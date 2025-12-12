Шанс «Реала» на спасение Алонсо, топ-соперник Головина, гонка в АПЛ. Главные матчи уикенда

2025-й близится к финишу. Чемпионат России – на паузе, но в Европе команды продолжают рубиться. Впереди нас ждёт один из последних уикендов года. В программе — несколько интригующих встреч!
Мы отобрали лучшие матчи выходных и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Алавес» — «Реал»: воскресенье, 14 декабря, 23:00 мск
Интрига: Алонсо приглушит разговоры об увольнении?
«Реал» в последних пяти турах Примеры трижды сыграл вничью и уступил дома «Сельте» (0:2). Команда Хаби Алонсо потеряла первое место и теперь отстаёт от «Барселоны» уже на четыре очка. Отпускать конкурента нельзя ни при каких раскладах. Будущее Хаби Алонсо в клубе непонятно: проблемы в отношениях с игроками, нестабильные результаты и дисбаланс в игре не добавляют баллов тренеру. Выход один — побеждать матч за матчем. И встреча с «Алавесом» — хороший момент для перезагрузки в чемпионате, особенно после очередной неудачи, на этот раз с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов (1:2). В последних семи очных матчах «Реал» неизменно побеждал. Нужно продлевать серию. Если, конечно, футболисты не хотят «слить» тренера.
«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: воскресенье, 14 декабря, 17:00 мск
Интрига: тяжелейший выезд для Гвардиолы
В мае 2025-го «Кристал Пэлас» обыграл «Манчестер Сити» (1:0) в финале Кубка Англии. Этот трофей стал для лондонцев первым крупным в их истории. Поэтому заканчивающийся год в любом случае получился удачным для клуба. А ассоциации с «Сити» пока что только приятные. Но команда Оливера Гласнера не расслабилась и стала только сильнее. В нынешнем сезоне «Кристал Пэлас» идёт четвёртым после 15 туров и всерьёз претендует на выход в Лигу чемпионов! «Манчестер Сити» же пока второй и всего на два очка отстаёт от «Арсенала». Команде Хосепа Гвардиолы предстоит тяжёлый выезд. Однако в случае успеха есть небольшой шанс выйти в лидеры. Ну и как минимум нельзя отпускать «Арсенал». «Кристал Пэлас» же в случае успеха закрепится в топ-4.
«Аякс» — «Фейеноорд»: воскресенье, 14 декабря, 16:30 мск
Интрига: «злейшее» нидерландское противостояние
«Де Классикер» состоится в Амстердаме! Самое принципиальное противостояние в нидерландском футболе. Хотя сейчас оба клуба испытывают проблемы: «Фейеноорд» идёт вторым, но уже на шесть очков отстаёт от ПСВ, «Аякс» и вовсе занимает четвёртую строчку. Однако в каком бы состоянии ни были команды, в очной встрече они готовы умереть ради победы. В последних двух матчах побеждал «Аякс» (2:1, 2:0), но до этого «Фейеноорд» дважды разнёс соперника (6:0, 4:0). Нереально предугадать, что ждёт болельщиков в воскресенье на «Йохан Круифф Арене». Однако веселье гарантировано.
«Марсель» — «Монако»: воскресенье, 14 декабря, 22:45 мск
Интрига: «Монако» в гостях у одного из лидеров
В начале сезона «Монако» подарил надежду, что поборется за золото. Однако осень получилась нестабильной (и со сменой тренера), а в последних пяти матчах монегаски потерпели четыре поражения. Маловероятно, что Александр Головин в нынешнем сезоне поднимет трофей Лиги 1 над головой. Но сдаваться нельзя: попасть в зону Лиги чемпионов всё ещё несложно. Для этого как минимум нужна победа во встрече с «Марселем». Провансальцы занимают третье место и на пять очков отстают от лидирующего «Ланса». По качеству футбола команда Роберто Де Дзерби способна бороться даже с «ПСЖ». Поэтому «Монако» придётся совершить мини-подвиг, чтобы увезти три очка с «Велодрома». Но падать ещё ниже с седьмого места будет больно.
«Челси» — «Эвертон»: суббота, 13 декабря, 18:00 мск
Интрига: неудачная серия «Челси» прервётся?
«Челси» не выигрывает в трёх турах АПЛ подряд. Ещё и в Лиге чемпионов лондонцы уступили «Аталанте» (1:2). На ситуацию влияют не только травмы, но и проблемы с игрой. Получится ли тренеру Энцо Мареске исправить их к матчу с «Эвертоном»? Команда Дэвида Мойеса занимает седьмое место в таблице и проводит хороший сезон. В последних пяти турах ливерпульцы одержали четыре победы. В гости на «Стэмфорд Бридж» приедет серьёзный соперник. Но есть нюанс: в последний раз «Эвертон» обыгрывал «Челси» в гостях в… ноябре 1994 года! Так что статистика полностью на стороне хозяев.
