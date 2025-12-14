Как РПЛ готова к ужесточению лимита? На грани не только «Зенит», «Спартак» и «Краснодар»

Лимит на легионеров остаётся одной из самых жарких тем в РПЛ. Вместо того чтобы пойти самым логичным путём и отбирать иностранцев по качеству, клубам предлагают различные ограничения по количеству. Видимо, в конце концов наш футбол придёт к формуле 6+5. А в каких пропорциях участники РПЛ задействовали легионеров и российских игроков в первой части нынешнего сезона? Рассказываем, кто из иностранцев попал в топ-11 по сыгранному времени в каждой из команд, а кто был «балластом» и провёл на поле меньше минут.

«Зенит»

Сколько легионеров в топ-11 по времени: 8

Сколько легионеров сыграли в РПЛ меньше: 5

Жерсон Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В пятёрку лидеров «Зенита» по сыгранному времени входят исключительно легионеры – Вильмар Барриос, Густаво Мантуан, Педро, Вендел и Нино. Седьмой по количеству проведённых минут – Луис Энрике. Разбивает эту компанию только вратарь Денис Адамов. А из российских полевых игроков лишь на восьмом месте Максим Глушенков. Помимо того, в топ-11 попали Ванья Дркушич и Дуглас Сантос, несмотря на то что капитан пропустил последние шесть туров из-за травмы. А вот пятеро иностранцев сыграли немного. Забавно, что список с условным названием «балласт» открывает самый дорогой легионер летнего трансферного окна – Жерсон. Он пока действительно с трудом вписывается в российский футбол. Ещё Сергею Семаку не особо нужны Страхиня Эракович, Матео Кассьерра, Лусиано Гонду и Роман Вега.

«Краснодар»

Сколько легионеров в топ-11 по времени: 7

Сколько легионеров сыграли в РПЛ меньше: 6

У чемпиона России «Краснодара» в число 11 футболистов, проведших на поле наибольшее количество времени, входят семь легионеров – Витор Тормена, Джон Кордоба, Диего Коста, Виктор Са, Лукас Оласа, Дуглас Аугусто и Жоау Батчи. Кордоба, забивший восемь мячей, – лучший бомбардир команды наряду с не считающимся легионером Эдуардом Сперцяном, который, к слову, лидирует по минутам среди полевых игроков. Ещё шестерых иностранцев главный тренер Мурад Мусаев задействовал меньше. В этом списке Джованни Гонсалес, Кевин Ленини, Гаэтан Перрен, Жубал, Густаво Фуртадо и Мозес Кобнан. Последнему ещё и травма помешала.

«Спартак»

Сколько легионеров в топ-11 по времени: 6

Сколько легионеров сыграли в РПЛ меньше: 6

У «Спартака» шесть легионеров среди тех 11 игроков, которые провели в сезоне РПЛ наибольшее количество минут. Чаще всего тренеры красно-белых задействовали Эсекьеля Барко и Жедсона Фернандеша. Достаточно много сыграли также Пабло Солари, Маркиньос, Манфред Угальде и Кристофер Мартинс. Интересная деталь: почти все мячи «Спартака» забили иностранцы – за исключением гола Игоря Дмитриева в дерби с ЦСКА. Меньше времени у Александра Джику, Ливая Гарсии, Кристофера Ву, Срджана Бабича, Олега Рябчука и Тео Бонгонда. Впрочем, Бабич и Бонгонда пропустили часть чемпионата из-за травм, а Джику наверняка попал бы в топ-11, если бы его трансфер состоялся хотя бы на пару недель раньше.

«Рубин»

Сколько легионеров в топ-11 по времени: 6

Сколько легионеров сыграли в РПЛ меньше: 3 (+2)

Символ сегодняшнего «Рубина» – его лучший бомбардир Мирлинд Даку. Помимо албанца, ещё пять легионеров казанской команды находятся в топ-11 по количеству сыгранных минут. В этом списке Дардан Шабанхаджай, Игор Вуячич, Велдин Ходжа, Богдан Йочич и Андерсон Арройо, хотя последний присоединился к клубу в сентябре. От остальных легионеров заметно отстают по проведённому на поле времени Александар Юкич, Жак-Жюльен Сиве и Никола Чумич. А вот летний новичок Дениль Мальдонадо и Урош Дрезгич могли помочь команде только как болельщики, поскольку в первой части сезона залечивали травмы.

