«В этом городе-герое мы 9 мая взяли Кубок». Первое интервью с Парфёновым после назначения

Дмитрий рассказал, почему не дошёл до «Ротора» игроком и как стал его тренером. «Спартак» и остальную РПЛ тоже обсудили.

Дмитрий Парфёнов недолго оставался «свободным агентом» после нелепого и труднообъяснимого увольнения из «Торпедо» — спустя 32 дня после назначения. Уже через полтора месяца четырёхкратный чемпион России возглавил объективно менее проблемную и, возможно, более амбициозную на сегодня команду — «Ротор». Первое интервью на новом месте подразумевает стандартный набор тем: планы, задачи, трансферы. Всё это мы с Дмитрием Владимировичем тоже обсудили, но начали с ностальгического экскурса в историю.

Приглашение от Прокопенко в «Ротор». 1+1 за «Спартак» в Волгограде. Кубок с «Тосно»

— Какие первые ассоциации у вас возникают со словами Волгоград, «Ротор»?

— В наше время, когда я сам ещё играл, этот клуб всегда боролся за медали, был наверху. Перед каждым выездом в Волгоград мы настраивались на тяжёлую игру, потому что здесь была очень сильная по составу команда. Беркетов, Нидергаус, Есипов, Веретенников, Кривов, Шмарко, позже Алдонин — это же всё большие личности. Плюс всегда полный стадион, огромный ажиотаж. Поэтому и матчи получались боевые, с какими-то сюжетами, сценариями.

А для меня лично это ещё и город, где моя команда взяла Кубок России. Символично, что финал в 2018 году проходил 9 мая в городе-герое. И вдвойне приятно, что мы с «Тосно» в такой день выиграли.

— Слышали, что «Тосно» возрождается?

— Да-да, мне звонили, рассказали о желании клуба заявиться во Вторую лигу. Хорошо, что команда возродилась — всё-таки тогда всё закончилось неправильно, не так, как должно быть. Я знаю директора, других людей, которые участвовали в становлении клуба. За них могу только порадоваться. О бывших спонсорах ничего говорить не хочется — столько долгов перед ребятами и тренерским штабом осталось…

— Так и не закрыли?

— Нет, конечно. Ничего не закрыли.

— А с Виктором Прокопенко Волгоград у вас не ассоциировался?

— Однозначно ассоциировался. Евгеньич — очень важный человек в моей карьере, сыграл огромную роль в моём становлении. У Прокопенко я уже в 16 лет выходил в Кубке Советского Союза за одесский «Черноморец», в 17 – играл в еврокубках. Первый Кубок Украины команда при нём взяла.

— А вас с собой он в Волгоград не звал?

— Такой разговор был. Вместе с ним в «Ротор» уехали Костя Кулик и Игорь Корниец. У Прокопенко было желание взять ещё нескольких ребят, но в то время увезти с собой полкоманды из родного города ему никто бы не позволил.

— Не находите, что тот «Ротор» был чем-то похож на ваш «Черноморец»: не фаворит, но лидеров постоянно «кусал»?

— Не фаворит, но в последнем чемпионате СССР мы разделили третье-четвёртое места с «Торпедо». Уступили бронзу только по дополнительным показателям. После распада Союза «Черноморец» ещё взял Кубок Украины, а затем многие ребята разъехались — кто в Израиль, кто в «Спартак». Естественно, Виктор Евгеньевич перенёс тот дух и стилистику, которые прививал в Одессе, и в Волгоград.

— Может, и свои гол+пас в Волгограде за «Спартак» помните?

— Конечно, помню. Я же не нападающий, чтобы забыть какие-то голы. Мы тогда крупно выиграли (6:1. — Прим. «Чемпионата»). До этого Андрюха Тихонов не забил пенальти, Егор Титов. В Волгограде доверили пробить мне. После этого я и стал, по сути, штатным пенальтистом.

