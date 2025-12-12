Василий Березуцкий вместо Ромащенко — зачем «Урал» опять поменял тренера?

В Лиге Pari продолжаются тренерские перестановки. Сначала «Ротор» (ещё до перерыва) расстался с Денисом Бояринцевым – вместо него пришёл Дмитрий Парфёнов. Затем стало известно об уходе Мирослава Ромащенко из «Урала» – причём первоисточником информации послужил сам тренер. Клуб молчал несколько дней и официально объявил об увольнении специалиста лишь 9 декабря. На неделе произошла и ещё одна отставка – Андрей Тихонов покинул «Енисей».

«Урал» выбирал между Александром Сторожуком, Александром Кержаковым (по информации инсайдеров, его кандидатуру продвигал Виталий Мутко) и Василием Березуцким. В итоге новым тренером команды стал бывший защитник ЦСКА. Разбираемся, в чём смысл очередной рокировки от Григория Иванова.

Ромащенко подвёл ноябрьский отрезок

Мирослав работал в клубе с января 2025 года – вернулся в знакомый город (играл за «Уралмаш» с 1994-го по 1996-й до перехода в «Спартак»). Сначала был помощником Олега Шатова, а летом стал главным. В прошлом сезоне «Урал» добрался до стыковых матчей, однако уступил «Ахмату» по сумме двух встреч (2:1 дома и 0:2 на выезде). В межсезонье перед командой поставили задачу – выход в РПЛ. Были слухи, что финансирование клуба сократится после прихода нового губернатора (им стал Денис Паслер), но бюджет остался на прежнем уровне.

Формально увольнение Ромащенко выглядит очень странным. Второе место в таблице. Лучший показатель в лиге по ожидаемым голам (38,21 xG), а по владению мячом (59%) «Урал» уступил только «Арсеналу» Дмитрия Гунько (60%). Третий по интенсивности прессинг в лиге – после «Родины» и «Волги». Много игрового времени получила молодёжь – Максим Воронов, Егор Мосин, Виталий Бондарев и Матвей Бардачёв. На счету команды 30 голов – больше забил только «КАМАЗ» (36). Что не так?

Первая информация о потенциальном увольнении Ромащенко появилась ещё в октябре. После неплохого старта (шесть побед в семи стартовых турах Первой лиги) «Урал» угодил в яму – проиграл дома «СКА-Хабаровск» (1:2), получил 1:5 от «КАМАЗа» и вылетел из Кубка России (уступил «Факелу» 0:1).

Ромащенко дали шанс. Стиль футбола сменился на более прагматичный – «Урал» выиграл пять матчей подряд (с общим счётом 7:1) и в какой-то момент вышел на первое место. Однако на финише осеннего отрезка случилась ещё одна яма. 0:1 в матче с «Нефтехимиком», 1:1 – с костромским «Спартаком» и 0:0 – с ульяновской «Волгой». Потерями «Урала» сразу же воспользовался «Факел» – команда Олега Василенко оторвалась на семь очков. Повезло, что «Родина» тоже забуксовала в ноябре, иначе екатеринбуржцы опустились бы в зону стыков.

Именно этот отрезок и стал фатальным для Ромащенко. Судя по всему, «Урал» хочет быть только первым. Нужен не просто выход в РПЛ, а выход в доминирующем и ярком стиле. «Было принято такое решение, хотя больших претензий к тренеру у нас нет, – рассказал Григорий Иванов. – В последних трёх играх мы взяли из девяти всего два очка — это сыграло определённую роль. Мирослав Юрьевич — очень хороший тренер, который много сделал для нашей команды, он очень много работал. Считаю, что это один из тех тренеров, которые работают больше всех. Решение, конечно, шло от клуба, но мы тепло с ним попрощались».

Зачем «Уралу» Василий Березуцкий?