«Ахмат»

Сколько легионеров в топ-11 по времени: 6

Сколько легионеров сыграли в РПЛ меньше: 8

Эгаш Касинтура Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

У «Ахмата» из 11 футболистов, сыгравших больше остальных, шестеро – легионеры. Это лучший бомбардир команды Эгаш Касинтура, а также Мирослав Богосавац, Исмаэл Силва, Надер Гандри, Усман Ндонг и Мануэл Келиану. Ещё шестеро получали меньше практики – Мохамед Конате, Брайан Мансилья, Дарко Тодорович, Мехди Заре, Папа Амади Гадио и Анас Эль-Махрауи. От двоих новый главный тренер Станислав Черчесов и вовсе отказался – от Милоша Шатары и Амина Талала. Они были исключены из заявки по ходу чемпионата, но пока официально принадлежат клубу из Грозного.

«Динамо» Москва

Сколько легионеров в топ-11 по времени: 5

Сколько легионеров сыграли в РПЛ меньше: 2 (+3)

У московского «Динамо» в топ-11 по количеству сыгранного времени вошли Бителло, Хуан Касерес, Рубенс, Николас Маричаль и Роберто Фернандес. Бителло – самый результативный игрок команды (5+4 по системе «гол+пас») наряду с Иваном Сергеевым. А вот двое чаще грели скамейку – Муми Нгамалё и Эль-Мехди Маухуб. Ещё трое находятся в отдельном списке – травмированных. В первой части нынешнего сезона столичной команде никак не могли помочь Милан Майсторович, Луис Чавес и Артур Гомес.

«Динамо» Махачкала

Сколько легионеров в топ-11 по времени: 5

Сколько легионеров сыграли в РПЛ меньше: 4 (+1)

В заявке махачкалинского «Динамо» достаточно много легионеров, однако в топ-11 по сыгранному времени входит пока половина из них. Это Джемал Табидзе, Хуссем Мрезиг, Джавад Хоссейннежад, Мохамед Аззи и Мехди Мубарик. Поразительно, что Хоссейннежад, забивший всего два гола, – лучший бомбардир команды наряду с Гамидом Агаларовым. Меньше минут у Хазема Мастури, Миро, Имадеддина Аззи и Андреса Аларкона, хотя первые двое пришли незадолго до закрытия летнего окна и конкурируют между собой. А Ян Джапо из-за травмы вообще пропустил первую часть сезона РПЛ.

«Пари НН»

Сколько легионеров в топ-11 по времени: 5

Сколько легионеров сыграли в РПЛ меньше: 6

У Алексея Шпилевского пусть и не самый сильный по именам состав, но половина основы – легионеры. В число 11 игроков, проведших на поле больше всего времени, вошли Свен Карич, Хуан Босельи, Олакунле Олусегун, Лука Тичич и Эдгардо Фаринья. Босельи вообще главная звезда и лучший бомбардир «Пари НН». А среди тех, кто сыграл меньше, ещё шесть легионеров – Мамаду Майга, Алекс Опоку Сарфо, Хуан Кастильо, Ренальдо Сефас, Вахо Бедошвили и Тьяго Весино. От последнего избавились, не дожидаясь заключительного тура первой части сезона РПЛ.

«Оренбург»

Сколько легионеров в топ-11 по времени: 5

Сколько легионеров сыграли в РПЛ меньше: 4

Хорди Томпсон Фото: ФК «Оренбург»

«Оренбург» вынужден был доукомплектовываться по ходу чемпионата, поскольку только за неделю до старта сезона РПЛ в клубе узнали, где выступят. Тогда в состав уральцев влилась целая группа иностранцев. Но в топ-11 по сыгранному времени, кроме оставшихся в «Оренбурге» Хорди Томпсона и Эмирджана Гюрлюка, а также подписанного ещё под Первую лигу Анри Чичинадзе, входят лишь Фахд Муфи и Ду Кейрос. Значительно меньше минут у Гедеона Гузины, Алешандре Жезуса, Эмила Ценова и Владана Бубаньи. Пока никто не феерит так, как в некоторых матчах лучший бомбардир Томпсон.

«Акрон»

Сколько легионеров в топ-11 по времени: 4

Сколько легионеров сыграли в РПЛ меньше: 5

Стефан Лончар Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Акрон» строится вокруг Артёма Дзюбы, а из легионеров только четверо стабильно получали место в основе со старта сезона. В топ-11 по сыгранному времени попали Роберто Фернандес, Йонуц Неделчяру, Стефан Лончар и Ифет Джаковац. Пятеро иностранцев провели на поле меньше времени. В этом списке – Кристиян Бистрович, Алекса Джурасович, Йомар Роча, Родригу Эшковал и Беншимол. Однако Бистрович и Роча не дотянули до нужного количества минут во многом из-за того, что перешли в тольяттинский клуб в сентябре.