Дмитрий Парфёнов: бывших спартаковцев не бывает Фото: «Чемпионат»/РФС

— Сегодня традиции 1990-х в Волгограде чувствуются?

— Здесь были определённые проблемы: то есть команда, то нет. Здорово, что сейчас руководство серьёзно взялось за клуб. Мы видим, как болельщик соскучился в городе по большому футболу. Средняя посещаемость в 17 тысяч дорогого стоит — в Премьер-Лиге такая не у многих есть. Видно, что интерес к футболу в Волгограде огромный. И те традиции всем нам очень хочется вернуть.

«Ротор»: планы, задачи, состав

— Приглашение от «Ротора» стало полной неожиданностью?

— В нашей профессии в принципе сложно говорить о неожиданном и ожидаемом. Поступил звонок от гендиректора — мы встретились, поговорили и приняли решение. Всё произошло достаточно быстро.

— Футболисты — в отпуск, а вы — из отпуска?

— Такая у нас работа: это у футболистов контракты на год-два-три, а тренер должен быть готов в любой момент принять команду. Здесь так произошло.

— Чем, кроме тех самых ностальгических воспоминаний, подкупил волгоградский проект?

— Руководители «Ротора» хотят вернуть команду на тот уровень, о котором мы с вами говорили. В этом плане амбиции клуба и нашего тренерского штаба совпали.

— С командой даже не успели познакомиться?

— Конечно, нет. Команда сыграла в Красноярске и разъехалась в отпуск. Где же я с ними пообщаюсь?

— Zoom — не вариант?

— Ну какой Zoom? У нас же не офис. В команде важно смотреть людям в глаза. У нас ещё будет достаточно времени, чтобы познакомиться.

— С кем-то из игроков работали раньше?

— Сашка Клещенко, Миша Мальцев при мне были в «Родине». Дениса Фомина я 16-летним ставил в состав в Иванове, когда только начинал работать. Многих ребят заочно знаю по другим командам.

Дмитрий Парфёнов Фото: РИА Новости

— Много забот одновременно навалилось? Какой сейчас фронт работ?

— Много организационных моментов: тренировочные сборы, укрепление состава, индивидуальные задания игрокам. Учитывая обстоятельства, соберём команду чуть раньше, чем было запланировано. Проведём небольшой сбор в Волгограде с 9 по 13 января: и с командой познакомимся, и определённую работу проделаем. 15-го пройдём медосмотр, а 16-го, как было запланировано, улетим в Турцию. Два сбора там проведём. Домой вернёмся за неделю до рестарта сезона.

— С «Торпедо» вы против «Ротора» не успели сыграть. А дистанционно за этой командой наблюдали?

— Понятно, что, работая в «Торпедо», я больше наблюдал за своей командой и ближайшими соперниками. Но даже по результатам «Ротора» было видно: клуб ставит перед собой определённые задачи. Команда наверху, плотность в этой лиге традиционно большая. А сейчас я уже достаточно матчей «Ротора» пересмотрел, представление составил.

— Со стороны руководства есть пожелания относительно стилистики игры? Грубо говоря, более комбинационный, атакующий футбол?

— Не хочется разбрасываться громкими заявлениями. Но, конечно, и этот момент мы в своём кругу проговорили. Любой руководитель хочет видеть баланс между зрелищной игрой и результатом — здесь я ничего нового вам не скажу.

— Цель команды — топ-4 — осталась неизменной?

— Сейчас от этой черты «Ротор» отделяет четыре очка. Мы видим, какая плотность команд наверху, и представляем, какая борьба там весной развернётся. Конечно, хочется бороться за верхние места.

Стадион ФК «Ротор» Фото: ФК «Ротор»

— При таком отрыве «Факела» с «Уралом» ото всех остальных на первые два места сейчас засматриваться бессмысленно?

— Я не любитель лозунгов. Хочется подняться по таблице как можно выше.

— Состав полностью соответствует заявленным целям?

