Отказ Сперцяна от Англии летом — правильный выбор. Теперь это окончательно ясно

Эдуард выдаёт лучший сезон в карьере, а мог рискнуть и затем страдать в Чемпионшипе. Колонка Георгия Илющенко.

Сперцян засверкал в РПЛ осенью 2021-го. Ещё до массового отъезда легионеров Эдуард не затерялся рядом с Крыховяком, Классоном, Кабелла и другими звёздами, поразив ворота на тот момент мощного «Сочи» с Нобоа и Кассьеррой, «Ростова» и «Нижнего Новгорода».

Когда иностранцы уехали и оставили «Краснодар» с российским костяком, армянский футболист стал лидером молодой команды и весной настрелял уже пять голов. В том числе угостил дублем «Спартак». Умело вёл игру и поразил мастерским исполнением стандартов. С тех пор и пошли постоянные слухи о его отъезде в другую лигу.

Понятно, далеко не все из них были правдивыми. Тем не менее в 2022-м СМИ отправляли Сперцяна в «Ниццу», ПСВ, «Вольфсбург», «Хоффенхайм», мёнхенгладбахскую «Боруссию» и «Брюгге». Солидный набор.

Атакующий полузащитник окреп, перебив и без того высокую личную планку: в сезоне-2022/2023 его по «гол+пас» (10+12) в РПЛ опередили только Чалов (19+5), Промес (20+7) и Малком (23+7). Разумеется, Сперцян с отрывом больше всех ассистировал.

Список интересующихся им, как писали в медиа, пополнили «Байер», «Фиорентина», «Марсель», «Сельта» и «Фейеноорд» с «Аяксом». А сам Эдуард в интервью «СЭ» открыто признавался, что грезит европейской карьерой: «Пока я в «Краснодаре», а там посмотрим, будет видно. Мечта играть в Европе у меня с детства. В каком конкретно клубе — сказать не могу».

Особенно его хотел подписать «Аякс». На тот момент спортивный директор нидерландского гранда Свен Мислинтат даже публично расхваливал армянина и сравнивал его с Де Брёйне. То есть Эдуарда не просто хотели забрать на перспективу, а видели в нём будущего вожака: «Сперцян мог бы сыграть такую же роль в «Аяксе», как Кевин Де Брейне в «Манчестер Сити». Никто в этом не сомневается. Он особенный игрок», — цитата функционера для De Telegraaf.

Вероятно, тогда и был лучший для Эдуарда момент прощания с родным клубом. Тебе исполнилось всего лишь 23 года, тем не менее ты уже показал себя во всей красе в РПЛ. Тебя приглашают пусть и не «Реал» с «Барселоной» и не «Арсенал» с «Ливерпулем», но серьёзные команды из сильных чемпионатов. Таких, где дают пропуск в еврокубки — можно вновь послушать гимн Лиги чемпионов, не сидя на трибуне или у телеэкрана.

Эдуард успел поиграть в ЛЧ за «Краснодар», но лишь самую малость — дважды поднялся с лавки на суммарные 39 минут осенью 2020-го. Ему хотелось и до сих пор хочется большего, чем сверкать в ослабшей за последние годы Российской Премьер-Лиге.

Эдуард Сперцян (справа) в матче «Краснодар» — «Севилья», 2020 год Фото: Miguel Morenatti/AP/ТАСС

И всё же Сперцяна никуда не отпустили. После закрытия летнего трансферного окна 2023 года он не скрывал разочарования: «Я, конечно же, немного расстроился. Считаю, заслужил шанс играть в Европе. Но сейчас я в «Краснодаре», и все мои мысли здесь, с командой. Впереди очень важный сезон», — слова для YouTube-канала Нобеля Арустамяна.

Подобное могло надломить Эдуарда. Чуть выше мы упомянули Чалова. У него тоже слетел перспективный европейский вариант: Евгений Гинер, как сам потом утверждал, летом 2019-го отказался продавать Фёдора в «Кристал Пэлас» из-за борьбы лондонского клуба за выживание в АПЛ — мол, не в масть тебе такое бремя носить. В итоге нападающий приуныл и вернул солидную результативность только в сезоне-2022/2023 — после командировки в «Базель».

Сперцян же, пусть и стал раздавать меньше голевых передач, в каждом из двух предыдущих сезонов РПЛ наколотил свыше 10 мячей — 11+3 и 11+6 соответственно. И, главное, в роли капитана привёл клуб к долгожданному золоту.

Во многом из-за этого его и отказывались продавать все предыдущие годы: «Краснодар» пересобрался летом 2022-го и постепенно набирал мощь, а с потерей лидера и символа клуба вполне мог регрессировать. Забегая вперёд, такой же полезности и близко не даёт летний новичок Гаэтан Перрен. А он вообще-то лучший ассистент предыдущего розыгрыша чемпионата Франции.

Казалось, всё, миссия выполнена — теперь-то точно можно менять прописку. Завоевав чемпионство, Эдуард откровенно говорил «Чемпионату»: «Посмотрим, сыграю ли я ещё за «Краснодар». Ни для кого не секрет, что я хочу попробовать свои силы в Европе».