«Ростов»

Сколько легионеров в топ-11 по времени: 4

Сколько легионеров сыграли в РПЛ меньше: 3

Рустам Ятимов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В «Ростове» испанский тренер Джонатан Альба использовал легионеров, что называется, без фанатизма. Во всех 18 встречах поучаствовал только вратарь сборной Таджикистана (причём родившийся в России) Рустам Ятимов. В число 11 футболистов, сыгравших больше остальных, попали ещё Роналдо, Мохаммад Мохеби и Умар Сако. Впрочем, все семеро иностранцев и не могли одновременно выходить на поле, так как один из них – запасной голкипер Хидает Ханкич. Молодой Ибрахим Аджаса получил в РПЛ совсем немного времени, а Эяд Эль-Аскалани в основном боролся с повреждениями и лишь однажды был включён в заявку на матч.

«Крылья Советов»

Сколько легионеров в топ-11 по времени: 4

Сколько легионеров сыграли в РПЛ меньше: 3

В «Крыльях Советов» не все иностранцы сумели стать основными. Среди 11 человек, которым Магомед Адиев дал больше всего игрового времени, находятся четыре легионера – Фернандо Костанца, Амар Рахманович, Доминик Ороз и Химми Марин. Трое выходили на поле реже. Это пришедшие в летнее окно из топ-клубов РПЛ Михайло Баньяц («Краснодар») и Адольфо Гайч (ЦСКА), а также Томас Гальдамес. Чилиец по ходу сезона выбыл из-за травмы.

«Сочи»

Сколько легионеров в топ-11 по времени: 4

Сколько легионеров сыграли в РПЛ меньше: 4

Франсуа Камано Фото: ФК «Сочи»

Слабейшая по итогам первой части сезона РПЛ команда не в полной мере использовала потенциал своих легионеров. Только половина иностранцев – игроки основы, если ориентироваться на проведённое ими время. Это Игнасио Сааведра, Мартин Крамарич, Неманья Стоич и Марсело Алвес. Ещё четверо сыграли меньше – Яхья Аттийят-аллах, Франсуа Камано, Набиль Аберден и Соломон Агбалака, который семь раз попал в запас и не появлялся на поле. Но Камано в «Сочи» лишь с середины сентября.

ЦСКА

Сколько легионеров в топ-11 по времени: 3

Сколько легионеров сыграли в РПЛ меньше: 8

У ЦСКА легионеры отнюдь не на первых ролях. Достаточно большое количество времени набрали только трое – Милан Гаич, Мойзес и Матеус Алвес. Остальные восемь иностранцев, присутствующих сейчас в заявке армейцев, довольствовались ролью игроков ротации или 100-процентных «скамеечников». Это Алеррандро, Жоао Виктор, Родриго Вильягра, Энрике Кармо, Матия Попович, Рамиро Ди Лусиано, Лионель Верде и Даниэль Руис. Пожалуй, команда Фабио Челестини вряд ли сильно бы сбавила по качеству, если бы их места занимали российские футболисты.

«Балтика»

Сколько легионеров в топ-11 по времени: 3

Сколько легионеров сыграли в РПЛ меньше: 6

Брайан Хиль Фото: ФК «Балтика»

«Балтика» в первой части сезона РПЛ запугивала своих соперников в основном усилиями российских игроков. Правда, лучший бомбардир команды Брайан Хиль – легионер. Помимо него, в число 11 футболистов, сыгравших наибольшее количество времени, вошли Кевин Андраде и Натан Гассама. Шестеро иностранцев использовались в основном для создания конкуренции, а практики получали мало: Чинонсо Оффор, Элдар Чивич, Тентон Йенне, Айман Мурид, Стефан Ковач и Диего Луна. Не все летние трансферы «Балтики» выстрелили – это один из редких недостатков калининградского клуба в новом сезоне.

«Локомотив»

Сколько легионеров в топ-11 по времени: 2

Сколько легионеров сыграли в РПЛ меньше: 2

«Локомотив» справедливо считается самой российской командой РПЛ – в заявке московского клуба всего четыре легионера. Если исходить из цифр, иностранцы железнодорожников условно делятся на две равные бригады в категории «основные» и «запасные». В первой – Сесар Монтес и Лукас Фассон, которые вошли в топ-11 по проведённому на поле времени. Во второй – Жерзино Ньямси и Кристиан Рамирес, которым Михаил Галактионов доверял меньше. Хотя перед зимним перерывом Ньямси стабильно появлялся в стартовом составе.

Судя по статистике, почти все клубы РПЛ хоть сейчас готовы к лимиту 6+5. Только у «Зенита», «Краснодара», «Спартака», «Рубина» и «Ахмата» более пяти легионеров – в топ-11 по сыгранному времени. Российским футболистам сейчас точно не на что жаловаться.