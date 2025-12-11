ЦСКА должен быть гораздо ниже, а «Зенит» и Батраков перебрали голов. Главные цифры РПЛ

Подошла к концу первая часть сезона в МИР РПЛ. 18 туров позади, впереди — длиннющий зимний перерыв. Следующие матчи турнира состоятся только в конце февраля 2026 года. А пока давайте подведём итоги первого отрезка турнира. Ниже — несколько любопытных статистических фактов.

«Локомотив» — лидер РПЛ по ожидаемым голам. «Зенит» забивает гораздо чаще, чем должен

«Локомотив» завершил первый круг РПЛ на третьем месте, но по показателю xG у команды Михаила Галактионова лучший результат в лиге — 32,02. В топ-3 также вошли «Краснодар» (31,01) и московское «Динамо» (28,25).

Если сравнить фактические и ожидаемые голы, то выделяется результат «Зенита». Петербуржцы должны были забить на 8,22 гола меньше. Больше всех недобрали махачкалинское «Динамо» (забили на 9,09 меньше) «Пари НН» (5,32) и «Ростов» (5,13).

«Балтика» — в тройке по ожидаемым очкам. ЦСКА — только седьмой

А теперь давайте посмотрим на показатель ожидаемых очков. В этом плане выделяется ЦСКА. Армейцы набрали на 7,87 очка больше, чем должны были, если опираться на статистику. На втором месте по этому показателю находится «Локомотив» (+7,53 очка). В топ-3 также попал «Зенит» (+6,31).

Больше всего не везёт «Оренбургу» — команда набрала на 9,17 очка меньше, чем ожидалось. Высокий показатель и у махачкалинского «Динамо» (9,04). В топ-3 попало московское «Динамо» (7,34). «Краснодар», «Зенит», «Балтика» — так выглядит тройка лидеров РПЛ по ожидаемым очкам. Следом располагаются сразу четыре московских клуба — «Локомотив», «Спартак», «Динамо» и ЦСКА.

Сергеев лидирует в РПЛ по ожидаемым голам, Батракова нет в тройке

Болельщики московского «Динамо» хотят поскорее забыть первую часть нынешнего сезона. Команда далека от борьбы за медали. При этом Иван Сергеев занимает первое место в лиге по ожидаемым голам (8,59). В топ-3 попали Джон Кордоба (8,17) и Брайан Хиль (7,66). Сергеев забил на 1,59 гола меньше, чем ожидалось. А вот у Алексея Батракова совсем другие цифры. По показателю ожидаемых голов молодой лидер «Локомотива» занимает только пятое место, но при этом он забил на 4,22 гола больше, чем должен был.

Иван Сергеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Два игрока не из топ-клубов чаще других забивают победные голы

Брайан Хиль из «Балтики» забил 10 раз, а Хуан Босельи из «Пари НН» — семь. У каждого из них по четыре победных гола. Это лучший результат во всей лиге. По три раза победу своим командам приносили Мирлинд Даку («Рубин»), Манфред Угальде («Спартак»), Алексей Батраков («Локомотив») и Данил Круговой (ЦСКА). Особенно впечатляют результаты армейца и спартаковца. Каждый из них забил по четыре мяча, три из которых оказались победными.

«Локо» и ЦСКА — лучшие по голам среди россиян, «Рубин» и «Спартак» — худшие

«Спартак» очень зависит от голов иностранных футболистов. В первой части сезона в составе красно-белых забил только один российский игрок — Игорь Дмитриев. Схожие проблемы у «Рубина», где по итогам 18 туров из россиян отличился только Дмитрий Кабутов. По два российских гола есть у «Пари НН» и махачкалинского «Динамо», которые располагаются в нижней части таблицы.

Лучший результат показал «Локомотива» (37 голов). В первую тройку также входят ЦСКА (23) и «Зенит» (18). Лидер чемпионата «Краснодар» также зависит от голов зарубежных футболистов — российские игроки забили за 18 туров в общей сложности только пять раз.

«Спартак» очень зависит от игры легионеров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё одно достижение «Балтики»

«Балтика» — главное открытие первой части сезона. Команда Андрея Талалаева ушла на зимний перерыв на пятом месте в таблице. Это лучший клуб РПЛ по количеству пропущенных мячей (семь) и сухих матчей (12).

А теперь – приятная деталь для всех фанатов калининградского клуба. Согласно статистике, если у команды как минимум 12 сухих встреч по итогам 18 туров, то она впоследствии завершает сезон чемпионата России в первой тройке. Так было с «Локомотивом» (2000, 2002, 2005), «Рубином» (2010) и «Зенитом» (2014/2015, 2022/2023). Лучший результат по количеству сухих матчей по итогам 18 туров принадлежит «Локомотиву». Он показал его в 2005 году — 14 «сухарей».

