Самошников, новички ЦСКА и другие. 15 футболистов, которые «испарились» в первой части РПЛ

В первой части сезона РПЛ почти не играла целая группа футболистов, которые ещё недавно были заметными фигурами в российском чемпионате. Кроме того, минимум времени получили некоторые летние новички, чьи трансферы обещали большее. В общей сумме в списке – полтора десятка человек. Разбираемся, почему так произошло. Отметим, что в этом тексте мы не будем касаться игроков, вообще не попавших в заявки на сезон из-за «долгих» травм, например, московских динамовцев Милана Майсторовича, Луиса Чавеса и Артура Гомеса, Александра Кокшарова из «Краснодара» (хотя у форварда ещё и конфликт с клубом) или Александра Эктова из «Пари НН».

Рамиро Ди Лусиано, ЦСКА

Сколько сыграл в сезоне РПЛ: 60 минут

Рамиро Ди Лусиано Фото: ПФК ЦСКА

В летнее трансферное окно на замену проданному в Бразилию правому защитнику Келлвену армейцы подписали молодую звезду «Банфилда» Ди Лусиано. За 21-летнего аргентинца заплатили, по данным Transfermarkt, € 1,15 млн. Парня хвалили за игровую смелость, скорость и умение поддержать атаку.

Однако в первой части сезона основный правый защитник ЦСКА Милан Гаич так и не почувствовал реальной конкуренции. Ди Лусиано сыграл только в двух матчах РПЛ: вышел на замену с «Ростовом» и в основе с «Сочи», отбегав на «Фиште» всего тайм. Затем болельщики и СМИ благополучно забыли о Рамиро. В начале октября в ЦСКА сообщили, что Ди Лусиано восстанавливается от ушиба коленного сустава и «в ближайшие дни» приступит к тренировкам. Но до зимнего перерыва аргентинец больше не сыграл – проблема оказалась серьёзнее.

«Он продолжает реабилитацию и уже приступил к беговым тренировкам на футбольном поле. Не исключаем, что к игре последнего тура (в этом году) будет готовиться в общей группе. Почему так затянулось восстановление? Тяжело угадать, там только время лечит», – сказал во второй половине ноября врач ЦСКА Эдуард Безуглов.

Лионель Верде, ЦСКА

Сколько сыграл в сезоне РПЛ: 47 минут

Лионель Верде Фото: ПФК ЦСКА

Ещё одним аргентинским новичком ЦСКА в летнее окно стал полузащитник с гордым именем Лионель. Все, конечно, догадывались – 21-летний новичок пока не Месси, но была надежда на то, что селекционеры армейцев отыскали в Южной Америке бриллиант. После своего приезда в Россию Верде выходил на замену в двух турах РПЛ, а вот затем на поле не появлялся. В каждом из оставшихся матчей первой части сезона арендованный с опцией выкупа хавбек оставался на скамейке.

«Сейчас я нахожусь в аренде. И на данный момент моя главная цель — помогать команде. Делать всё, что от меня зависит, чтобы ЦСКА побеждал. А в конце сезона хочу, чтобы клуб выкупил мой контракт и я остался здесь. Уверен, ещё успею завоевать с ЦСКА трофеи», – признавался Верде осенью.

Однако даже в Кубке страны Фабио Челестини задействовал Верде только в двух встречах группового этапа. Пока всё идет к тому, что Лионель не задержится надолго в России.

Даниэль Руис, ЦСКА

Сколько сыграл в сезоне РПЛ: 21 минута

Даниэль Руис Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Арендовали армейцы летом и колумбийского атакующего полузащитника Руиса – более опытного 24-летнего игрока, выступавшего даже за первую сборную страны. В его случае тоже договорились о возможном выкупе. В пользу Даниэля, казалось, говорил его универсализм, ведь он способен действовать как на обоих флангах, так и под нападающим.

На самом деле Руис сыграл ещё меньше времени в первой части сезона РПЛ, чем Верде и Ди Лусиано. Выходил на замены во встречах с «Акроном» и «Краснодаром», а потом сидел в каждом туре в запасе. Правда, в Кубке России Челестини выпускал его почаще – в этом турнире у колумбийца 0+0 в пяти матчах.