На этот раз клуб действительно был готов его отпустить. Среди претендентов на армянина в СМИ мелькали «Порту», «Севилья», «Аякс», «Ланс», «Жирона» и «Комо». Только вот до реального предложения дошло лишь в случае рухнувшего в Чемпионшип «Саутгемптона».

Стороны торговались: изначально англичане давали € 12 млн, потом, как писал Иван Карпов, — повысили ставку до € 18 млн с учётом бонусов. Ситуация нервировала агента Сперцяна Вадима Оганяна, и тот в интервью Sport24 выдал огненный спич со сравнением как Чемпионшипа с РПЛ, так и «Саутгемптона» с «Краснодаром». Само собой, не в пользу вторых.

«Это большой клуб, который 13 сезонов играл в АПЛ, сохранил 90% состава, — говорил Оганян. — Трансферная стоимость клуба более чем в два раза превышает трансферную стоимость «Краснодара». Плюс Чемпионшип — шестая лига в мире. Любой человек, который хорошо разбирается в футболе, прекрасно понимает, что эта лига гораздо сильнее РПЛ со спортивной точки зрения и как трамплин для трансфера в английские топ-клубы. Много действующих игроков АПЛ прошли её. Те, кто говорит, что это силовая лига, давно её не смотрели — она достаточно техничная. Немаловажно и чисто игровое преимущество клуба.

«Саутгемптон» играет со всеми с позиции силы, доминирования. По моему твёрдому убеждению, «Саутгемптон» 100% вернётся в АПЛ по окончании сезона. Эдику легче в такой команде: он будет постоянно на мяче и созидать. В целом, если сравнивать «Краснодар» с «Саутгемптоном», английский клуб гораздо привлекательнее по всем параметрам, начиная от трансферной стоимости команды и уровня лиги и заканчивая логистикой и доступностью».

Эдуард Сперцян Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Давление агента не прошло — Эдуард остался в России. Как «Чемпионату» сообщали два знакомых с ситуацией источника, полузащитник всё обдумал, пообщался с руководством «Краснодара» и лично отказался от перехода в «Саутгемптон». Если раньше он хотел уехать и неизменно получал отказ, то теперь всё наоборот. Не потому, что бросил мечту и захотел стать краснодарским Тотти. Просто его цель — не уехать куда угодно только потому, что ему наконец-то дали зелёный свет.

Летом такое решение могло вызвать вопросы. Сейчас — уже нет. «Краснодар» — третий раз кряду зимний чемпион РПЛ, а сам Сперцян проводит эталонный сезон — за 18 матчей настрелял аж 8+12. Это первый показатель в лиге. Что же «Саутгемптон»? Идёт восьмым в Чемпионшипе и отстаёт от второго места, дающего прямое повышение в классе, на девять очков.

Самый сильный и дорогой состав совсем не помогает. Говоря о доминирующем стиле «Саутгемптона», Оганян не соврал: по ожидаемым голам команда вторая после лидирующего «Ковентри» Фрэнка Лэмпарда. Однако с обороной у неё большие проблемы: даже «Портсмут» из зоны вылета пропускает меньше. В плане надёжности Сперцян бы им никак не помог.

«Святые» по-прежнему сохраняют высокие шансы на плей-офф за право повышения в классе. Однако, во-первых, туда ещё нужно пробиться. Во-вторых, это чистейшая лотерея. С шансами на проход в 25%.

Сейчас Сперцян — лучший футболист РПЛ. Поспорить может разве что Батраков. Прошедшим летом Эдуарда, по нашим сведениям, исключительно из-за дефицита времени не подписал «Лидс» — клуб обратился к полузащитнику и его представителям в последний день трансферного окна. Да, это аутсайдер, но уже АПЛ. И там он успешно держится на плаву. Недавно вот обыграл «Челси» (3:1) и вырвал ничью у «Ливерпуля» (3:3).

В «Лидс» нужно было бы уходить без сомнений. В случае «Саутгемптона» они возникали и подтвердились.

«Краснодар» вновь не станет удерживать Сперцяна — только если российские клубы со следующего сезона вдруг не вернут в еврокубки, во что верится с трудом. А уровень игры и прогресс Эдуарда точно позволяет рассчитывать на вариант поинтереснее «Саутгемптона» — особенно на фоне нынешней феерии.

Возможно, за ним вернётся «Лидс». Вполне вероятны предложения и от других сильных клубов. Это совсем не случай Чалова, когда приходил «Кристал Пэлас», а спустя годы — только ПАОК.

Переход в «Саутгемптон» манил перспективой через год легко подняться в АПЛ уже адаптированным к английскому футболу. В реальности же, сорвавшись в Англию, Сперцян мог надолго застрять в Чемпионшипе и потом жалеть, что поторопился уйти, как только появилась возможность. Безусловно, это сильная лига. Однако Эдуард точно заслуживает большего. От отсутствия перемен выиграл не только «Краснодар», но и сам армянин.