— Разумеется, мы проговорили, где нам желательно добавить качества. Работа в этом направлении ведётся. Но рассуждать об этом сейчас неправильно будет. Для начала нужно понять возможности тех ребят, кто есть. Их ведь тоже брали за определённые качества под конкретные задачи. Да, у «Ротора» был неудачный отрезок, но так или иначе клуб идёт недалеко от лидеров. Поэтому первым делом нужно близко познакомиться с командой.

Лидерство «Краснодара» в РПЛ. Замена Станковича на Романова в «Спартаке». Заболотный

— Ожидали, что пауза в тренерской практике окажется такой короткой — всего полтора месяца?

— Я не готовился к большому перерыву. Наоборот, хотелось быстрее начать новый этап. Работа в этом направлении велась.

— Видели, как Романцев негодовал в прессе по поводу вашего увольнения из «Торпедо»?

— Конечно. С Олегом Ивановичем мы всегда на связи: созваниваемся, встречаемся на матчах ветеранов и с радостью общаемся. От него слова поддержки особенно приятно слышать.

— Чем ещё занимались?

— Футбола всё равно в жизни оставалось много. Мы постоянно были на связи с помощниками. Анализировали каждый тур что Премьер-Лиги, что Первой лиги. В этом плане мы всегда держим себя в тонусе.

— Какие впечатления от концовки первой части сезона в РПЛ остались?

— На протяжении последних трёх-четырёх лет мы видим высокую конкуренцию что наверху, что внизу. Группа лидеров в РПЛ ровная. И внизу борьба будет до последнего. В этом плане уже наблюдается стабильность.

— Кто из лидеров порадовал или удивил?

— «Краснодар» радует. Команда почувствовала уверенность после чемпионства: даже в неярких матчах выжимает максимум и даёт результат, что раньше удавалось далеко не всегда.

«Локомотив» стабилизировал игру и повзрослел. Молодые стали на год старше, опытнее. Плюс взяли новых интересных ребят, с духом. Благодаря этому клуб ровно идёт. ЦСКА — тоже живая команда.

— «Краснодар» сможет защитить титул?

— А почему нет? Команда идёт на первом месте.

— Сами же футбольные люди говорят, что первый год после титула сложнее.

— Всегда сложнее подтвердить чемпионство, чем завоевать впервые. Но по «Краснодару» видно, что команда готова это сделать. За её стабильность можно только порадоваться. Дальше будем смотреть.

— На «Спартак» в паузе успели сходить?

— Домашние матчи все посещал.

— Понравилось?

— Я же смотрю футбол не как болельщик, а как тренер. Наблюдаю, как команда обороняется, атакует, перестраивается. Конечно, мне не нравится место «Спартака» в таблице. Эта команда должна бороться за медали. За золотые. Состав-то хороший. Но и кидать камень ни в чей огород не буду. Оценивать работу коллег некорректно.

Легенды «Спартака» Егор Титов и Дмитрий Парфёнов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Но какие-то изменения в игре команды, кроме настроя, вы заметили?

— Как мы видели, после ухода Станковича определённый всплеск произошёл: ЦСКА обыграли, кубковый матч с «Локомотивом» хороший выдали. Но в Калининграде и дома с «Динамо», наверное, команда должна была брать больше очков.

— Вы, можно сказать, раскрыли Заболотного. Почему Антон совсем потерялся в «Спартаке»?

— Начинал-то сезон Заболотный в основе. Почему выпал — сложно сказать, я же не вижу его каждый день. Здесь масса факторов может влиять. Например, доверие. Каждый футболист, когда играет, его чувствует. Есть стилистический момент, тренерское видение. Что сейчас требуется от футболиста этой позиции в «Спартаке», я не знаю. Плюс конкуренция — мы же не видим, кто как выглядит в тренировочном процессе.

— Будь такая возможность, взяли бы Антона в «Ротор»?

— Конечно, взял бы.