«Я потихоньку адаптируюсь, проникаюсь и узнаю российский футбол лучше. Могу сказать, что он очень динамичный, вертикальный и с высоким уровнем борьбы. Я привыкаю», – рассказывал Руис в октябре.

Адаптация слишком затянулась. При всём своём индивидуальном мастерстве колумбиец проиграл конкуренцию в ЦСКА.

Илья Самошников, «Спартак»

Сколько сыграл в сезоне РПЛ: 76 минут

Илья Самошников Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Трансфер защитника сборной России Самошникова из «Локомотива» в «Спартак» стал большим событием летнего окна в РПЛ. Пойдя навстречу игроку, железнодорожники без особого желания отдали 28-летнего универсала конкуренту за € 3,7 млн. Казалось, «Спартак» наконец-то закроет все вопросы с правым флангом обороны. На старте сезона Илья почти не играл за «Локомотив» из-за травмы, но перед тем, как уйти к красно-белым, восстановился.

Тем не менее первые три месяца Самошникова в «Спартаке» – потерянное время. Он поучаствовал только в двух матчах РПЛ, причём в первом был заменён в перерыве. Ещё трижды сыграл в Кубке России, забил «Пари НН». В остальных встречах оставался на скамейке либо вообще не включался в заявку.

В начале декабря агент защитника Алексей Бабырь объяснил малое количество игрового времени Самошникова:

«Илья уже в общей группе, не пропускает тренировок. Что касается игровой практики, так видит тренерский штаб. Первый блин комом, сначала не задалось – одно, второе, третье. Но Самошников не падает духом, ждёт своего шанса и я уверен, что он его получит. Пройдут зимние сборы, наберёт хорошую форму – главное, чтобы без травм».

Тео Бонгонда, «Спартак»

Сколько сыграл в сезоне РПЛ: 28 минут

Тео Бонгонда Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В прошлом сезоне Бонгонда поучаствовал почти во всех играх чемпионата России. В нынешнем – только в трёх. Причём в каждом из них выходил на замену в концовке. В сентябре – с московским «Динамо» и «Крыльями Советов», в ноябре – с «Краснодаром». Ещё пять матчей РПЛ Тео посмотрел со скамейки запасных. Не самая приятная ситуация для футболиста, который готовится к мартовским континентальным стыкам за путёвку на ЧМ-2026 и рассчитывает следующим летом сыграть на чемпионате мира.

Вингера «Спартака» и сборной ДР Конго подкосила травма. В июне Бонгонда получил повреждение ахилла, из-за которого пропустил три месяца. Оценивая собственную форму, Тео рассуждал осенью:

«Какие цель ставлю на сезон? Для начала – снова регулярно играть. Выйдя на замену в матче с «Динамо», я ощутил, насколько отвык от этого. Много лет подряд я неизменно сохранял чувство игры, а сейчас нужно обрести его снова. Жажду сделать это как можно скорее».

Будущее Бонгонда в «Спартаке» покрыто туманом. Публиковались инсайды с разными вариантами для вингера в зимнее окно – от возвращения в Бельгию до переезда в Саудовскую Аравию или ОАЭ.

Мозес Кобнан, «Краснодар»

Сколько сыграл в сезоне РПЛ: 49 минут

Мозес Кобнан Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Мозес Кобнан – одна из опций для подмены Джона Кордобы в «Краснодаре». Но, как и Кокшаров, он был фактически недоступен главному тренеру Мураду Мусаеву в первой части сезона. Вингер-универсал сыграл только во втором и третьем турах РПЛ, выйдя на замену в матчах с «Локомотивом» и московским «Динамо», кроме того, поучаствовал в кубковой встрече с «Крыльями Советов». Даже забить успел – в ворота железнодорожников. А вот с конца августа нигериец не попадал в заявку чемпиона.

Причина отсутствия Мозеса Кобнана – травма. Что конкретно случилось с нигерийцем, не сообщалось, но ещё в начале ноября агент легионера Эммануэль Адейоле анонсировал скорое возвращение игрока на поле:

«На следующей неделе Мозес должен приступить к тренировкам. Его восстановление затянулось, но уже сейчас он близок к возвращению. После паузы на сборную будет готов играть».