Футболисты «Зенита» отлично выходят на замену

В десятке футболистов, кто чаще других забивал после выхода на замену, оказались два представителя «Зенита», «Локомотива» и «Ахмата». Однако продуктивнее других выступают футболисты команды Сергея Семака. Александр Соболев и Андрей Мостовой забили по три мяча после выхода на замену. Два футболиста «Локомотива» — Дмитрий Воробьёв и Николай Комличенко — отличились суммарно четыре раза, как и два игрока грозненского клуба — Брайан Мансилья и Максим Самородов. По три раза забивали Чинонсо Оффор («Балтика»), Никита Кривцов («Краснодар») и Владимир Игнатенко («Крылья Советов»).

Андрей Мостовой Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Лидер «Пари НН» чаще других бьёт по воротам, но не входит в топ-3 по попаданиям в створ

«Пари НН» находится в нижней части таблицы. Команда Алексея Шпилевского покинула зону прямого вылета, а Хуан Босельи по-прежнему тащит её. Уругвайский футболист постоянно нацелен на чужие ворота, о чём свидетельствует статистика. Босельи — лидер РПЛ по количеству ударов в первой части сезона (49). В топ-3 также попали лучший бомбардир лиги Алексей Батраков (47 ударов) и один из лучших нападающих турнира Джон Кордоба из «Краснодара» (46). Ни один другой футболист лиги не нанёс больше 37 ударов.

Любопытно, что из этой тройки в число лидеров турнира по количеству ударов в створ попал только Батраков. Алексей делит первое место с Максимом Глушенковым из «Зенита» (каждый из них нанёс по 23 удара). В топ-3 также попал Мирлинд Даку из «Рубина» (21 удар). А вот Босельи находится только на пятой строчке (20 ударов).

Барко — лучший в РПЛ по заработанным фолам, Кисляк — лучший среди россиян

Матвей Кисляк — лучший российский футболист первой части сезона по количеству заработанных фолов (42). Правда, с такими цифрами молодой полузащитник ЦСКА занимает только седьмое место во всей лиге. Выше него — исключительно легионеры.

Самый продуктивный в этом плане — Эсекьель Барко. Спартаковец заработал на себе 50 фолов. Следом идут Кордоба (49), Даку (45), Бителло из московского «Динамо» (45) и два футболиста «Зенита» — Вильмар Барриос (44 фола) и Густаво Мантуан (43). В первую десятку заскочили ещё два футболиста с российским паспортом: Лечи Садулаев из «Ахмата» и Никита Глушков из махачкалинского «Динамо» собрали на себе по 40 фолов.

Нападающие — в числе лидеров по карточкам

Босельи не только часто бьёт по воротам, но и получает достаточно много жёлтых карточек. Восемь предупреждений за 18 туров — очень непривычно видеть такие цифры у нападающего. Любопытно, что в топ-8 попал ещё один атакующий футболист — Дмитрий Воробьёв из «Локомотива» (шесть жёлтых карточек). Все остальные игроки из топа представляют либо защиту, либо опорную зону.

Восемь жёлтых карточек собрал Хуан Касерес из московского «Динамо», семь — Ираклий Квеквескири из «Оренбурга», шесть — Виктор Александров («Пари НН»), Наиль Умяров («Спартак»), Кевин Андраде («Балтика») и Диего Коста («Краснодар»). Есть ещё одна интересная деталь. Кордоба — единственный футболист РПЛ, кто заработал две красные карточки. Ни один другой игрок не получал больше одной.

Джон Кордоба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дзюба — король единоборств

Артём Дзюба приносит пользу «Акрону» и в 37 лет. Ветеран с большим запасом лидирует в РПЛ по числу выигранных единоборств (221). Следом за ним расположились Кевин Андраде из «Балтики» (189) и Егор Тесленко из «Рубина» (177). В первую пятёрку также попали Свен Карич из «Пари НН» (173) и Егор Голенков из «Ростова» (167). С другой стороны, Дзюба уступает почти всем из этого списка, кроме Голенкова, по проценту выигранных единоборств. У Артёма этот показатель составляет 51%, у Тесленко — 73%, у Андраде — 71%, у Карича — 66%.

Лучший дриблёр лиги играет за «Ахмат»

Лечи Садулаев уже зарекомендовал себя как мастер успешных обводок. Атакующий футболист «Ахмата» лидирует в лиге по этому показателю (51). На втором месте находится полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко (48). При этом у аргентинца гораздо выше процент успешных обводок (70%, у Садулаева — 54%).

Третье место делят два легионера — Босельи из «Пари НН» и Дардан Шабанхаджай из «Рубина». Каждый из них сделал по 46 обводок. Второй среди россиян в этом списке — Кирилл Щетинин из «Ростова». У него 40 успешных обводок — восьмой результат среди всех игроков в РПЛ.

*В тексте используются статистические данные технологического сервиса Яндекс Спорттех, Opta и Understat.