот «Копенгаген» поднялся в зону стыковых матчей, забрались на коварное 24-е место.

Давид Луис не сдержал туринцев

За нынешний «Ювентус» боязно в каждом матче. До 67-й минуты Давид Луис со своей бандой держал ворота в сохранности и не поддавался на финты Консейсау-младшего. Сам «Пафос» временами устрашал контрвыпадами и неудачными ударами по каркасу ворот. А в первом тайме вообще был опаснее хозяев – особенно после стандартов. Но матч перевернул скример от Маккенни в ближний угол, а удар Дэвида закрепил победу над изнемождёнными киприотами. Перетерпели и наказали на классе.

«Бенфика» поздравила Моуринью со 150-м матчем в ЛЧ

Моуринью хочет сотворить главный камбэк этого розыгрыша ЛЧ. Ещё в четвёртом туре у «Бенфики» было ноль очков, а теперь Жозе планомерно поднимает лиссабонцев в зону стыков. «Наполи» выглядел совсем беспомощно на выезде (всего два удара в створ), а Милинкович-Савич весь покрылся потом, спасая Конте от разгрома и ворота от фирменных контратак Жозе. У сербского вратаря три сейва и несколько отчаянных выходов прямо в ноги нападающим. Неаполитанцы теперь на 23-м месте: если продолжат в таком же духе – легко вылетят из зоны стыков.

Гимарайнс забил пятой точкой, но есть нюанс

Остаётся только гадать, кому выгодна эта ничья. Скорее всего, никому. «Ньюкасл» долго приходил в себя после трюка Гимарайнса, который умудрился закатить мяч в свои ворота пятой точкой — бразилец запутался при подаче углового. Во втором тайме гости на морально-волевых подловили леверкузенцев на ошибках: сначала заработали пенальти, а затем Майли без препятствий забил после навеса. На 88-й минуте Гримальдо необъяснимым образом очутился на правом фланге и сравнял после навала «Байера».

Шевалье может не торопиться с возвращением

Сафонов появился в старте «ПСЖ» во втором матче подряд. Россиянин снова оформил «сухарь» — баски не особо проверяли Матвея, в створ вообще ни разу не попали. Зато вратарь несколько раз уверенно сыграл на выходе, спас от «сухого листа» и заработал 7,7 от Sofascore. Атака парижан по ожидаемым голам наиграла на два гола (Берчиче даже вынес мяч из пустых ворот на 87-й), но чувствовалось, что «ПСЖ» первоначально рассчитывал на лёгкую победу, не прилагая особых усилий. Поэтому и покидают Бильбао с одним очком.

Невозмутимый Артета разобрал «Брюгге»

Вингеры «Арсенала» — главный поставщики красоты в этом игровом дне. Мадуэке забил дважды – особенно шикарным получился мяч из-за штрафной под перекладину. А Мартинелли кручёным ударом поразил дальнюю «девятку». Все бы тренеры на месте Артеты растенцвались бы на бровке после таких шедевров, но Микель и глазом не моргнул — предпочитал и дальше обсуждать тактику с помощниками. «Брюгге» же частенько огрызался, но Райя построил стену вдоль створа ворот — вообще не пробивался, испанец набрал семь спасений.

Ройс не вдохновил дортмундцев

Марко Ройс на фанатской трибуне не смог раздать «Боруссии» победную ауру. Дортмундцы доминировали весь матч и по логике обязаны были забирать три очка. Хайкин упорно выручал партнёров (семь сейвов) и тащил после выхода один на один. Вратарю можно предъявить за второй пропущенный (отбил удар, после чего мяч добил Брандт), но не очень-то хочется. Дортмундцы могли спокойно забивать ещё один-два мяча, но не везло. В отличие от «Будё»: хорошей комбинацией довели атаку до чужой штрафной, после чего Хёуге вторым темпом затолкал мяч в сетку Кобеля. Повезло, что в этот момент хозяева остались в меньшинстве из-за травмы. Гирасси вышел только на замену, попытался забить через себя – но всё тщетно. По сути, даже штурм у хозяев не получился.

Родриго забил впервые за 33 матча

Бразилец настоящий повелитель «Сити». У вингера 4+2 против команды Пепа в девяти матчах ЛЧ. Именно Родриго открыл счёт в матче классным ударом в дальнюю, но закрыли его игроки «Манчестера». И это его первый гол в сезоне! Но… Этот удар стал для «Реала» единственным в створ.

О’Райли сравнял после неудачного отбивания мяча от Куртуа. А потом Холанд вонзил победный с пенальти (хотя по нему у «Реала» могут быть вопросы к судьям). Всё это – за один тайм, куда влезли ещё два крутых сейва от Куртуа… Во втором тайме «Реал» был поактивнее, по классике включился под конец игры (даже выпустили Эндрика), но было уже поздно. Винисиус – мимо, Беллингем – мимо, а в итоге – 2 победы в 8 последних матча.