Впрочем, и в декабре Мозеса Кобнана не было даже на скамейке запасных «быков».

Арсен Адамов, «Зенит»

Сколько сыграл в сезоне РПЛ: 52 минуты

Арсен Адамов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кандидат в сборную России Адамов после возвращения в «Зенит» из «Ахмата», где он провёл прошлый сезон на правах аренды, практически не играет в нынешнем сезоне. Арсен довольствовался только тремя выходами на замены – в матчах с махачкалинским «Динамо», «Балтикой» и «Акроном». В остальном же получал практику в кубковом турнире.

Адамову не помогло даже удачное стечение обстоятельств – травмы конкурентов (Вячеслава Караваева и Сергея Волкова, который вдобавок ушёл в «Сочи»). После того как Сергей Семак решил вылепить крайнего защитника из Густаво Мантуана, на правом фланге стабильно появляется бразилец. У Арсена заканчивается летом контракт. По словам дедушки игрока, футбольного функционера Хайдара Алханова, Адамов может сменить команду уже в зимой.

«Как Арсен относится к малому количеству игрового времени в РПЛ? Ну а как он может относиться… Наверное, как и любой другой футболист, которому предоставляют мало шансов. Уход в аренду в зимнее трансферное окно? Всё возможно. И не только в аренду. Время покажет. Мы, естественно, рассматриваем для продолжения карьеры команды первой восьмёрки чемпионата России».

Никита Салтыков, «Локомотив»

Сколько сыграл в сезоне РПЛ: 126 минут

Никита Салтыков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Перед стартом прошлого сезона Салтыков приходил в «Локомотив» в статусе одного из самых ярких дриблёров и многообещающих молодых российских игроков. Первый год Никита искал себя в Москве, а на старте нового сезона получил шанс – выходил на поле в четырёх турах РПЛ. В основе с «Сочи», на замену с «Балтикой», «Ростовом» и «Ахматом». Результативных действий не совершил и с конца сентября прилип к скамейке. Михаил Галактионов давал играть Салтыкову лишь в Кубке России, да и там по чуть-чуть.

Тренер «Локомотива» высказывался о трудной адаптации вингера:

«Никита в этом плане молодец. Он не идёт в микст-зону, а правильно воспринимает ситуацию и трудится. Если бы мы с ним не разговаривали… Наоборот, ежедневные беседы, поддержка и где-то даже напутствие происходит не только от меня, но и от членов тренерского штаба… Ему Пиняев говорит: «Понимаешь, первый год — адаптация. Во втором — я попадаю под давление определённых футболистов. А в третий год — я раскрепощаюсь. На четвёртый год — у меня попёрло».

По информации «Чемпионата», в зимнее окно Салтыков должен покинуть «Локомотив» вместе с Данилой Годяевым и Владиславом Сарвели. Речь может идти как об аренде, так и о полноценном трансфере.

Даниил Уткин, «Балтика»

Сколько сыграл в сезоне РПЛ: 1 минута

Даниил Уткин Фото: Арина Лобова, «Чемпионат»

Ещё несколько лет назад об Уткине говорили как об одном из лучших воспитанников в истории «Краснодара». Даниил дебютировал за сборную России, выдал шикарный сезон-2021/2022 в «Ахмате» Андрея Талалаева (набрал 9+3), забивая крутые голы со штрафных. Но потом – потерялся. Переход летом нынешнего года на правах аренды с правом выкупа в «Балтику» Талалаев должен был перезагрузить карьеру Уткина. Кому ещё вытаскивать одарённого хавбека из кризиса, как не этому тренеру?

Но завершилась первая часть сезона, а у Даниила только одна игра в РПЛ. Точнее, выход на замену в самой концовке встречи с «Крыльями Советов». Ещё раз он появился на поле в кубковом турнире. Уткина ломают травмы. Из-за повреждения колена он пока не помощник сенсационной «Балтике».

«Для меня Уткин – один из самых умных игроков в нашем чемпионате вообще. Давайте поздравим его с днём рождения, он был 13 октября. Пожелаем здоровья прежде всего. И быстрее вернуться на свой уровень. Тут всё больше зависит от него, чем от нас с вами», – отмечал пару месяцев назад Талалаев.

