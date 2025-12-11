Пляжный вайб! «Рейнджерс» забил после двух ударов через себя в одной атаке!

«Рейнджерс» в нынешнем сезоне страдает: прославленный клуб идёт лишь четвёртым в чемпионате Шотландии, а в Лиге Европы за пять первых туров набрал всего-навсего одно очко. Тем не менее его футболисты что-то да умеют. Например, забивать красивые голы, как случилось в гостевом матче с «Ференцварошем».

На 27-й минуте «Рейнджерс» умудрился открыть счёт двумя подряд ударами в падении через себя! Макс Ааронс продрался по правому флангу и прострелил. Данило вторым касанием сотворил первую попытку. Но попал в Тони Ромакерса.

Удар Данило Фото: Кадр из трансляции

Что ж, не повезло, бывает. Зато следом мяч отскочил к Бояну Миовски, и тот оформил уже результативный акробатический прыжок.

Более удачный удар Миовски Фото: Кадр из трансляции

Сначала судья хотел аннулировать гол из-за офсайда. Спасибо VAR — просмотр видео исправил недоразумение.

Отсутствие офсайда у Миовски Фото: Кадр из трансляции

Правда, радость «рейнджеров» испарилась перед самым перерывом — Бенце Этвёш катнул из штрафной в левый угол и сравнял счёт, так что дебютная еврокубковая победа шотландцев под вопросом. У «Ференцвароша» за пять туров 11 очков — он пока входит в топ-8.

ВИДЕО