После завершения игровой карьеры Березуцкий-старший (появился на свет на 20 минут раньше Алексея) стажировался в «Витессе» Леонида Слуцкого. После этого стал спортивным координатором в ЦСКА. В августе 2020-го вошёл в тренерский штаб Виктора Гончаренко, с которым позже уехал в «Краснодар». В начале 2022 года бывший защитник вернулся в ЦСКА – помогал брату Алексею. Наверное, это самый показательный и самый удобный для анализа отрезок Василия-тренера.

Братский тандем перевёл ЦСКА на тройку центральных защитников с латералями. Команда отлично вошла в весну – обыграла «Спартак», одержала четыре победы подряд в чемпионате и выбила праймовый «Сочи» Владимира Федотова из Кубка России.

Главной звездой того ЦСКА был Юсуф Языджи – пришёл зимой из «Лилля» и забил восемь голов в первых семи матчах за новый клуб. По слухам, именно с Василием Березуцким у турка наметился самый крепкий контакт в тренерском штабе. Да и на скамейке старший брат был активен – часто давал эмоции с бровки, подсказывал игрокам. После вылета от «Спартака» из Кубка России ЦСКА затух – наступил игровой спад, легионеры сели на чемоданы на фоне политической ситуации. Как итог – лишь пятое место в лиге.

Затем Василий Березуцкий воссоединился со Слуцким в «Шанхай Шэньхуа» – бывшие армейцы штурмовали чемпионат Китая. В ноябре 2024-го обладатель бронзы Евро-2008 впервые стал главным тренером – возглавил «Сабах» из Азербайджана. Команда финишировала на пятом месте, зато выиграла национальный кубок, что дало путёвку в еврокубки. Однако «Сабах» через пару недель всё равно объявил об уходе Березуцкого. Главной причиной стали семейные обстоятельства – в частности клуб пожелал здоровья и скорейшего восстановления супруге Василия Владимировича.

В «Урале» с позитивом смотрят на перспективы нового тренера.

Григорий Иванов президент «Урала» «Урал» получил одного из лучших молодых специалистов! Остановились на кандидатуре Василия, потому что решили, что он нам поможет решить задачу. Он знает, как выигрывать, работал с большими тренерами, сам работал главным тренером. Мы с ним долго разговаривали, и его программа нам очень понравилась. Если он выполнит задачу, мы будем сотрудничать с ним дальше. Считаем, что выбрали одного из лучших молодых специалистов, который сможет нам помочь».



Перед подписанием контракта Василий Березуцкий посетил Екатеринбург, чтобы ознакомиться с инфраструктурой. Вместе с Ивановым бывший игрок сборной России побывал на матче баскетбольного «Уралмаша». «Провёл несколько дней в городе, – поделился Березуцкий. – Несмотря на снег и холод, только самые приятные впечатления: Екатеринбург современный, энергичный, с классными людьми. Познакомился и с футбольной инфраструктурой – всё на достойном уровне! Город и регион заслуживают того, чтобы быть представленными в РПЛ. Обещаю весной вместе с командой приложить все усилия для того, чтобы решить эту задачу».

Березуцкому достался отличный фундамент – по качеству и глубине состава с «Уралом» конкурирует только «Факел». В «Сабахе» тренер предпочитал 4-2-3-1 или 4-3-3 – по этим же схемам «Урал» играл при Ромащенко. Интересно, что из 36 матчей чемпионата Азербайджана сразу 18 «Сабах» закончил вничью – абсолютный рекорд лиги.

Несмотря на атакующий потенциал, «Урал» Ромащенко был уязвим в обороне – по ожидаемым пропущенным голам (xGA) по итогам первой части сезона команда оказалась позади «Арсенала», «Шинника» и «Факела». Возможно, именно Березуцкий знает, как найти необходимый баланс без отдельных провальных отрезков. Но глобально – «Урал» продолжает перебирать тренеров в поиске идеального. Нет никаких гарантий, что при Березуцком команда превратится в доминирующую силу, способную тягаться с «Факелом». А с попаданием в топ-2 наверняка справился бы и Ромащенко.