Илья Агапов, «Акрон»

Сколько сыграл в сезоне РПЛ: 44 минуты

Илья Агапов Фото: ФК «Акрон»

После перехода в ЦСКА Агапов не так мало играл при Владимире Федотове в сезоне-2023/2024. Российский защитник подкупал молодостью и универсализмом. Потом всё пошло наперекосяк. Илье не доверял Марко Николич, так что прошлый сезон Агапов завершал в Нижнем Новгороде – его арендовал «Пари НН». В сентябре защитник отправился в новую аренду. Должен был укрепить непрочную оборону «Акрона».

«Предложения, помимо «Акрона», были, но с агентами принял совместное решение о переезде в Тольятти – это наилучший вариант для меня сейчас, – утверждал Агапов. – Цели в «Акроне»? Наверное, будет хорошим результатом занять место выше, чем в прошлом сезоне – это как командная цель. Сам же я хочу максимально помочь команде, в том числе забить пару мячей и сделать несколько результативных передач».

Тем не менее пока сотрудничество не приносит игроку и тольяттинскому клубу того, что ждали обе стороны. Агапов поучаствовал лишь в одном матче РПЛ – с «Ахматом». Во всех остальных сидел на скамейке. Ещё три раза появился в Кубке России, где команда Заура Тедеева пропускала с экс-армейцем много.

Денис Макаров, «Динамо» Москва

Сколько сыграл в сезоне РПЛ: 498 минут

Валерий Карпин и Денис Макаров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У вингера московского «Динамо» ситуация немного иная. После потерянного по большому счёту прошлого сезона Макаров получил шанс у нового тренера Валерия Карпина и в августе стал разрывать на кураже. Забил в трёх турах РПЛ подряд. К середине сентября у Дениса было восемь матчей в чемпионате, пять в основе – и 3+0 по «гол+пас». Потом Макаров получил повреждение. Не самое страшное (растяжение связок), тем не менее за следующие три месяца он не сыграл ни разу.

Писали, что у Макарова возник конфликт с тренером по физподготовке Луисом Мартинесом. Сам Денис отказался говорить на эту тему. По словам агента игрока Алексея Бабыря, проблем между ними не было – просто испанец считал, что Макаров не готов к тренировкам в общей группе. После ухода из «Динамо» Карпина и Мартинеса вингер всё равно не играл. При Ролане Гусеве четыре раза попал в запас, но не получил ни минуты.

По окончании первой части сезона Макаров раскритиковал Гусева:

«Для себя я принял решение, что при этом тренерском штабе во главе с Гусевым хочу покинуть «Динамо»… Какое-то неуважение, никакого респекта от тренерского штаба в мою сторону, хотя в начале сезона я забивал и показывал хорошую игру. Но у каждого своё мнение, поэтому посмотрим, кто будет дальше тренером «Динамо».

Даниил Шанталий, «Ростов»

Сколько сыграл в сезоне РПЛ: 327 минут

Даниил Шанталий Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

После ухода зимой 2025-го в московское «Динамо» капитана «Ростова» Данила Глебова именно молодой Шанталий занял его место опорного полузащитника. Играл перспективный хавбек, прошедший через академию «Краснодара», очень прилично. Можно сказать, во второй части прошлого чемпионата ростовчане не заметили потери лидера. Шанталий выглядел заменой Глебову на годы. Тренер Джонатан Альба доверял ему.

«Альба, конечно, тоже эмоциональный, но не такой, как Валерий Георгиевич. При Карпине ощущалось, что нужно всегда играть внимательнее и пристальнее на поле. Альба небольшую разгрузку дал. Ты начинаешь чувствовать себя намного спокойнее и раскрепощённее на поле», – рассказывал Шанталий, который точно был доволен работой с испанским тренером.

Однако после межсезонья всё для Даниила изменилось. В нынешнем сезоне у него только четыре матча в стартовом составе в РПЛ. Альба в какой-то момент ставил в опорную зону даже штатного защитника Данилу Прохина, но не его. В девяти турах Шанталий вообще не появился на поле.

