Такие расклады в европейских лигах невозможно было представить. А теперь это реальность

В каждой из пяти ведущих европейских лиг пройдена почти половина сезона. Есть вещи, которые тяжело было представить прошедшим летом. Рассмотрим их подробнее.

«Манчестер Юнайтед» выше «Ливерпуля» в таблице АПЛ

В последние годы «Манчестер Юнайтед» ассоциируется исключительно с чем-то негативным. Прошлый сезон не стал исключением. Команда финишировала в АПЛ ближе к зоне вылета. Да, был финал Лиги Европы, но «МЮ» там проиграл. Вместо трофея и путёвки в общий этап Лиги чемпионов — новая порция хейта. «Ливерпуль», в свою очередь, завоевал чемпионский титул в первый же сезон под руководством Арне Слота.

Удивительно, но после 15 туров в нынешнем сезоне «МЮ» находится в таблице выше, чем соперник. Это то, что было очень тяжело представить прошедшим летом. «Ливерпуль» выдал ужасный отрезок осенью, когда команда проиграла шесть раз в семи турах АПЛ. А вот «МЮ» в последнее время смотрится намного бодрее, нежели на старте сезона. У команды Рубена Аморима всего одно поражение в девяти предыдущих матчах АПЛ.

Впрочем, пока всё равно тяжело представить расклад, при котором «МЮ» завершит сезон в таблице выше. Не покидает ощущение, что даже проблемный «Ливерпуль» способен опередить принципиального соперника. С другой стороны, мало кто думал, что манкунианцы будут выше мерсисайдцев ближе к концу года. Кто знает, возможно, итоговая таблица АПЛ удивит ещё сильнее.

Ферран Торрес оказался вторым в списке бомбардиров Примеры

Килиан Мбаппе занимает первое место в списке лучших бомбардиров Ла Лиги. Всё понятно, вопросов нет. А вот присутствие Феррана Торреса на второй строчке очень сильно удивляет. Атакующий футболист «Барселоны» уже наколотил 11 голов. Ранее он никогда в своей карьере не забивал больше 10 мячей за один турнир (речь о внутренних чемпионатах).

Ферран очень сильно прибавил в последних матчах. В первых десяти турах он оформил четыре гола, в следующих семи — шесть. Помимо этого, у испанца достаточно приличный показатель — ему требуется примерно по 85 минут на один гол. Эта цифра выше, чем у Мбаппе (87), Ламина Ямаля (165), Хулиана Альвареса (170), и Винисиуса Жуниора (231). Торрес проводит лучший сезон в карьере. Очень интересно, с какими цифрами он завершит нынешний чемпионат Испании.

«Фиорентина» не одержала ни одной победы и опустилась на последнее место в Серии А

В последние годы «Фиорентина» утвердилась в роли крепкого середняка Серии А. Четыре предыдущих сезона она завершала не ниже восьмой строчки в таблице. Помимо этого, клуб из Флоренции дважды доходил до финала Лиги конференций, а в 2025 году добрался до полуфинала.

В новый сезон команда вошла под руководством опытного тренера Стефано Пиоли. Того самого человека, кто делал «Милан» чемпионом Италии и работал с Криштиану Роналду в «Аль-Насре». Казалось, что такой союз приведёт к хорошему результату, но на деле всё вышло намного печальнее.

Пиоли продержался только до начала ноября. «Фиорентина» под его руководством показала удручающие результаты в чемпионате. Четыре ничьих, шесть поражений в десяти турах — после такого руководство отправило тренера в отставку. Спасать положение вызвался победитель Кубка России со «Спартаком» Паоло Ваноли. Однако лучше не стало.

Ваноли стартовал с двух ничьих, после чего «Фиорентина» потерпела два поражения. В итоге за пять туров до финиша первого круга команда оказалась на последнем месте в таблице с отставанием от спасительной зоны в семь очков. И ещё больше удивляет, что клуб из Флоренции до сих пор не одержал ни одной победы в турнире. Вытащит ли экс-тренер «Спартака» новую команду из зоны вылета?

«Бавария» идёт с огромным опережением рекордного графика по голам в сезон

«Бавария» возглавляет таблицу Бундеслиги, а ближайший преследователь отстаёт уже на восемь очков. В 13 турах команда Венсана Компани потеряла очки всего лишь один раз. Казалось бы, что тут удивительного? Но наше внимание привлёк другой показатель — количество забитых мячей. «Бавария» уже наколотила 49 голов — космические цифры! В среднем за игру мюнхенский клуб забивает 3,77 мяча.

Если лидер чемпионата Германии продолжит в том же ключе, то побьёт собственный рекорд. В сезоне-1971/1972 «Бавария» забила 101 гол — это лучший результат за всю историю Бундеслиги. В сезоне-2019/2020 мюнхенцы максимально приблизились к этому результату — завершили чемпионат с сотней голов.

Но теперь команда Компани идёт на рекорд. Если она сохранит такую же результативность, то завершит сезон с фантастическим результатом — 128 голов. Увидим ли что-то подобное или же «Бавария» заметно сбавит в этом плане во второй части чемпионата? В прошлом сезоне команда наколотила 41 гол после 13 туров. По итогам всего турнира ей не хватило совсем чуть-чуть до сотни (99 голов).

«ПСЖ» не возглавляет таблицу Лиги 1

Мы давно привыкли к тому, что «ПСЖ» спокойно раскатывает соперников во внутреннем чемпионате. Казалось, что нынешний сезон не станет исключением. Тем более «ПСЖ» вошёл в него в статусе лучшего клуба не только страны, но и всей Европы. Если вы давно не смотрели в таблицу Лиги 1, то наверняка удивитесь. «ПСЖ» находится там только на втором месте. Да, отставание от лидера турнира составляет всего лишь одно очко, но многие наверняка рассчитывали на другой расклад.

Давайте посмотрим, какой была ситуация после 15 туров год назад. Тогда «ПСЖ» спокойно возглавлял таблицу и опережал ближайшего преследователя на семь очков. Более того, команда Луиса Энрике не потерпела ни одного поражения, а в этом сезоне проиграла уже два раза. Ещё больше удивляет, что первое место в таблице сейчас занимает не «Лилль», «Монако» или «Марсель», а «Ланс». Понятно, что «ПСЖ» всё равно вернёт себе лидерство и наверняка в очередной раз станет чемпионом, но промежуточный результат удивляет.