«Ливерпуль» — «Брайтон»: суббота, 13 декабря, 18:00 мск
Интрига: «Ливерпуль» снова победит без Салаха?
«Ливерпуль» находится в яме. Это касается как результатов, так и психологии. К постоянным осечкам добавился скандал с Мохамедом Салахом. Но в середине недели мерсисайдцы немного улучшили настроение, обыграв в Лиге чемпионов «Интер» (1:0). Теперь нужно побеждать в АПЛ. В 16-м туре команда Арне Слота примет «Брайтон». В последней встрече клубов в прошлом сезоне победу одержали «чайки» (3:2). А сейчас у команды Фабиана Хюрцелера столько же очков (23), сколько и «Ливерпуля». Так что действующему чемпиону Англии нельзя заранее записывать себе победу. Однако пора уже выбираться из кризиса и включаться в борьбу за высокие места.
«Болонья» — «Ювентус»: воскресенье, 14 декабря, 22:45 мск
Интрига: кризис «Юве» продолжится?
В матче между «Болоньей» и «Ювентусом» есть фаворит. И нет, это не туринцы. После прихода Лучано Спаллетти команда пока никак не обретёт стабильность. Футбол экс-тренера «Зенита» непрост в исполнении, игроки всё ещё привыкают к новой системе. А вот «Болонья» под руководством Винченцо Итальяно проводит отличный сезон: после 14 туров идёт пятой и борется если не за титул, то за место в топ-3. И обыграть дома «Юве» не самая сложная для «Болоньи» задача прямо сейчас. Хотя последние пять очных встреч команд неизменно завершались вничью. А ещё «Болонья» не обыгрывает туринцев аж с февраля 2011 года! «Ювентусу» нужно цепляться за положительную статистику и выгрызать выездную победу. Если, конечно, туринцы планируют подняться с седьмого места и включиться в гонку за титулом.
«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: понедельник, 15 декабря, 23:00 мск
Интрига: «МЮ» окажется в зоне ЛЧ?
«Манчестер Юнайтед» по-прежнему не очень стабилен в результатах. Впрочем, как и большинство команд АПЛ. Благодаря этому у «МЮ» не худшая ситуация в чемпионате. Манкунианцы занимают шестое место, всего на очко отставая от зоны Лиги чемпионов. И в случае победы в матче с «Борнмутом» есть неплохой шанс залететь в топ-4. Тем более команда Андони Ираолы находится в кризисе. После отличного старта и восьми матчей без поражений «Борнмут» не побеждает на протяжении шести туров и опустился на 13-ю строчку. «Вишни» остаются опасным соперником, однако сейчас уязвимы. И «МЮ» должен пользоваться моментом. Да и нужно брать реванш за два последних домашних поражения от «Борнмута» по 0:3.
«Арсенал» — «Вулверхэмптон»: суббота, 13 декабря, 23:00 мск
Интрига: «Арсенал» останется на вершине АПЛ?
«Арсенал» из-за трёх осечек в последних пяти турах (две ничьих и одно поражение) подпустил к себе конкурентов. Отрыв от «Манчестер Сити» теперь составляет всего два очка. Так что в случае неудачи с «Вулверхэмптоном» есть вероятность потерять первое место! Впрочем, в гости на «Эмирейтс» едет худший клуб АПЛ. «Вулвз» за 15 туров набрали всего два очка и уже к середине декабря на жирный процент обеспечили себе вылет в Чемпионшип. «Арсенал» просто обязан побеждать и сохранять за собой первую строчку.
«Барселона» — «Осасуна»: суббота, 13 декабря, 20:30 мск
Интрига: «Барса» не испытает проблем с очередным соперником?
«Барселона» даже с игровыми проблемами штампует победы. Да, много травм, да, высокая линия защиты работает теперь не так чётко. Зато есть шесть побед подряд в Примере и чистое первое место. Да и в каждом из этих матчей каталонцы забивают минимум три мяча. Атака вытягивает! И теперь Ямалю, Левандовскому, Рафинье, Торресу и компании предстоит разобраться с «Осасуной». Памплонцы идут внизу таблицы (15-е место) и не внушают страха. Однако в прошлом сезоне «Осасуна» обыграла «Барсу» дома (4:2). Теперь же команда Алессио Лиши попробует повторить подвиг в гостях. Хотя серьёзных причин верить в такой результат нет.
«Бавария» — «Майнц»: воскресенье, 14 декабря, 19:30 мск
Интрига: встреча лидера и аутсайдера Бундеслиги
«Бавария» к 14-му туру ни разу не проиграла в чемпионате Германии. У команды Венсана Компани 12 побед и всего одна ничья. Мало сомнений, что мюнхенцы снова станут чемпионами. Впереди — матч с занимающим последнее место «Майнцем». Перед игрой с «Баварией» клуб возглавил тренер Урс Фишер. Возможно, свежий взгляд специалиста поможет отнять очки у гранда? Хотя надежд на это мало. Да и три последних выезда «Майнца» к «Баварии» получились не очень приятными (0:3, 1:8, 2:6).