Адольфо Гайч, «Крылья Советов»

Сколько сыграл в сезоне РПЛ: 64 минуты

Адольфо Гайч Фото: ФК «Крылья Советов»

В межсезонье Гайч вернулся в ЦСКА после очередной аренды, но оказался не нужен армейцам, даже несмотря на все их трудности с нападающими. За год до истечения контракта с московским клубом аргентинец был отдан в аренду «Крыльям Советов». Два последних сезона Адольфо достаточно результативно отыграл в турецкой Суперлиге, забив по восемь мячей за «Ризеспор» и «Антальяспор». Так что казался хорошим усилением для команды Магомеда Адиева.

Но, как ни удивительно, Гайч не потянул и «Крылья Советов». Проиграл конкуренцию даже молодому Владимиру Игнатенко. В РПЛ аргентинец ограничился только тремя выходами на замены. Да и в Кубке России у него лишь три матча без результативных действий. Писали, что у Адольфо проблема с лишним весом.

«Да, я набрал вес, пока был в Турции, но работаю над этим, – признавался Гайч. – Мне бы хотелось играть больше. Наверное, когда-то это будет».

Недавно в одном из самарских телеграм-каналов появилась информация, что «Крылья Советов» хотят досрочно завершить аренду аргентинца и вернуть его ЦСКА.

Николай Калинский, «Пари НН»

Сколько сыграл в сезоне РПЛ: 63 минуты

Николай Калинский Фото: ФК «Пари НН»

Калинский сделал себе имя в РПЛ в Нижнем Новгороде. В течение нескольких лет Николай был ключевой фигурой для «Пари НН». Однаок в нынешнем сезоне при новом главном тренере Алексее Шпилевском центральный полузащитник почти не играет. В чемпионате России только пять раз вышел на замену и провёл на поле чуть больше часа. Даже в кубковом турнире Калинский появился всего однажды.

«При всём уважении нужно понимать, что Коле будет тяжело. Биологический возраст идёт, игроку мы это обозначили. Знаем сильные качества Калинского, но сейчас мы строим футбол, в котором ему придётся тяжело. Коля выходил на поле, мы это почувствовали. Это ни в коем случае не атака на Колю как персону. Но нужно подходить ко всему здраво. Мы поговорили с Калинским, он всё понял. И я впечатлён, как он воспринимает ситуацию и как выкладывается на тренировках», – объяснял Шпилевский причины того, почему не доверяет 32-летнему хавбеку.

По словам самого Калинского, ему уже после закрытия летнего окна сказали, что он не будет играть и может искать новую команду. Так что зимой Николай почти наверняка сменит клуб.

Максим Мухин, «Сочи»

Сколько сыграл в сезоне РПЛ: 342 минуты

Максим Мухин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В летнее окно полузащитник ЦСКА и экс-игрок сборной России отправился в Сочи перезагружать карьеру после травмы. Южный клуб, вернувшийся в РПЛ, арендовал Мухина на сезон с правом выкупа. В августе и сентябре мы вспомнили, что за футболист Максим: он стал регулярно выходить на замены и даже включался в основу. Забил впечатляющий гол в ворота московского «Динамо». Игорь Осинькин, возглавивший «Сочи» по ходу сезона, рассказывал в интервью для «Чемпионата»:

«У Зиньковского с Коваленко и у Волкова с Мухиным есть психологические моменты, которые надо решать. Все они подрастеряли тот тонус, который делал их узнаваемыми. Эти вопросы мы стараемся решать. Сейчас у нас Максим сыграл достаточно удачный матч в чемпионате. Но пока это отрезки. Игра всех перечисленных футболистов ещё немножечко лоскутная. Нет цельности, стабильности. Я надеюсь, что мы всё это выровняем».

Однако с середины октября – то есть фактически два последних месяца – о Мухина опять ничего не было слышно. Неужели потерял доверие нового тренера сочинцев? На самом деле нет – опять травмирован.

А для вас «исчезновение» какого игрока в РПЛ стало неожиданностью?

В тексте использованы цитаты из интервью для «Матч ТВ», «Спорта день за днём», «Известий», «Советского спорта», «РБ Спорт», Rusfootball.info.