Заруба за бонус-место в ЛЧ. Преимущество АПЛ пугает, а у одной из топ-лиг проблемы

Лига чемпионов и Лига Европы в 2025 году закончились. Самое время посмотреть в таблицу коэффициентов УЕФА, а точнее, на рейтинг этого сезона. В прошлом году лучше всего выступили клубы из Англии и Испании, что позволило заявить в ЛЧ команды с пятых мест в АПЛ и Примере – «Ньюкасл» и «Вильярреал».

Сумма набранных очков всеми клубами этой страны в еврокубках делится на количество команд, выступающих в сезоне. При этом на основном этапе победа даёт два очка, ничья – одно, а поражение – ничего. Рейтинг страны учитывает последние пять сезонов и определяет её квоту в трёх еврокубках: Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Рейтинг одного сезона определяет две страны, которые получают по одной бонусной путёвке в ЛЧ.

«Манчестер Сити» Фото: Jean Catuffe/Getty Images

В нынешнем сезоне, как и в предыдущем, лидируют английские клубы. Они снова выдали сильную неделю в еврокубках: семь побед, одна ничья и одно поражение. Это позволило набрать 13,166 балла (уже больше половины от того, что было у англичан за весь прошлый сезон – 23,892). Следом идут немцы, большие проблемы у французов, а топ-7 выглядит так:

13,166 – Англия (9/9 клубов осталось) 11,660 – Германия (7/7) 11,071 – Италия (7/7) 10,609 – Испания (8/8) 10,600 – Португалия (4/5) 10,406 – Польша (4/4) 10,214 – Франция (7/7).

В прошлый раз Англия гарантировала себе бонусную путёвку в ЛЧ уже 9 апреля (после первых матчей 1/4 финала). Всё идёт к тому, что примерно в эти же сроки то же самое получится и в этот раз. Больше интриги в том, кто ещё окажется в топ-2 по итогам сезона, помимо англичан. И сейчас ключевой момент – сколько клубов от каждой страны вылетит уже после общего этапа. Пока топ-лиги не потеряли никого (возможность была только у команд из Лиги конференций).

По состоянию на сегодня у Англии все девять команд находятся в топ-24 (ниже всех идёт «Челси» – на 13-м месте). Так же пока все выходят в плей-офф у Италии (больше всего рискует «Наполи», который идёт на 23-й строчке). У Германии вне топ-24 расположился «Айнтрахт» (30-е место), которому в ЛЧ осталось играть с «Карабахом» и «Тоттенхэмом». У Франции «Ницца» не набрала ни одного очка (36-е место) и лишилась даже математических шансов на попадание в топ-24 в ЛЕ. Есть проблемы и у Испании – сразу две команды идут вне зоны плей-офф: «Вильярреал» (35-е место) и «Атлетик» (28-е).

Антонио Конте Фото: Miguel Lemos/NurPhoto via Getty Images

И ещё один важный нюанс – бонусные очки. Они предусмотрены разные за каждое место в топ-24 ЛЧ, ЛЕ и ЛК. При этом в главном еврокубке их дают больше всего. Дополнительные шесть очков получает команда, занявшая первое место в общей таблице Лиги чемпионов. Вторая команда – 5,750, третья – 5,500, четвёртая – 5,250 и дальше с шагом в четверть очка вплоть до 24-го места. При этом с точки зрения набора очков в рейтинге выгоднее оказаться не в топ-8, а чуть ниже, и пройти в 1/8 финала турнира через стыки. Правда, в этом случае есть риск и вылететь раньше.