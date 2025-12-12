Шанс «Реала» на спасение Алонсо, топ-соперник Головина, гонка в АПЛ. Главные матчи уикенда

2025-й близится к финишу. Чемпионат России – на паузе, но в Европе команды продолжают рубиться. Впереди нас ждёт один из последних уикендов года. В программе — несколько интригующих встреч!

Мы отобрали лучшие матчи выходных и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали в этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.