Убойный матч команды Чалова и Оздоева! ПАОК побеждал, но всё закончилось спасением и 3:3

К ПАОКу в России повышенное внимание — спасибо Магомеду Оздоеву и Фёдору Чалову. Однако теперь греческий клуб заставляет говорить о нём совсем не в контексте россиян. Просто он выдал шикарный качельный матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы с «Лудогорцем».

И Оздоев, и Чалов появились в стартовом составе. Что в сезоне ЛЕ случается не прямо уж часто: для Магомеда — в третий раз, для Фёдора — вообще во второй. Поначалу ПАОКу удачи это не приносило. На 33-й минуте Дерой Дуарте в подкате выцарапал мяч у Луки Иванушеца возле штрафной и отдал на Петара Станича. Сербский полузащитник накоротке легчайше ушёл от троих (!), в том числе от Оздоева, и со второй попытки стал лучшим бомбардиром турнира с шестью голами. Да, ему помог рикошет. Но всё равно получилось крайне эффектно.

Впрочем, к 50-й минуте в счёте вёл уже ПАОК. Перед перерывом Иванушец исправился и идеально разрезал оборону проникающей передачей, а Кирилл Десподов вывернул стопу и запустил черпачок за спину вратарю. И не стал праздновать, поскольку раньше выступал за «Лудогорец». Что ни гол, то шедевр.

А в начале второго тайма болгарин ещё и идеально закрутил со стандарта в район дальней штанги — Алессандро Вольякко избежал опеки и грамотно подставил ногу. Кто б мог представить, что это лишь первый камбэк во встрече. Кстати, фол заработал Чалов.

Десподов в матче с «Лудогорцем» Фото: ФК ПАОК

На 68-й минуте Рэзван Луческу убрал с поля и Оздоева, и Чалова, и экс-игрока «Шахтёра» Тайсона. Совпадение или нет, однако к 77-й минуте впереди оказался уже «Лудогорец»! Хоп, и заброс Станича со стандарта Диниш Алмейда конвертировал в результативную скидку на Оливье Вердона. Хоп, и серб удачно подал уже с игры на Ивайло Чочева! Новый переворот заказывали?

Однако и это ещё не всё! ПАОК настырно лез вперёд и на 90-й минуте спас ничью! Камара стрельнул в перекладину. Болгары не отбились, и пошла массивная атака вторым темпом, в которой Яннис Константелиас воспользовался отскоком после неудачной игры головой защитника и отпасовал на расстрел Анестису Миту.

Гол долго проверял VAR. Просто мяч ещё перед ударом Камара мог уйти за пределы поля. Долгое ожидание привело к положительному вердикту для ПАОКа. Что за игра! Поражения в ней, пожалуй, не заслужил никто.

Возможный уход мяча перед третьим голом ПАОКа Фото: Кадр трансляции

С одной стороны, у греков с девятью очками сохранились неплохие шансы на евровесну. С другой — соперники у них остались не из простых — «Бетис» (дома) и «Лион» (в гостях). «Лудогорца» же с семью очками ждут аутсайдеры, пусть и именитые — «Рейнджерс» (в гостях) и «Ницца» (дома).

